Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав: війни чи не будуть(Львів 100% не цікавий путіну)


не прибідняйтесь :) не 100
Путіну цікаво межувати з справжнім Заходом, для своїх геополітичних ігор, але скоріше піде на нього через Балкани
fox767676
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:07

  UA написав:2 тижні тому
Зеленский: Украина ответит России блэкаутом на блэкаут
https://www.dw.com/ru/zelenskij-ukraina ... a-74159607

це в психіатричну тему, хай rjkz коментує
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 10 жов, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:08

  UA написав:
2 тижні тому
Зеленский: Украина ответит России блэкаутом на блэкаут
https://www.dw.com/ru/zelenskij-ukraina ... a-74159607

Значить скоро відповість. Трамп ж не зря обіцяв ракети.
Banderlog
Повідомлень: 3631
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:10

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Це зовсім не очевидно, зокрема ніяких фактів що це підтверджує нема.
А ось факти які це заперечують є - він не анексував Білорусь. Якщо він хворий відродженням СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.

Мне очевидно. Беларусь де факто под полным контролем. А не произошла политическая анексия, потому что хочется красиво "треединаясвятаярусь". Если бы в 2022 году всё у него получилось с Киевом, то уже было что то новое на политической карте мира.

Так ви оприділіться що у вас означає реваншизм, імперіалізм і відродження імперії. Це звучить дуже пафосно, але по факту навіть Білорусь не анексована а просто "под полным контролем", хоча який там повний контроль якщо Білорусь прямо не воює з Україною.
Якось я по-іншому уявляю собі відродження імперії. :D :D
Наполеон і Гітлер нервово курять в стороні, споглядаючи як великий путнін відроджує імперію. :D :D :D
andrijk777
Повідомлень: 6800
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Наполеон і Гітлер нервово курять в стороні, споглядаючи як великий путнін відроджує імперію.

У них теж були протекторати, уряди віші, квіслінга, Республіка Сало, Варшавське Герцогство і т.і.
fox767676
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:17

  jump написав: На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори — блок не може видати в мережу потужність. Їх розбили прості дрони, а не балістика. Трансформатори були незахищені. :shock:

Про це повідомив нардеп Олексій Кучеренко.

Не могли забронювати трансформатори в Резерв + ?
Повідомлень: 9764
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:26

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав: війни чи не будуть(Львів 100% не цікавий путіну)


не прибідняйтесь :) не 100
Путіну цікаво межувати з справжнім Заходом, для своїх геополітичних ігор, але скоріше піде на нього через Балкани

Так анексуй Білорусь і будеш мати межу зі справжнім Заходом.

Війська НАТО у Львові - ну це якась абстракція, розмов багато, результату нуль. Це така "тема" щоб поговорити а не щоб реально отримати безпеку. Не буде з цього ніякого практичного результату. Це я так думаю. Тому мені ця тема зовсім не цікава.
andrijk777
Повідомлень: 6800
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:28

  Banderlog написав:
  UA написав:
2 тижні тому
Зеленский: Украина ответит России блэкаутом на блэкаут
https://www.dw.com/ru/zelenskij-ukraina ... a-74159607

Значить скоро відповість. Трамп ж не зря обіцяв ракети.

Оцей от?
Повідомлень: 9764
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:32

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Наполеон і Гітлер нервово курять в стороні, споглядаючи як великий путнін відроджує імперію.

У них теж були протекторати, уряди віші, квіслінга, Республіка Сало, Варшавське Герцогство і т.і.

Білорусь - незалежна держава. Вона не дає РФ ні людей на війну, ні зброї, ні грошей. Дає слова. :D Ось це дає і ще завдає.
Прохід через територію дала і то там були деякі проблеми.
"Беларусь де факто под полным контролем" - це фантазії(ілюзії) людей. По факту це не так.
andrijk777
Повідомлень: 6800
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Так анексуй Білорусь і будеш мати межу зі справжнім Заходом


Польша то не зовсім справжній Захід. Захід для бідних ))
Ось вхід до Адріатики, Австрія\Італія, то вже Захід 100%.
Відрізати Туреччину через слов'янофільські болгарію, чорногорію, сербію, боснію від ЄС\НАТО - ото цікаво.
fox767676
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
 
