ЛАД написав:........... Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Його розподілять в якійсь кантон, ніхто не гарантує шо в цьому кантоні мова німецька(точніше специфічна швейцарська, яку німці не розуміють).
Он уже в немецком кантоне.
Зазвичай це буде звичайна школа, так, школа, ніякий не колєдж/універ. Або якщо достатній рівень володіння англійською- універ, але чи сплатить соціалка таке навчання- не знаю, мабуть ні.
Зачем школа? Для беженцев есть языковые курсы.
Далі йде навчатись на якусь профільну освіту 3 роки, потім вже коли достатньо вивчить профільну мову і отримає освіту, йде працювать, або йде далі, до університету. Йти зараз працювать- така собі ідея, це шлях в нікуди. Чому можу написать, але це питання дуже специфічце, воно особисто вам не цікаве.
Обо всём этом пока рано. Пусть сначала язык выучит.
Бункер це вроді тимчасове житло. Так, там можуть жить доволі довго, церез ті бункери у кантоні BE зараз вроді усі проходять. Ось коли розподілять у якесь житло, чи його у бункер розподілили? Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
fox767676 написав:томагавки це крилата ракета 80-х навіть якщо дадуть якусь їх кількість, уламки послужать московській пропаганді як трофейні леопарди з гнутими дулами послужили дали б зі старту у 2022, то була б демонстрація рішучості заходу та ще й вдарити по впк запізніле рішення вже не є вірним
Та нічого "це рішення" не змінить, це очевидно(хто знає факти). Але хай люди потішаться що у нас будуть томагавки(можливо ).
Нема жодного «одного рішення», крім може ядерної бомби, яке само могло б щось змінити. Але все разом в комплексі підвищує пітуну ціну війни , а поріг ціни існує не тільки у Летусрока (у нього правда цей поріг був 25 лютого 22 року) , а і кацапів. Де він - не знає ніхто. Але інших варіантів, окрім як його чекати і наближати Україні поки що не запропонували .
ядерна зброя якраз не рішення. а які в усіх будуть очі, коли томагавк пройде С500. в когось очі, а когось "очъко" з вушко голки
Shaman написав:...... фінам пощастило. та й це був срср й поділ був капіталізм/соціалізм - а так братерство народів. а в нас зараз сучасна Раша, де "українців" не існує. тому у будь-якій формі капітуляції нічого українського не залишать. як власне зараз на ТОТ. й проблеми будуть у тих, хто розмовляє українською. хто розмовляє російською проблем буде менше - тому не так страшно в капітуляції ЛАД? можна й домовитися?
1. У вас только 2 варианта - капитуляция или победа? Вы последнее время, вроде, тоже за мир или, по крайней мере, перемирие. Прогресс. Но как вы планируете этого добиться, если у вас "домовлятися" = "капитуляция"? 2. Практически все здесь присутствующие совсем недавно разговаривали и писали по-русски. В том числе и вы.
ні варіантів 3 - перемовини, поки не дотиснули руських на перемовини - бойові дії або капітуляція. опції перемога поки немає, доведеться трохи почекати
домовлятися - це не капітуляція. коли почнуться перемовини. а поки руські відмовляються - то які перемовини, лише капітуляція.
розмовляв, писав російською - так. й зараз інколи розмовляю, але майже не пишу. й до чого це? а є люди, які не розмовляли більше 30 років. молодь, яка взагалі не розмовляла. люди, які не хочуть розмовляти російською.
ти й думаєш російською.)
ти десь знайшов мієлофон? чи почав щось потужне вживати? бо чуєш думки інших
Shaman написав:...... що у руських з введення бойових дій залишилися м'ясні штурми та терор шахедами цивільних? а все інше вже просрано?
Я вам уже писал - мясные штурмы остались в далёком прошлом. Сейчас о них уже никто не говорит. Кроме вас.
вибачте, а як називається наступ лише силами піхоти без підтримки бронетехніки, з відповідними втратами? класичний м'ясний штурм...
Почитайте/послушайте о сегодняшнем ходе войны. Хотя бы то, что выкладывают на форуме. "підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
Терор шахедами цивільних не очень существенен по влиянию на ход войны. Да, есть погибшие и раненые, кто-то теряет жильё, но это небольшой %. Во время 2 МВ результаты бомбардировок были куда сильнее и страшнее.
терор це дійсно лише терор. але емоційно все одно впливає. потенційно ще є терор енергетичних систем - подивимось, до чого це дійде. але це чистий терор та геноцид. але зими на Раші значно холодніші...
Вы ответили не на мой пост, а на свои мысли. Террор. Но впливає достаточно слабо. Я вам привёл пример 2МВ - террор и жертвы среди гражданских были существенно выше, но это не особо влияло на ход войны. Наши потери от шахедов сравнительно невелики. Ваши намёки на то, что "зими на Раші значно холодніші", пока ни о чём. Тем более, что территория значительно больше, а централизованного газового отопления поменьше.