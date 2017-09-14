|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:43
ЛАД написав:
"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:46
ЛАД написав:
террор и жертвы среди гражданских были существенно выше, но это не особо влияло на ход войны. Наши потери от шахедов сравнительно невелики.
В 2гій світовій не було ударів в глибину педерації...Максимум терорезувалось населення ударами в глибину 100 км від лінії фронту.
Тому педераційникам відчуття беззахисності ще не відом, але потихеньку вони до нього дійдуть, особливо якщо нам вдасться покласти електроопори в Сибіру зимою...
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:46
budivelnik написав: ЛАД написав:
"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
И при этом ничего не спалит в защищаемом танке
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:54
ЛАД написав:
Да, о 18-22.
Вчера разговаривал со знакомыми, узнал, что старший сын (21) выехал. Парень никогда не мечтал о Западе
, даже мыслей не было, здесь работал в KFC (и учился в вузе), постепенно рос в зарплате, уже имел неплохую (по харьковским меркам) - во всяком случае, уже позволил себе снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей.
Что было неожиданно для меня - выбрал Швейцарию. Сейчас поселили в бункере (ещё со 2 МВ), но бункер очень хорошо оборудован, не так, как наши сохранившиеся со 2МВ бомбоубежища. Их там, вроде, много и используют для размещения беженцев. Хочет сразу начинать работать. Родители уговаривают сначала поучить немецкий. Если пойдёт учить, дают какие-то льготы (финансовые, но не очень большие). Зато с языком, понятно, можно найти лучшую работу.
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:55
_hunter написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
И при этом ничего не спалит в защищаемом танке
А хто казав що імпульс повинен генеруватись всередині танка? Якщо це педераційний - то хай генерують , трошки рідині в мозку закипить і все....
А от викинути назовні фіговину яка пролетить в сторону дрона на відстань метрів 20 і за 5метрів до дрона дасть імпульс, який спалить все незаземлене в радіусі 5метрів і не надасть шкоди обладнанню всередині заземленого танку(+згадай що потужність падає в кубі від відстані...)Тобто якщо до дрона 5 метрів а до танку 15, то потужність впливу на танк буде в (15/5)*3*3=27 разів меншою ніж вплив на дрон.
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:56
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо рфян можна (точніше Берлінська вказала - потрібно, необхідно)
перепрограмувати...то і українців теж. На свідомих захисників країни...
Ти якось би визначився..
Ти засуджуєш те що можновладці можуть запрограмувати ( і запрограмували як в педерації)
Чи закликаєш щоб можновладці запрограмовували українців як в педерації..
Труси-хрестик
ПС
я розумної відповіді не чекаю , бо все одно зараз буде набір емоційних вкидів про єралашики-перевів тему розмови-перекрутив і так далі....
Але в цьому весь воєнпенс
він з ОДНОГО боку за те щоб можновладці нагинали бо мають важелі..
навіть в цьому повідомленні
detroytred написав:
Кратко це так: якщо начальник (посадова особа), наприклад, "м'ясник" чи невіглас, то в першу чергу, треба дивитись на його начальника. Чому. Він. Не прийняв. Ніяких. Дій. Хоча відповідає і зобов'язаний контролювати свого підлеглого, керувати ним і т.д.
Для цього в нього є і повноваження, і інструменти-важелі впливу. Впритул до покарання.
або тут же вище , він агітує за модель пуйлостану
detroytred написав:
Визначено, що персональна і пряма відповідальність. Не повинен 2,3 чи 4 щось радити про призначення начальнику. Тільки визначений 1 посадовець (подає ВГК і т.д.) кандидата на призначення і цим бере на себе відповідальність. І за кандидата, і за ділянку роботу цього кандидата.
бо кілька джерел інформації -гірше
detroytred написав:
якийсь Вася, Остап чомусь щось радить, але не ніяким боком до ділянки, результату.
а з другого боку він забув що ми саме проти диктатури воюємо і за демократію..
Тому
перемогти диктатуру методами ще гіршої диктатури -можна...
от тільки переможець буде ДИКТАТОРОМ а не демократом.
В цьому і відрізняється наприклад моє бачення
люди відповідальні на 95% - а керівники на 5%
тоді ніяке пуйло до влади не прийде..
а якщо послухати воєнпенса, то керівник на 20 років після своєї відставки запрограмував рух держави і несе 90% відповідальності за це програмування.
Коли ж ти нарешті навчися читати-то?! Ну ніззя бути настільки ту..
В самій же цитаті вказано, що це за логікою Берлінської, і з цієї логіки випливає наступна теза. Тобто якщо рфян можна, то і українців.
Далі ... свої хіти та три мегазашквари ти не перевищив. Дєрзай.
Хантер нічого не чув про направлений імпульс. Буває
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:57
fox767676 написав: ЛАД написав:
"ямалський хрест"
Звучит очень экспертно, производит впечатление на не искушенную публику
Барткою по хресту, вжуххх!
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:58
detroytred написав:
В самій же цитаті вказано, що це за логікою Берлінської, і з цієї логіки випливає наступна теза. Тобто якщо рфян можна, то і українців.
Але ж ти і Берлінська - одного поля ягоди
Ти ж також за можновладця....
і проти зусиль маленької людини бо це за Кіосакі...
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:58
flyman написав:
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Ага,в киндзазе писали.
Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.
Реактивный,правда. Звук не особо, баллистика куда ярче и сочнее.
