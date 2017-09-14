цікаво, чим стукала - головою чи рогами?
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
депутати, яких ми заслуговуємо
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 жов, 2025 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:30
У йла, вроді, вимоги не мінялись: денацифікація, демілітарізація, захист російськомовного населення.
Особисто я згоден шоби мене денацифікували/мілітеризували і захистили як російськомовне населення, так йлу й передайте: гражданін Water захищений, де_нацифікований/мілітаризований. Я готовий виступить з промовою. Всєм спасіба, всє свабодни.
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:34
По-перше я так жив (на дві країни) з 2015 до 2022, то не треба мені розказувати про ціни і т.д. Може ти далі музея УПА в житті не виїзжав, що тобі тільки жахи загниваючого заходу ввижаються?
По-друге я за ту квартиру в ЄС і зараз плачу)). А тепер прийми це
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 То ти виявляється зажравшийся буржуїн, який може позволити собі три роки оплачувати оренду квартири в Будапешті і згоден щоб ВСЯ країна капітулювала тільки для того щоб туди потрапити?
2 Я збираюсь на наступний тиждень в Косино , можу до тебе в гості заскочити, тоді й побачимо хто і де був в Європі, а хто сопляк-розпальцовщик.
ПС
можу замість тебе в Будапешт скочити , перевірити квартирку, провітрити поки ти тут мучишся.
ППС
будеш гарно себе вести - може навіть тобі добові за квартирку заплачу... це ж для тебе мрія?
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Один Крым уже как вся Финляндия по ценности
Ну кроме выборга и маленького выхода к северно-ледовитому океану там ничего интересного не потеряли, болота
кроме того перед первой войной им предлагали интересный обмен, а во вторую они защкварились сотрудничеством с рейхом
вроде как почти справедливо в отличие от Украины
но вера в справедливость сыграла с Украиной в очень злую штуку
надо было в риалполитик верить
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:42
3,5 млн дол. США за закриття справи: викрито прокурора ОГП та адвокатів
Детективи Управління внутрішнього контролю та третього Головного підрозділу детективів НАБУ спільно з САП викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. Кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:44
"Правильной дорогой идёте, товарищ!"
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:45
Вдруге ти вломив в штангу ... )
Наведи приклад будь якої країни, в якій людина на посаді судді, заперечувала б існування цієї самої країни ?
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:48
