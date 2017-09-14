Shaman написав:....... а тепер спробуйте СФОРМУЛЮВАТИ ці політичні поступки. й ... не сформулюєте. немає таких варіантів, на жаль
Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло. А коли і не пробували, то не треба й казати. Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.
M-Audio написав:......... Хотів те саме, але вважав, що наступний президент України підпише капітуляцію без війни.
С какой радости он мог/должен был на такое рассчитывать? Вы считаете росс. верхушку полными идиотами?
ЛАД написав: Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло. А коли і не пробували, то не треба й казати. Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.
Так а кто не уступает? Вот та юрба ухилянтов с которыми вы тут спорите? Да их никто спрашивать не будет, кийком по горбу и в бус. Кто конкретно не согласился отдать Донбасс без Запорожья и Херсона? "имя,сестра" (с)
ЛАД написав:.......... 1. У вас только 2 варианта - капитуляция или победа? Вы последнее время, вроде, тоже за мир или, по крайней мере, перемирие. Прогресс. Но как вы планируете этого добиться, если у вас "домовлятися" = "капитуляция"? 2. Практически все здесь присутствующие совсем недавно разговаривали и писали по-русски. В том числе и вы.
ні варіантів 3 - перемовини, поки не дотиснули руських на перемовини - бойові дії або капітуляція. опції перемога поки немає, доведеться трохи почекати
домовлятися - це не капітуляція. коли почнуться перемовини. а поки руські відмовляються - то які перемовини, лише капітуляція.
розмовляв, писав російською - так. й зараз інколи розмовляю, але майже не пишу. й до чого це? а є люди, які не розмовляли більше 30 років. молодь, яка взагалі не розмовляла. люди, які не хочуть розмовляти російською.
Такие, которые сегодня "не хочуть розмовляти російською", есть. А вот кто "не розмовляв більше 30 років" и где та "молодь, яка взагалі не розмовляла", было бы интересно узнать. На первый вопрос вы толком не ответили. И не сможете. И условия "домовлятися" у вас - "никаких уступок Временному правительству".
ЛАД написав: Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло. А коли і не пробували, то не треба й казати. Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.
Так а кто не уступает? Вот та юрба ухилянтов с которыми вы тут спорите? Да их никто спрашивать не будет, кийком по горбу и в бус. Кто конкретно не согласился отдать Донбасс без Запорожья и Херсона? "имя,сестра" (с)
Вот как раз та самая юрба. Но их много. Я тут недавно (день-два тому) приводил результаты соцопросов. И наши, и российские. Все за мир. Вот только требования к миру разные. Незламники что тут, что там.
ЛАД написав: Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло. А коли і не пробували, то не треба й казати. Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.
Так а кто не уступает? Вот та юрба ухилянтов с которыми вы тут спорите? Да их никто спрашивать не будет, кийком по горбу и в бус. Кто конкретно не согласился отдать Донбасс без Запорожья и Херсона? "имя,сестра" (с)
Але Дніпро теж. Всі господарі готові? Чи треба спочатку кийком? Імʼя, сестра!
ЛАД написав: Вот как раз та самая юрба. Но их много. Я тут недавно (день-два тому) приводил результаты соцопросов. И наши, и российские. Все за мир. Вот только требования к миру разные. Незламники что тут, что там.
ну тогда как сказал Трамп? "треба дати їм ще повоювати,і подивимось що с того вийде".
"Шутить можно про женщин, котиков, погоду" и Трампа на службе ФСБ, а вот даже про секс уже почти нельзя. На четвертый год полномасштабной войны с Украиной политическая сатира в публичном российском пространстве изменилась до неузнаваемости. Высмеивать слова и поступки нынешних деятелей Кремля могут себе позволить лишь уехавшие из страны, живущие в России комики таких шуток себе больше позволить не могут.
О том, как изменился политический Юмор в России, поговорили с российским социологом и историком Дмитрием Дубровским