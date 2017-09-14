ЛАД написав:

Да, о 18-22.Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.