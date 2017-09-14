Какие фантазии? -- текущее законодательство открой: 59 лет -- знимаэться, 59 лет и 11 месяцев -- все еще знимаэться. 60 лет -- оп-па -- перестает зниматься
|
|
|
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:20
Какие фантазии? -- текущее законодательство открой: 59 лет -- знимаэться, 59 лет и 11 месяцев -- все еще знимаэться. 60 лет -- оп-па -- перестает зниматься
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:30
Где-то пробегала информация, что в Швейцарии есть градации украинских областей, где безопасно находится, а где опасно. Что-то типа такого
Поэтому, вполне возможно, что парню с Харьковской области оформили быстро, а жителям с западных областей Украины оформляют долго
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:30
Если помните я про это писал.
Посмотрите на хитовые ветки до 2014 - Идеи-Портфель(про украинскую фонду), КРЖН
Сейчас всех интересует как вывести бабло и затариться еропейской недвижимостью, американской фондой.
Вот к чему мы пришли.
Одно дело когда воспользовался открывшимся окном возможностей тот, кто давно мечтал свалить к своим евроценностям, совсем другое кто хотел строить будущее в Украине
вкупе с тем что парень не рвался на Запад, и только как крайння мера подозреваю что он "евроскептик"
Швейцария на правильной географии Европы, никогда не имитировала суетную озабоченность, так что его выбор с т.з. "шоб 2 раза не бегать" очень правилен в отличие от тех кто побежал в польшу 👍 пусть ее в случае шухера бегунцы первой волны защищают
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 17:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:31
Вторая ссылка очень свежая - за 5 мая.
Сегодня уже, если не ошибаюсь, 9 октября. Прошло "всего" 5 месяцев, но "ямалський хрест" до сих пор не пострадал.
"Мы ещё даже не начинали"?
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:34
Так в том-то и дело: власти показали, что это окошко очень бысто может захлопнуться. Молодежь сделала правильные выводы...
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Україна має бити вглиб території Росії західною зброєю, - резолюція Європарламенту
"Європарламент закликає зняти обмеження на використання західних систем озброєння, переданих Україні, проти військових цілей на території Росії, оскільки саме з них здійснюються атаки на населення України та критично важливу цивільну інфраструктуру", - йдеться у тексті документа.
Крім того, парламентарі закликали ЄС та держави "Групи семи" розпочати використання заморожених активів РФ для надання Україні грантової та кредитної допомоги, зокрема для посилення оборонних спроможностей у боротьбі з безпілотними загрозами.
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:57
Там кто-то говорил "то мы еще не начинали!"? -- похоже, уже и закончили...
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:04
Скоріш за все бункер 1960-1980 років, самі здогадайтесь чому. В них був(чи є) закон, для кожного громадянина є місце в бомбосховищі.
Його розподілять в якійсь кантон, ніхто не гарантує шо в цьому кантоні мова німецька(точніше специфічна швейцарська, яку німці не розуміють). Кантон може буть німецько/французько/італійско мовним. Тому вчить німецьку мову у французькому кантоні така собі ідея. У нього є соціальний працівник, хай звертається за порадою в якому напрямку йти. Зазвичай це буде звичайна школа, так, школа, ніякий не колєдж/універ. Або якщо достатній рівень володіння англійською- універ, але чи сплатить соціалка таке навчання- не знаю, мабуть ні.
Далі йде навчатись на якусь профільну освіту 3 роки, потім вже коли достатньо вивчить профільну мову і отримає освіту, йде працювать, або йде далі, до університету.
Йти зараз працювать- така собі ідея, це шлях в нікуди. Чому можу написать, але це питання дуже специфічце, воно особисто вам не цікаве.
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:06
але ж слово легко ти вставив від себе, брехуняка
а так це війна, ворог переймає наш досвід. але ми ще не починали ракетами, на які все це не діє
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Shaman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|