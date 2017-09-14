RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:08

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?

Вам вже d44 частково відповів.
Рахуйте у нього немає ніякої освіти.
21 рік так, це дитина, привілегії воно вроді ніяких не дає.
Тобто, немає ніякої мови чи є гарна англійська? Якщо ні- скоріш за все йому запропонують школу.
Є мовні курси, але потім він теж буде десь вчитись після курсів при якійсь школі якійсь базовій професії.
Якщо після приїзду пройшло місяці 3, то його ще ніде не розподілили.
Але він може йти іншим шляхом: зразу мовні курси та подать резюме до бюро по пошуку тимчасових робіт. Але в майбутньому це нічого не дасть, професії немає.

У d44 я не понял.
О школе не понял и у вас.
После языковых курсов можно поступить не в школу, а в колледж/вуз?
Или даже просто освоить какую-то профессию. Там что, профессиональное обучение в школах/только в школах?
Понятно, что профессию придётся приобретать там.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:18

  detroytred написав:
  ЛАД написав:

Розтлумачу фразу:
"Інформація за 2020 рік.
За віконцем 2025.." --- такі досягнення ще в 2020-му, а дієвого результату й досі не відать.
Ну, тут могли найти объяснение - денег не выделили. Там кстати, об этом тоже говорится.
А в мире?
Так что... "Не читайте советских газет". Даже на украинском языке. :)
А так-то мы, по-моему, уже всю РФ ракетами забросали.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:20

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
ЛАД, ты же прекрасно понимаешь, что Путин хочет тупо уничтожить Украину.
Чтобы даже воспоминаний не было о таком государстве.

чому не державною?)))
Путін може багато що хотіти, на то є дипломатія. Якось Шоколадний підписав мінські домовленості? Тоді Пукін шос друге хотів?

Шоб тебе понятнее было ) а то про ужины всё пишешь ) замість вечері )

Дипломатия уже закончилась, эту остановку мы проехали
Тебе Шоколадный не такой был с его дипломатией

Бо за свою церкву ти ж ноги переламаєшь будь кому.

pesikot обліківка взломана з ольгіно
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:25

  Shaman написав:
а тепер спробуйте СФОРМУЛЮВАТИ ці політичні поступки. й ... не сформулюєте. немає таких варіантів, на жаль
Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло.
А коли і не пробували, то не треба й казати.
Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.

  M-Audio написав:
Хотів те саме, але вважав, що наступний президент України підпише капітуляцію без війни.
С какой радости он мог/должен был на такое рассчитывать? Вы считаете росс. верхушку полными идиотами?
