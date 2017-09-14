У йла, вроді, вимоги не мінялись: денацифікація, демілітарізація, захист російськомовного населення. Особисто я згоден шоби мене денацифікували/мілітеризували і захистили як російськомовне населення, так йлу й передайте: гражданін Water захищений, де_нацифікований/мілітаризований. Я готовий виступить з промовою. Всєм спасіба, всє свабодни.
Letusrock написав:Прикинь 90% моїх доходів саме від закордонної діяльності.
Якщо 20000 гривень заробив і 90% цього заробленого це доходи за кордоном і це все на що ти здатен... то уяви що ти переїзжаєш з Ужгорода ( де за 20000 ти жив нормально) і переселяєшся в Будапешт... твій дохід сталий=18000 грн а витрати на зьом квартири 25000 грн... і що ти й далі успішний, чи бомжо/люмпен під парканом?
По-перше я так жив (на дві країни) з 2015 до 2022, то не треба мені розказувати про ціни і т.д. Може ти далі музея УПА в житті не виїзжав, що тобі тільки жахи загниваючого заходу ввижаються? По-друге я за ту квартиру в ЄС і зараз плачу)). А тепер прийми це
Letusrock написав:По-друге я за ту квартиру в ЄС і зараз плачу)). А тепер прийми це
1 То ти виявляється зажравшийся буржуїн, який може позволити собі три роки оплачувати оренду квартири в Будапешті і згоден щоб ВСЯ країна капітулювала тільки для того щоб туди потрапити? 2 Я збираюсь на наступний тиждень в Косино , можу до тебе в гості заскочити, тоді й побачимо хто і де був в Європі, а хто сопляк-розпальцовщик.
ПС можу замість тебе в Будапешт скочити , перевірити квартирку, провітрити поки ти тут мучишся. ППС будеш гарно себе вести - може навіть тобі добові за квартирку заплачу... це ж для тебе мрія?
Один Крым уже как вся Финляндия по ценности Ну кроме выборга и маленького выхода к северно-ледовитому океану там ничего интересного не потеряли, болота кроме того перед первой войной им предлагали интересный обмен, а во вторую они защкварились сотрудничеством с рейхом вроде как почти справедливо в отличие от Украины но вера в справедливость сыграла с Украиной в очень злую штуку надо было в риалполитик верить
3,5 млн дол. США за закриття справи: викрито прокурора ОГП та адвокатів
Детективи Управління внутрішнього контролю та третього Головного підрозділу детективів НАБУ спільно з САП викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. Кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ. https://nabu.gov.ua/news/3-5-mln-dol-ss ... -advokata/
ЛАД написав:Заморозить зарплаты, ввести карточки, закрыть выезд для всех, мобилизацию провести по-настоящему, а не так, как сегодня. Причём, и военную, и экономическую (трудовую). Много чего можно и нужно. Опыт прошлого есть.
+ продразверстку, ревтрибуналы, "тройки", коммендатский час 24/7, политзанятия, выявление ворогів нації, борьба с воробьями - уничтожителчми посевов, выплавка стали домохозяйствами, прикладная спортподготовка - сбитие бпла лопатами, наш паровоз вперед летит В Коммуне остановка. Другого нет у нас пути— В руках у нас винтовка ......