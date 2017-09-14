Schmit написав:Можливо кордон росімперії 18-19 ст.
Та очевидно что чувак болеет реваншизмом и империализмом. Строит сословную империю, вернее возрождает. Случайно не фанат компьюетрной игры Цивилизация ?
Це зовсім не очевидно, зокрема ніяких фактів що це підтверджує нема.
А ось факти які це заперечують є - він не анексував Білорусь. Якщо він хворий відродженням СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.
andrijk777 написав:намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?
ну блін, Закарпатська пошукаю по каналах там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків
Це під час війни чи після війни. Якщо під час війни - це тупо, можна там будувати заводи і т.д. Якщо після війни - це якось нелогічно: він що планує і Волинь анексувати чи як? Чому Волинь не потрапила?
Коротше якийсь вброс по-моєму.
ви шо не контексті ,чи шо ? війною цікавитесь тільки коли на гілку заходите ? таке враження Вже кілька місяців основні 2 поінти перемовин - кордони\розмежування на сході, та гарантії безпеки (НАТО, іноземний контингент, etc.). Ось в рамаках другого пункту була ця сентенція. Волинь тому що православна, та кордон з їх білоруссю, очевидно
andrijk777 написав:Це зовсім не очевидно, зокрема ніяких фактів що це підтверджує нема. А ось факти які це заперечують є - він не анексував Білорусь. Якщо він хворий відродженням СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.
Мне очевидно. Беларусь де факто под полным контролем. А не произошла политическая анексия, потому что хочется красиво "треединаясвятаярусь". Если бы в 2022 году всё у него получилось с Киевом, то уже было что то новое на политической карте мира.
detroytred написав:Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи. І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.
Ясно Є маленькі люди які не прикладають зусиль по Кіосакі для себе, з яких виростуть виликі люди які покладуть себе на плаху історії тільки для того щоб маленькі люди почали думати про себе..
Самому не смішно?
Смішно з того, що ти якоїсь чухні нагородив.
Є факти: рузвельти-бальцеровичі і т.д. проводили реформи. Ти знов, як завжди, будуєш на своїх якихось вигаданих дурницях. Бо більше ні на чому.. Оце дійсно смішно.
fox767676 написав:ви шо не контексті ,чи шо ? війною цікавитесь тільки коли на гілку заходите ? таке враження Вже кілька місяців основні 2 поінти перемовин - кордони\розмежування на сході, та гарантії безпеки (НАТО, іноземний контингент, etc.). Ось в рамаках другого пункту була ця сентенція. Волинь тому що православна, та кордон з їх білоруссю, очевидно
Я не сприймаю ці поінти серйозно. Це все переливання з пустого в порожнє. Головний поінт це закінчення війни і відповідно умови її закінчення. В цьому напрямку тупік. Яка різниця будуть війська НАТО у Львові після війни чи не будуть(Львів 100% не цікавий путіну)? Яке це має значення зараз? Ніякого. То навіщо це обговорювати?
budivelnik написав:---------------------------- ЛАД "підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте. ---------------------------- до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів. Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист. Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв. Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
Ось коли буде, тоді й поговоримо. А спалити "обмотку в двигуні" дрона это из области фантастики. Ещё как-то можно стараться спалити электорнику.
А що там говорити? якщо танк повинен протидіяти дрону-камікадзе - так все вже винайдено, той самий мангал навколо.. Трошки гірше питання вирішено в протидії розвіддрону , який вже наводить артилерію...
Почему-то мангалы не решили проблему и о них уже не слышно. Артиллерия по движущимся объектам вне зоны видимости работает плохо. В зоне видимости не нужны дроны-разведчики.