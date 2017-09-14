Что мы предложили/на что согласились, кроме безусловного прекращения огня до начала переговоров?
Ещё какие-то идеи были?
Финны нашли, что предложить. Дважды.
Ви за Харків вирішили не відповідати.
Давайте у Господаря і Барана-шоу спитаємо за Дніпро? Готові вони віддати?
"слышу стук железных копыт")))
чё то железнокопытный походу переобулся и переметнулся на подачки с болот разгонять зраду из Ужгорода?
летусрок наводочку на "руку кормящую" дал?)))
*Харківське науково-виробниче підприємство "Інститут електромагнітних досліджень" бере участь у розробці озброєнь, які матимуть вирішальне значення під час сучасних видів ведення бою.
Зокрема, йдеться про боротьбу з ворожими БПЛА над позиціями українських військових на Донбасі або захист від бойових дронів над важливими об’єктами, як то склади боєприпасів чи стратегічно важливі об’єкти енергетики.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Харків’яни вже отримали практичні результати - в Інституті електромагнітних досліджень навчились збивати одразу декілька безпілотних літальних апаратів, «випалюючи» їх електронні блоки. Наразі науковці поставили перед собою завдання максимально збільшити кількість апаратів, які можна одночасно збити, та збільшити відстань впливу на них.*
Інформація за 2020 рік.
За віконцем 2025..
прикладають і бажають.
Некоторым даже удаётся.
Но это перераспределение доходов внутри страны - кому-то достаётся больше, кому-то меньше. Поднять всю страну без реформ не получается. Возможно, получится. За очень много лет.
Вот только будет ли через много лет кому поднимать. Когда наиболее активные и толковые будут уезжать, просто потому, что не захотят ждать много лет.
А мы не можем ничего предложить.
Згідно конституции ми повинні зберігати территоріальну цілістність. І курс на НАТО у нас теж у ній.
Шах и мат х...!
Школа - фахова освіта- робота (низькооплачуєма) то там є варіант для дітей біженців, і то якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії. Хай ваш знайомий валить скоріше звідти. Йому дадуть дозвіл на роботу, але він її не знайде. Пройде час і йому скажуть ауфідерзейн або оревуар (в залежності від кантону)Та він і сам захоче свалити, бо там важко на соціалі для цивілізованої людини. То папуасам за щаст в конурі з міскою супу, а українці все ж рівнем розвитку вище.
"Швейцарія з 1 листопада не надаватиме статус захисту українцям із семи західних областей України"
Взагалі цікаво почитати протоколи мінського процесу
зрозуміло що кремль намагався втиснути триколорних головорізів в тіло України
але я і не пам'ятаю якогось конструктиву від України
Був Кравчук, наче досвідчена врівноважена людина, але нічого крім бюджетної децентралізації, на загальноукраїнських умовах не пропонував.
Там щось Фокін намагався запропонувати - на діда натравила активістську шпану, яка зараз віденську каву п'є
Як я розумію треба було пропрацювати контраргументи . Якщо москва апелює що був переворот - ок, зробити правовий режим по всьому донбасу як у 2013 - з рос.мовою офіційною, комунізаціею та таке інше. але без триколорів, тим більше на власни танках
але нічого такого не було
