Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:09

  ЛАД написав:https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Britain читаем:
После эвакуации британских и французских солдат из Дюнкерка и капитуляции Франции 22 июня 1940 года Гитлер сосредоточил свои усилия главным образом на возможности вторжения в Советский Союз .
.........
19 сентября Гитлер приказал сократить работы по операции «Морской лев». [ 246 ] Он сомневался, что стратегические бомбардировки смогут достичь своих целей, но прекращение воздушной войны стало бы открытым признанием поражения. Ему нужно было сохранять видимость сосредоточенности на разгроме Великобритании, чтобы скрыть от Иосифа Сталина свою тайную цель вторжения в Советский Союз
Это для любителей криминологических теорий, идей об "агрессивной сущности СССР" и о том, что СССР виноват в начале 2МВ вместе с Германией.

Те, що Гітлер хотів війни не відміняє того факту що і Сталін хотів війни.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:11

  Shaman написав:
  _hunter написав:Там кто-то говорил "то мы еще не начинали!"? -- похоже, уже и закончили...
Українські далекобійні дронові атаки по РФ під загрозою: росіяни навчилися їх легко відбивати за допомогою зенітних БпЛА, — Defence Express (https://defence-ua.com/news/rosijani_na ... 20494.html)

Як вирішувати цю проблему поки незрозуміло, адже удари на велику дальність стали одним з критичних елементів для ураження російської енергетичної інфраструктури та ОПК.

але ми ще не починали ракетами, на які все це не діє

Ясен перец: сложно починать тем, чего нет 8)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:11

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Томагавки - не відповідь


Томогавки не відповідь. Це крилаті ракети, яких потрібно 200 щоб долетіло 10. Багато розмов, але їх будуть збивать як жаба мух, якщо дадуть. Судячи по другому реченню саме тому їх і не дадуть.

Пару штук за надання не вважаю, все закінчиться як з атакамси і британьськими.

ми вже побачили в Ірані, як збивають. новітні технології - збивають будинками, бункерами, пусковими установками ППО... :D
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:13

  fox767676 написав:томагавки це крилата ракета 80-х
навіть якщо дадуть якусь їх кількість, уламки послужать московській пропаганді як трофейні леопарди з гнутими дулами послужили
дали б зі старту у 2022, то була б демонстрація рішучості заходу
та ще й вдарити по впк
запізніле рішення вже не є вірним

Та нічого "це рішення" не змінить, це очевидно(хто знає факти).
Але хай люди потішаться що у нас будуть томагавки(можливо :D ). :D
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:16

  ЛАД написав:
  Shaman написав:......
що у руських з введення бойових дій залишилися м'ясні штурми та терор шахедами цивільних? а все інше вже просрано?
Я вам уже писал - мясные штурмы остались в далёком прошлом.
Сейчас о них уже никто не говорит. Кроме вас.

вибачте, а як називається наступ лише силами піхоти без підтримки бронетехніки, з відповідними втратами? класичний м'ясний штурм...
Терор шахедами цивільних не очень существенен по влиянию на ход войны. Да, есть погибшие и раненые, кто-то теряет жильё, но это небольшой %. Во время 2 МВ результаты бомбардировок были куда сильнее и страшнее.

терор це дійсно лише терор. але емоційно все одно впливає. потенційно ще є терор енергетичних систем - подивимось, до чого це дійде. але це чистий терор та геноцид. але зими на Раші значно холодніші...
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:18

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:томагавки це крилата ракета 80-х
навіть якщо дадуть якусь їх кількість, уламки послужать московській пропаганді як трофейні леопарди з гнутими дулами послужили
дали б зі старту у 2022, то була б демонстрація рішучості заходу
та ще й вдарити по впк
запізніле рішення вже не є вірним

Та нічого "це рішення" не змінить, це очевидно(хто знає факти).
Але хай люди потішаться що у нас будуть томагавки(можливо :D ). :D

"значит хорошие сапоги, надо брать" (с) :lol:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:21

  Water написав:
  ЛАД написав:...........
Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.

Його розподілять в якійсь кантон, ніхто не гарантує шо в цьому кантоні мова німецька(точніше специфічна швейцарська, яку німці не розуміють).
Он уже в немецком кантоне.

Зазвичай це буде звичайна школа, так, школа, ніякий не колєдж/універ. Або якщо достатній рівень володіння англійською- універ, але чи сплатить соціалка таке навчання- не знаю, мабуть ні.
Зачем школа? Для беженцев есть языковые курсы.

Далі йде навчатись на якусь профільну освіту 3 роки, потім вже коли достатньо вивчить профільну мову і отримає освіту, йде працювать, або йде далі, до університету.
Йти зараз працювать- така собі ідея, це шлях в нікуди. Чому можу написать, але це питання дуже специфічце, воно особисто вам не цікаве.
Обо всём этом пока рано.
Пусть сначала язык выучит.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:23

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:томагавки це крилата ракета 80-х
навіть якщо дадуть якусь їх кількість, уламки послужать московській пропаганді як трофейні леопарди з гнутими дулами послужили
дали б зі старту у 2022, то була б демонстрація рішучості заходу
та ще й вдарити по впк
запізніле рішення вже не є вірним

Та нічого "це рішення" не змінить, це очевидно(хто знає факти).
Але хай люди потішаться що у нас будуть томагавки(можливо :D ). :D

Нема жодного «одного рішення», крім може ядерної бомби, яке само могло б щось змінити. Але все разом в комплексі підвищує пітуну ціну війни , а поріг ціни існує не тільки у Летусрока (у нього правда цей поріг був 25 лютого 22 року) , а і кацапів. Де він - не знає ніхто. Але інших варіантів, окрім як його чекати і наближати Україні поки що не запропонували .
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:24

  Shaman написав:"значит хорошие сапоги, надо брать" (с) :lol:

Та хто тебе питається.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:......
фінам пощастило. та й це був срср й поділ був капіталізм/соціалізм - а так братерство народів. а в нас зараз сучасна Раша, де "українців" не існує. тому у будь-якій формі капітуляції нічого українського не залишать. як власне зараз на ТОТ. й проблеми будуть у тих, хто розмовляє українською. хто розмовляє російською проблем буде менше - тому не так страшно в капітуляції ЛАД? можна й домовитися?

1. У вас только 2 варианта - капитуляция или победа?
Вы последнее время, вроде, тоже за мир или, по крайней мере, перемирие. Прогресс. :) Но как вы планируете этого добиться, если у вас "домовлятися" = "капитуляция"?
2. Практически все здесь присутствующие совсем недавно разговаривали и писали по-русски. В том числе и вы.

ні варіантів 3 - перемовини, поки не дотиснули руських на перемовини - бойові дії або капітуляція. опції перемога поки немає, доведеться трохи почекати ;)

домовлятися - це не капітуляція. коли почнуться перемовини. а поки руські відмовляються - то які перемовини, лише капітуляція.

розмовляв, писав російською - так. й зараз інколи розмовляю, але майже не пишу. й до чого це? а є люди, які не розмовляли більше 30 років. молодь, яка взагалі не розмовляла. люди, які не хочуть розмовляти російською.
