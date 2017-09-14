|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:52
budivelnik написав:
Я збираюсь на наступний тиждень в Косино , можу до тебе в гості заскочити, тоді й побачимо хто і де був в Європі, а хто сопляк-розпальцовщик.
мірятись пісюнами я вже застарий, а битись з 60-річними ще замолодий. Тому небачу конструктива в нашій зустрічі. Пропоную для початку зустрітись з Успіхом, у ваших відносинах більше вогню.
budivelnik написав:
в Будапешт скочити , перевірити квартирку
країну не вгадав
budivelnik написав:
ажравшийся буржуїн, який може позволити собі три роки оплачувати оренду квартири в
суть тому щоб не розривати договір, тоді сума залишається довоєнною. І плюс можна періодично її використовувати в інтересах компанії / родини, не оплачуючи готелі
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:54
budivelnik написав: Letusrock написав:
Прикинь 90% моїх доходів саме від закордонної діяльності.
Якщо 20000 гривень заробив і 90% цього заробленого це доходи за кордоном і це все на що ти здатен... то уяви що ти переїзжаєш з Ужгорода ( де за 20000 ти жив нормально) і переселяєшся в Будапешт... твій дохід сталий=18000 грн а витрати на зьом квартири 25000 грн... і що ти й далі успішний, чи бомжо/люмпен під парканом?
Може дозволити спробувати, а не бла-бла-бла як погано на загниваючому заході?
1
3
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:57
Так в Ужгороді ціни не менші
а штучні антиринкові важелі типу закритих кордонів вкупі з погіршенням ситуації у материковій Україні можуть призвести до того що ціни стануть вищі за Братиславські\Будапештські
Додано: Чет 09 жов, 2025 16:59
pesikot написав:
Наведи приклад будь якої країни
та фіг з ним, з тим суддею. є інший
Луцького суддю Віталія Ковтуненка, який неодноразово розглядав справи, пов’язані з неправомірними діями держорганів, облгазів та інших монополістів, а головне — перевищенням повноважень патрульними поліцейськими та ТЦКашниками, викликали в СБУ «на розмову».
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:04
budivelnik написав: _hunter написав:
Да: эта "страна возможностей" - странная. Стукнуло 60 - и Долг куда-то испарился...
А що право виїзду якось зніме ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ що зобовязаний?
Понятия не имею. Но зеля уверен, что ровно в 60 оно как-то перестает зниматься...
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:08
Letusrock написав:
pesikot написав:
Наведи приклад будь якої країни
та фіг з ним, з тим суддею. є інший
Тобто, прикладів у тебе немає )
2
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:09
Letusrock написав:
мірятись пісюнами я вже застарий, а битись з 60-річними ще замолодий. Тому небачу конструктива в нашій зустрічі. Пропоную для початку зустрітись з Успіхом, у ваших відносинах більше вогню.
1 Я ж казав -сцикливий розпальцовщик.
До речі- навряд чи тобі вдасться в своїх 40 спробувати битись з моїми 60... Драки не вийде, просто ніс буде вігнаний в переносицю з першого удару, бо на два в мене вже сили малувато
2 Не розсказуй мені що я маю робити - і не почуєш куди повинен йти
3 Що Будапешт , що Прага з Братиславою.. а ціни там +/- однакові, томя яка різниця що за країна.
Просто ти постійно топив за Орбана от я й вирішив що ти вважаєш себе мадьяром.
Для флаймана
1 Проживання в будь-якій Європейській столиці коштує на порядок дорожче ніж життя в підвалі цоколя
2 Тому
Якщо ти успішний на 150 доларів проживаючи в Україні.. то ти ніхто навіть в порівнянні з мадьярським чи румунським циганами, які мають дотацію від Держави громадянами якої є десь в 300 євро.
1
1
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:13
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Да: эта "страна возможностей" - странная. Стукнуло 60 - и Долг куда-то испарился...
А що право виїзду якось зніме ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ що зобовязаний?
Понятия не имею. Но зеля уверен, что ровно в 60 оно как-то перестает зниматься...
А з якого будуна ти свої фантазії перекладаєш на голови інших?
1 В кожної людини є свій внутрішній обовязок перед Державою , громадянином якої він є.
2 Вік- ролі не грає , так само як і право на вїзд/виїзд.
3 Ти сцикло яке через 2 дні після першої бомби - здриснуло за кордон.
Питання
а з чого ти взяв що маєш право патякати на тему правильно чи ні роблять ті хто своїм залишанням в країні яка воює довели сцикунам а-ля ти свою як мінімум хоробрість, а як максимум корисність?
від тебе ж ні користі ні аналізів...
1
1
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:16
Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 09 жов, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
2
2
6
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:20
До речі- навряд чи тобі вдасться в своїх 40 спробувати битись з моїми 60... Драки не вийде, просто ніс буде вігнаний в переносицю з першого удару, бо на два в мене вже сили малувато
Сильный аргумент.
2
2
6
