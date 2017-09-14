RSS
  #<1 ... 15421154221542315424
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:50

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:
⚡️ Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів, - Трамп

Типовий Львів лайкає серденьками
народ дозріває
незламники скоро маргіналізуються в 25%

Не так скоро как нам бы хотелось. Я тут солидарен с мерзейшим -не нужно думать о том, чего не будет при нашей жизни.
Вы же не собираетесь завтра умирать?
Или вы оптимист?
По старому анекдоту.
Пессимист говорит:
- Всё, хуже уже быть не может.
Оптимист отвечает:
- Может, может.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36693
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:20

  ЛАД написав: Вы же не собираетесь завтра умирать?


Интересно,процитировать Воланда про "внезапно смертных"- это тянет уже на статью или ограничатся общественным клеймением?
Пардон, но ни у Панаса Мирного ни у Марка Вовчка я подходящих цитат не припоминаю.И у Ивана Багряного тоже :(
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 842
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:26

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:⚡️ Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів, - Трамп
Типовий Львів лайкає серденьками
народ дозріває
незламники скоро маргіналізуються в 25%

Не так скоро как нам бы хотелось. Я тут солидарен с мерзейшим -не нужно думать о том, чего не будет при нашей жизни.
Вы же не собираетесь завтра умирать?
Или вы оптимист?
По старому анекдоту.
Пессимист говорит:
- Всё, хуже уже быть не может.
Оптимист отвечает:
- Может, может.

Оптиміст вірить, що ми живем в кращому з світів.
Песиміст переконананий, що так воно і є.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41103
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:22

  Господар Вельзевула написав:
  Bobua написав:бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...


Де вона переможе? Я сьогодні сам бачив, ях хлопця пинили с джипа,той пакет с харчами кинув і таки втік. Той,що не догнав, кинув йому камінь в спину, викрикнув що обов'язково спіймає цього "3,14***" в слідуючий раз, і забрав кинутий пакет з харчами в джипа,та й поїхали собі.


Это называется украл. Когда уже вещи начнем своими именами называть.

Стаття 191 ККУ. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 01:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

193 ККУ. штрафчик невеликий
Кацо як завжди, щось як навидумує..

Для 191 там нема «як службова особа отримав на зберігання ..» чи щось подібне. Ніхто йому не передавав, а він не приймав сумку з продуктами.
Hotab
 
Повідомлень: 16665
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 02:55

  Hotab написав:193 ККУ. штрафчик невеликий
Кацо як завжди, щось як навидумує..

Для 191 там нема «як службова особа отримав на зберігання ..» чи щось подібне. Ніхто йому не передавав, а він не приймав сумку з продуктами.

Ст.191 частина 2 вполне подходит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36693
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
