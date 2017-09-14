ЛАД написав: Что мы предложили/на что согласились, кроме безусловного прекращения огня до начала переговоров? Ещё какие-то идеи были? Финны нашли, что предложить. Дважды.
А мы не можем ничего предложить. Згідно конституции ми повинні зберігати территоріальну цілістність. І курс на НАТО у нас теж у ній. Шах и мат х...!
Конституція на паузі - Шах з трьоповерзовим матом а антиконституційним правкам про односторонні зобов'язання вступити до НАТО буде надана правова оцінка, як і тим персоналіям що за них голосували Ми з ЛАДом організуємо показові процеси
detroytred написав:*Харківське науково-виробниче підприємство "Інститут електромагнітних досліджень" бере участь у розробці озброєнь, які матимуть вирішальне значення під час сучасних видів ведення бою. ........
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ТОВ Юридична адреса 61022, м. Харків, просп. Незалежності, 5, к. 227 Телефони (057) 7051952, (057) 7797872 Керівник, директор Ткач Юрій Володимирович Бухгалтер Калініченко Інна Іванівна Види діяльності КВЕД 72.19Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук 22.21Виробництво плит, листів, труб і профілів з пластмаси 22.29Виробництво інших виробів з пластмас 46.90Неспеціалізована оптова торгівля 58.19Інші види видавничої діяльності 33.12Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення 33.13Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 33.19Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання
Інфо ЄДРПОУ 22616948 Кількість працівників: 17 Дата реєстрації: 01.10.1993 Дата оновлення: 23.02.2025
ТКАЧ Юрій Володимирович (24. 03. 1939, Харків) — фізик. Доктор фізико-математичних наук (1978), професор (1985). Закінчив Харківський університет (1961). Працював 1964—94 у Харківському фізико-технічному інституті НАНУ; від 1994 — засновник і директор Харківського науково-виробничого підприємства «Інститут електромагнітних досліджень», що проєктує компоненти електромагнітної зброї, засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами та ін.
https://esu.com.ua/article-883240 Человеку 86 лет. Над эл.-магн. оружием работают многие. В разных странах, в т.ч. и в США, и в РФ, и в др. Тем не менее хороших образцов, принятых на вооружение, насколько знаю, пока что нет.
Water написав:....... Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ". Согласен, что "ніякий не колєдж/універ". Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
Вам вже d44 частково відповів. Рахуйте у нього немає ніякої освіти. 21 рік так, це дитина, привілегії воно вроді ніяких не дає. Тобто, немає ніякої мови чи є гарна англійська? Якщо ні- скоріш за все йому запропонують школу. Є мовні курси, але потім він теж буде десь вчитись після курсів при якійсь школі якійсь базовій професії. Якщо після приїзду пройшло місяці 3, то його ще ніде не розподілили. Але він може йти іншим шляхом: зразу мовні курси та подать резюме до бюро по пошуку тимчасових робіт. Але в майбутньому це нічого не дасть, професії немає. UPD: Мову без постійного спілкування він так просто не вивчить. Тобто бажано методично у цьому напрямку граматика+спілкування.
Востаннє редагувалось Water в Чет 09 жов, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:........ ядерна зброя якраз не рішення. а які в усіх будуть очі, коли томагавк пройде С500. в когось очі, а когось "очъко" з вушко голки
Блин, ну нельзя же так! Почитайте о "Томагавке" хотя бы Вики. Он может "оминути" С-500 (если удастся), а вот пройти, это вряд ли. Нет, конечно, если будет лететь одновременно 100 штук...
якщо читати, то й Кинджали теж не можна було збити. а виявилося Петріот щось може - теж не найновіша система.
тому краще один раз побачити (а гадаєте навіщо нам дають?) - руська зброя дуже по-різному працює - в мультиках та в реалі...
Томагавки уже не один раз использовались, это не что-то новое. И наверняка использовались в условиях применения, может, не С-500, но С-300 точно, а, возможно, и С-400. Так что там уже всё давно побачили. И не "в мультиках, а в реалі". Если будет массовый налёт или хорошие разведданные о расположении средств ПВО, чтобы их удалось обойти, то применение может быть успешным. В любом случае, их должно быть достаточно много, а не 10-20.
M-Audio написав:Хотів те саме, але вважав, що наступний президент України підпише капітуляцію без війни.
А потужний лідер сучасності влаштував таке кидалово. Треба ще не забути шанувати Бориса Джонсонюка, який підтимав лідера теплим словом та дзвінкою монетою. Саме завдяки цім людям ми зараз вже четвертий рік хоробро опираемось рашистам, якби не вони ми б програли війну через дві-три неділі і уже б стали колоніею і забули свою рідну мову та культуру!