ЛАД написав:Да, о 18-22. Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей. Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу. Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.
Где-то пробегала информация, что в Швейцарии есть градации украинских областей, где безопасно находится, а где опасно. Что-то типа такого
Поэтому, вполне возможно, что парню с Харьковской области оформили быстро, а жителям с западных областей Украины оформляют долго
ЛАД написав:Да, о 18-22. Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было,
Если помните я про это писал. Посмотрите на хитовые ветки до 2014 - Идеи-Портфель(про украинскую фонду), КРЖН Сейчас всех интересует как вывести бабло и затариться еропейской недвижимостью, американской фондой. Вот к чему мы пришли. Одно дело когда воспользовался открывшимся окном возможностей тот, кто давно мечтал свалить к своим евроценностям, совсем другое кто хотел строить будущее в Украине
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию.
вкупе с тем что парень не рвался на Запад, и только как крайння мера подозреваю что он "евроскептик" Швейцария на правильной географии Европы, никогда не имитировала суетную озабоченность, так что его выбор с т.з. "шоб 2 раза не бегать" очень правилен в отличие от тех кто побежал в польшу 👍 пусть ее в случае шухера бегунцы первой волны защищают
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 17:50, всього редагувалось 2 разів.
Україна має бити вглиб території Росії західною зброєю, - резолюція Європарламенту
"Європарламент закликає зняти обмеження на використання західних систем озброєння, переданих Україні, проти військових цілей на території Росії, оскільки саме з них здійснюються атаки на населення України та критично важливу цивільну інфраструктуру", - йдеться у тексті документа.
Крім того, парламентарі закликали ЄС та держави "Групи семи" розпочати використання заморожених активів РФ для надання Україні грантової та кредитної допомоги, зокрема для посилення оборонних спроможностей у боротьбі з безпілотними загрозами.
ЛАД написав:Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища.
Скоріш за все бункер 1960-1980 років, самі здогадайтесь чому. В них був(чи є) закон, для кожного громадянина є місце в бомбосховищі.
Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Його розподілять в якійсь кантон, ніхто не гарантує шо в цьому кантоні мова німецька(точніше специфічна швейцарська, яку німці не розуміють). Кантон може буть німецько/французько/італійско мовним. Тому вчить німецьку мову у французькому кантоні така собі ідея. У нього є соціальний працівник, хай звертається за порадою в якому напрямку йти. Зазвичай це буде звичайна школа, так, школа, ніякий не колєдж/універ. Або якщо достатній рівень володіння англійською- універ, але чи сплатить соціалка таке навчання- не знаю, мабуть ні. Далі йде навчатись на якусь профільну освіту 3 роки, потім вже коли достатньо вивчить профільну мову і отримає освіту, йде працювать, або йде далі, до університету. Йти зараз працювать- така собі ідея, це шлях в нікуди. Чому можу написать, але це питання дуже специфічце, воно особисто вам не цікаве.