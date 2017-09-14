RSS
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:57

  alex_dvornichenko написав:
  Schmit написав:Можливо кордон росімперії 18-19 ст.

Та очевидно что чувак болеет реваншизмом и империализмом. Строит сословную империю, вернее возрождает. Случайно не фанат компьюетрной игры Цивилизация ?

Це зовсім не очевидно, зокрема ніяких фактів що це підтверджує нема.

А ось факти які це заперечують є - він не анексував Білорусь. Якщо він хворий відродженням СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6800
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:02

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?

ну блін, Закарпатська
пошукаю по каналах
там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків

Це під час війни чи після війни.
Якщо під час війни - це тупо, можна там будувати заводи і т.д.
Якщо після війни - це якось нелогічно: він що планує і Волинь анексувати чи як? Чому Волинь не потрапила?

Коротше якийсь вброс по-моєму.


ви шо не контексті ,чи шо ?
війною цікавитесь тільки коли на гілку заходите ?
таке враження
Вже кілька місяців основні 2 поінти перемовин - кордони\розмежування на сході, та гарантії безпеки (НАТО, іноземний контингент, etc.). Ось в рамаках другого пункту була ця сентенція.
Волинь тому що православна, та кордон з їх білоруссю, очевидно
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:03

  andrijk777 написав:Це зовсім не очевидно, зокрема ніяких фактів що це підтверджує нема.
А ось факти які це заперечують є - він не анексував Білорусь. Якщо він хворий відродженням СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.

Мне очевидно. Беларусь де факто под полным контролем. А не произошла политическая анексия, потому что хочется красиво "треединаясвятаярусь". Если бы в 2022 году всё у него получилось с Киевом, то уже было что то новое на политической карте мира.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 10 жов, 2025 12:04, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.


КНР не потрібна повна монополія рф на західному напрямку
якщо є можливість працювати напряму з васалами
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи.
І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.
Ясно
Є маленькі люди які не прикладають зусиль по Кіосакі для себе, з яких виростуть виликі люди які покладуть себе на плаху історії тільки для того щоб маленькі люди почали думати про себе..

Самому не смішно?

Смішно з того, що ти якоїсь чухні нагородив.

Є факти: рузвельти-бальцеровичі і т.д. проводили реформи.
Ти знов, як завжди, будуєш на своїх якихось вигаданих дурницях.
Бо більше ні на чому..
Оце дійсно смішно.
detroytred
 
Повідомлень: 25795
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:48

  fox767676 написав:ви шо не контексті ,чи шо ?
війною цікавитесь тільки коли на гілку заходите ?
таке враження
Вже кілька місяців основні 2 поінти перемовин - кордони\розмежування на сході, та гарантії безпеки (НАТО, іноземний контингент, etc.). Ось в рамаках другого пункту була ця сентенція.
Волинь тому що православна, та кордон з їх білоруссю, очевидно

Я не сприймаю ці поінти серйозно. Це все переливання з пустого в порожнє.
Головний поінт це закінчення війни і відповідно умови її закінчення. В цьому напрямку тупік.
Яка різниця будуть війська НАТО у Львові після війни чи не будуть(Львів 100% не цікавий путіну)? Яке це має значення зараз? Ніякого. То навіщо це обговорювати?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6800
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:54

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:193 ККУ. штрафчик невеликий
Кацо як завжди, щось як навидумує..

Для 191 там нема «як службова особа отримав на зберігання ..» чи щось подібне. Ніхто йому не передавав, а він не приймав сумку з продуктами.

Ст.191 частина 2 вполне подходит.

Ні. почитайте як воно мало опинитись у посадової особи для цього
....
Не хочу начинать юридические споры, но при желании формулировка "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем" вполне подходит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:59

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:----------------------------
ЛАД
"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
----------------------------
до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...

Ось коли буде, тоді й поговоримо.
А спалити "обмотку в двигуні" дрона это из области фантастики. Ещё как-то можно стараться спалити электорнику.
А що там говорити?
якщо танк повинен протидіяти дрону-камікадзе - так все вже винайдено, той самий мангал навколо..
Трошки гірше питання вирішено в протидії розвіддрону , який вже наводить артилерію...
Почему-то мангалы не решили проблему и о них уже не слышно.
Артиллерия по движущимся объектам вне зоны видимости работает плохо.
В зоне видимости не нужны дроны-разведчики.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36699
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:02

На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори — блок не може видати в мережу потужність. Їх розбили прості дрони, а не балістика. Трансформатори були незахищені. :shock:

Про це повідомив нардеп Олексій Кучеренко.
jump
 
Повідомлень: 5111
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:02

  pesikot написав:Україна під атакою: лівий берег Києва – без світла, у Запоріжжі загинула дитина
З вечора 9 жовтня російські окупаційні війська тероризують Україну ударними дронами типу "Шахед". У Києві повністю знеструмлено лівий берег, у Запоріжжі загинула 7-річна дитина.

2 тижні тому
Зеленский: Украина ответит России блэкаутом на блэкаут
https://www.dw.com/ru/zelenskij-ukraina ... a-74159607
UA
 
Повідомлень: 9764
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
