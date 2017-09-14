RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:14

  fox767676 написав:це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати


Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница" :mrgreen:
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:15

detroytred

Тож на яку ціну згодні, панове?
Чи як вийде, то й нехай?


Так а про «товар» розібрались , щоб говорити про «ціну»?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:17

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати


Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница" :mrgreen:
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.

Тут люди цікавляться, ви готові Дніпро віддати кацапам взамін за спокій більш західних областей?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:19

  Hotab написав:detroytred

Тож на яку ціну згодні, панове?
Чи як вийде, то й нехай?


Так а про «товар» розібрались , щоб говорити про «ціну»?

Наче ж да.
Як мінімум, по ЛБЗ і без поступок.
Бо будь-яка поступка, то ж капітуляція.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:20

  detroytred написав:Тож на яку ціну згодні, панове?


Высокая цена волнует лишь того,кто будет платить. Боюсь,что заплатившие эту цену вам не ответят, а у многих и не спрашивали.
Остальные думают что им платить не придется..
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:22

  d44 написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Школа - фахова освіта- робота (низькооплачуєма) то там є варіант для дітей біженців, і то якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії. Хай ваш знайомий валить скоріше звідти. Йому дадуть дозвіл на роботу, але він її не знайде. Пройде час і йому скажуть ауфідерзейн або оревуар (в залежності від кантону)Та він і сам захоче свалити, бо там важко на соціалі для цивілізованої людини. То папуасам за щаст в конурі з міскою супу, а українці все ж рівнем розвитку вище.

"Школа" - зачем?
"фахова освіта" (или вуз) - почему после этого "робота (низькооплачуєма)"?
"якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії" - это как? Дети останутся без родителей? Или кого вы называете детьми? 21 год - это ребёнок?
Если можно, пожалуйста, чуть подробнее. Ничего не понял.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница"
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.

там дурачок милей добивает страну
Уругвай\Парагвай
есть южные штаты Бразилии , где много потомков белых центральновропейцев немцев, добандеровских галичан и поляков
развитая страна с космической программой и авиастроением
единственное не нравится что власти попередников в тюрьму сажают, прям традиция возникла
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:24

Лінія Керзона?

  Прохожий написав:"Швейцарія з 1 листопада не надаватиме статус захисту українцям із семи західних областей України"
https://lb.ua/society/2025/10/09/700701 ... atime.html

Уряд Швейцарії ухвалив, що повернення у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області є допустимим.

Це вже поділ, який варіант?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:29

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница"
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.

там дурачок милей добивает страну

А ещё совсем недавно Милею, ты и многие другие, пели дифирамбы )
  fox767676 написав:есть южные штаты Бразилии , где много потомков белых центральновропейцев немцев,

Особенно много потомков немцев, которые туда приехали после 1945 года
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:41

  pesikot написав:
ЛАД, ты же прекрасно понимаешь, что Путин хочет тупо уничтожить Украину.
Чтобы даже воспоминаний не было о таком государстве.

чому не державною?)))
Путін може багато що хотіти, на то є дипломатія. Якось Шоколадний підписав мінські домовленості? Тоді Пукін шос друге хотів?
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 2 гостей

