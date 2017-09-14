|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:14
fox767676 написав:
це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати
Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница"
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.
Господар Вельзевула
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:15
detroytred
Тож на яку ціну згодні, панове?
Чи як вийде, то й нехай?
Так а про «товар» розібрались , щоб говорити про «ціну»?
Hotab
- Повідомлень: 16657
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2506 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:17
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
це кращк нід польща де на нього місцеві будуть зриватись за те що він начебто бандерівець, а потім мобілізують власні дупи від рфян захищати
Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница"
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.
Тут люди цікавляться, ви готові Дніпро віддати кацапам взамін за спокій більш західних областей?
Hotab
- Повідомлень: 16657
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2506 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:19
Hotab написав:detroytred
Тож на яку ціну згодні, панове?
Чи як вийде, то й нехай?
Так а про «товар» розібрались , щоб говорити про «ціну»?
Наче ж да.
Як мінімум, по ЛБЗ і без поступок.
Бо будь-яка поступка, то ж капітуляція.
detroytred
- Повідомлень: 25794
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:20
detroytred написав:
Тож на яку ціну згодні, панове?
Высокая цена волнует лишь того,кто будет платить. Боюсь,что заплатившие эту цену вам не ответят, а у многих и не спрашивали.
Остальные думают что им платить не придется..
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 838
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 30 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:22
d44 написав: ЛАД написав: Water написав:
.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Школа - фахова освіта- робота (низькооплачуєма) то там є варіант для дітей біженців, і то якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії. Хай ваш знайомий валить скоріше звідти. Йому дадуть дозвіл на роботу, але він її не знайде. Пройде час і йому скажуть ауфідерзейн або оревуар (в залежності від кантону)Та він і сам захоче свалити, бо там важко на соціалі для цивілізованої людини. То папуасам за щаст в конурі з міскою супу, а українці все ж рівнем розвитку вище.
"Школа" - зачем?
"фахова освіта" (или вуз) - почему после этого "робота (низькооплачуєма)"?
"якщо діти окремо а батьки нафіг зі Швейцарії" - это как? Дети останутся без родителей? Или кого вы называете детьми? 21 год - это ребёнок?
Если можно, пожалуйста, чуть подробнее. Ничего не понял.
ЛАД
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:23
Господар Вельзевула написав:
Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница"
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.
там дурачок милей добивает страну
Уругвай\Парагвай
есть южные штаты Бразилии , где много потомков белых центральновропейцев немцев, добандеровских галичан и поляков
развитая страна с космической программой и авиастроением
единственное не нравится что власти попередников в тюрьму сажают, прям традиция возникла
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 09 жов, 2025 20:25, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
- Повідомлень: 4444
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 190 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:24
Уряд Швейцарії ухвалив, що повернення у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області є допустимим.
Це вже поділ, який варіант?
flyman
- Повідомлень: 41103
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:29
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Да, в Польшу ехать такое себе. Вон румына с пневмата подстрелили,спутав с украинцем.
Вспомнилась классика "да какая разница"
Но на верочку я советую Южную Америку в целом,и Аргентину в частности.
там дурачок милей добивает страну
А ещё совсем недавно Милею, ты и многие другие, пели дифирамбы )
fox767676 написав:
есть южные штаты Бразилии , где много потомков белых центральновропейцев немцев,
Особенно много потомков немцев, которые туда приехали после 1945 года
pesikot
- Повідомлень: 12241
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 20:41
pesikot написав:
ЛАД, ты же прекрасно понимаешь, что Путин хочет тупо уничтожить Украину.
Чтобы даже воспоминаний не было о таком государстве.
чому не державною?)))
Путін може багато що хотіти, на то є дипломатія. Якось Шоколадний підписав мінські домовленості? Тоді Пукін шос друге хотів?
Banderlog
- Повідомлень: 3624
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 94 раз.
