Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:20

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:А що право виїзду якось зніме ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ що зобовязаний?
Понятия не имею. Но зеля уверен, что ровно в 60 оно как-то перестает зниматься...
А з якого будуна ти свої фантазії перекладаєш на голови інших?

Какие фантазии? -- текущее законодательство открой: 59 лет -- знимаэться, 59 лет и 11 месяцев -- все еще знимаэться. 60 лет -- оп-па -- перестает зниматься :lol:
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:30

  ЛАД написав:Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.

Где-то пробегала информация, что в Швейцарии есть градации украинских областей, где безопасно находится, а где опасно. Что-то типа такого

Поэтому, вполне возможно, что парню с Харьковской области оформили быстро, а жителям с западных областей Украины оформляют долго
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:30

  ЛАД написав:Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было,

Если помните я про это писал.
Посмотрите на хитовые ветки до 2014 - Идеи-Портфель(про украинскую фонду), КРЖН
Сейчас всех интересует как вывести бабло и затариться еропейской недвижимостью, американской фондой.
Вот к чему мы пришли.
Одно дело когда воспользовался открывшимся окном возможностей тот, кто давно мечтал свалить к своим евроценностям, совсем другое кто хотел строить будущее в Украине :(


Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию.

вкупе с тем что парень не рвался на Запад, и только как крайння мера подозреваю что он "евроскептик" :D
Швейцария на правильной географии Европы, никогда не имитировала суетную озабоченность, так что его выбор с т.з. "шоб 2 раза не бегать" очень правилен в отличие от тех кто побежал в польшу 👍 пусть ее в случае шухера бегунцы первой волны защищают :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:31

  fler написав:
  jump написав:Блекаут буде в Бєлгороді та Курську, як відповідь на масові відключення світла в Україні — Зеленський. :lol:
найпотужніша потужність :lol:

Я стільки чула про ямалський хрест... :roll:
https://glavred.net/ukraine/ukraina-moz ... 95251.html
https://www.facebook.com/apostolmv/post ... 957088444/
Вторая ссылка очень свежая - за 5 мая.
Сегодня уже, если не ошибаюсь, 9 октября. Прошло "всего" 5 месяцев, но "ямалський хрест" до сих пор не пострадал.
"Мы ещё даже не начинали"?
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:34

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе, даже мыслей не было,

......
Вот к чему мы пришли.
Одно дело когда воспользовался открывшимся окном возможностей тот, кто давно мечтал свалить к своим евроценностям, совсем другое кто хотел строить будущее в Украине :(
......

Так в том-то и дело: власти показали, что это окошко очень бысто может захлопнуться. Молодежь сделала правильные выводы...
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"ямалський хрест"

Звучит очень экспертно, производит впечатление на не искушенную публику
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна має бити вглиб території Росії західною зброєю, - резолюція Європарламенту

"Європарламент закликає зняти обмеження на використання західних систем озброєння, переданих Україні, проти військових цілей на території Росії, оскільки саме з них здійснюються атаки на населення України та критично важливу цивільну інфраструктуру", - йдеться у тексті документа.

Крім того, парламентарі закликали ЄС та держави "Групи семи" розпочати використання заморожених активів РФ для надання Україні грантової та кредитної допомоги, зокрема для посилення оборонних спроможностей у боротьбі з безпілотними загрозами.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:57

Там кто-то говорил "то мы еще не начинали!"? -- похоже, уже и закончили...
Українські далекобійні дронові атаки по РФ під загрозою: росіяни навчилися їх легко відбивати за допомогою зенітних БпЛА, — Defence Express (https://defence-ua.com/news/rosijani_na ... 20494.html)

Як вирішувати цю проблему поки незрозуміло, адже удари на велику дальність стали одним з критичних елементів для ураження російської енергетичної інфраструктури та ОПК.
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:04

  ЛАД написав:Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища.

Скоріш за все бункер 1960-1980 років, самі здогадайтесь чому. В них був(чи є) закон, для кожного громадянина є місце в бомбосховищі.
Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.

Його розподілять в якійсь кантон, ніхто не гарантує шо в цьому кантоні мова німецька(точніше специфічна швейцарська, яку німці не розуміють). Кантон може буть німецько/французько/італійско мовним. Тому вчить німецьку мову у французькому кантоні така собі ідея. У нього є соціальний працівник, хай звертається за порадою в якому напрямку йти. Зазвичай це буде звичайна школа, так, школа, ніякий не колєдж/універ. Або якщо достатній рівень володіння англійською- універ, але чи сплатить соціалка таке навчання- не знаю, мабуть ні.
Далі йде навчатись на якусь профільну освіту 3 роки, потім вже коли достатньо вивчить профільну мову і отримає освіту, йде працювать, або йде далі, до університету.
Йти зараз працювать- така собі ідея, це шлях в нікуди. Чому можу написать, але це питання дуже специфічце, воно особисто вам не цікаве.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:06

  _hunter написав:Там кто-то говорил "то мы еще не начинали!"? -- похоже, уже и закончили...
Українські далекобійні дронові атаки по РФ під загрозою: росіяни навчилися їх легко відбивати за допомогою зенітних БпЛА, — Defence Express (https://defence-ua.com/news/rosijani_na ... 20494.html)

Як вирішувати цю проблему поки незрозуміло, адже удари на велику дальність стали одним з критичних елементів для ураження російської енергетичної інфраструктури та ОПК.

але ж слово легко ти вставив від себе, брехуняка :D

а так це війна, ворог переймає наш досвід. але ми ще не починали ракетами, на які все це не діє 8)
