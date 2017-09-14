RSS
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Ось вхід до Адріатики, Австрія\Італія, то вже Захід 100%.


Вам громадянство дадуть за інвестиції у Чорногорії?
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:37

  fox767676 написав:
  UA написав:2 тижні тому
Зеленский: Украина ответит России блэкаутом на блэкаут
https://www.dw.com/ru/zelenskij-ukraina ... a-74159607

це в психіатричну тему, хай rjkz коментує


це одностороння гра, на жаль...

Росія спорядила літаки: Україні загрожує новий масований обстріл, — монітори (мапа) :shock:

Споряджені 8 бортів стратегічної авіації — бомбардувальників Ту-95МС.

Особливо уважними треба бути західним областям та Києву

Загалом відомо про щонайменше 8 літаків, завантажених "під завʼязку" — 7-8 ракет на борт. За даними DailyLviv, ще 3 борти Ту-95МС перебувають на аеродромі "Енгельс", і 1 — на аеродромі "Олєнья".

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... ataki-mapa

+ калібри
+шанеди...
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:це одностороння гра, на жаль...

Росія спорядила літаки: Україні загрожує новий масований обстріл, — монітори (мапа)

Споряджені 8 бортів стратегічної авіації — бомбардувальників Ту-95МС.

Особливо уважними треба бути західним областям та Києву

Загалом відомо про щонайменше 8 літаків, завантажених "під завʼязку" — 7-8 ракет на борт. За даними DailyLviv, ще 3 борти Ту-95МС перебувають на аеродромі "Енгельс", і 1 — на аеродромі "Олєнья".

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... ataki-mapa

+ калібри
+шанеди...


Бо 1 західний виріб за ціною умовно дорівнює 10 кндрівським
Трамп дійсно може щось дати , щоб "дітки нарешті награлись, перепробувавши все до ядерки" і заспокоїлись
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:50

  Investor_K написав:
  fox767676 написав:Ось вхід до Адріатики, Австрія\Італія, то вже Захід 100%.


Вам громадянство дадуть за інвестиції у Чорногорії?

В мене "Карта Албанця"
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:59

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:..........
прикладають і бажають.
Некоторым даже удаётся.
Но это перераспределение доходов внутри страны - кому-то достаётся больше, кому-то меньше. Поднять всю страну без реформ не получается. Возможно, получится. За очень много лет.
Вот только будет ли через много лет кому поднимать. Когда наиболее активные и толковые будут уезжать, просто потому, что не захотят ждать много лет.
Чому у вас в головах зациклилось що якщо я заробив-то обовязково хтось втратив(перерозподіл ?)
Якщо я заробив (став багатшим і отримав можливість більше витрачати) + багатший не пересікається у витратах з бідним - то багатший СТВОРЮЄ платоспроможний попит на товари/послуги які до цього в країні не були присутні.
І цей платоспроможний попит створює (збільшує) ринок ( як поняття кількість грошей/ресурсів).
І поки 70% населення не заробляють 1000 доларів/місяць , доти цей попит буде знаходитись в галузях які в стані задовільнити українські підприємці, бо в межах цієї суми це не айрбаси і космічні ракети, а труси/мясо

А масло/маслянисте фуфлофантазії типу
У нас є достатньо власного капіталу , але він не працює тому що ринок зайнятий і тому треба запросити зовнішній капітал (Боїнг) зайти який розширить наш ринок...

То це навіть на голову не налазить

Во-первых, "багатший пересікається у витратах з бідним". В очень многом.
Согласен, что "багатший СТВОРЮЄ платоспроможний попит на товари/послуги які до цього в країні не були присутні". Хотя у бедных тоже появляется такой спрос. Проблема в том, что он чаще решается за счёт импорта, а не за счёт создания производств в Украине. Это легче и быстрее. Но не способствует росту экономики. Если это не импорт средств производства и технологий.
Но если в стране имеем ВВП условно 1000 долл. на человека, то для того, чтобы у кого-то стало больше, у кого-то должно стать меньше.
Другое дело, что тут как в пословице: "С миру по нитке - голому рубаха". Тут, правда, немного наоборот рубашка не голому. :)
Если в стране 40 млн человек, и у 39 млн. забрать из этой 1000 по 10 долл., то у них останется по 990 долл., а у остального миллиона появится "дополнительные" 390 млн. или 390 долл. на чел., т.е. 1390 долл.
Это, конечно сильное упрощение, но суть отражает.
Безусловно, что не все эти "дополнительные" деньги багатші тратят на личное потребление. Какая-то часть идёт на развитие производства. Говорю именно о производстве, т.к. услуги, торговля это обмен, при котором не создаются новые ценности.
Можно ждать, когда эволюционным путём путём эти "дополнительные" доходы будут расти и вместе с ними будут расти вложения в производство и, соответственно, суммарное богатство всего общество. Но это процесс достаточно медленный и длительный.
А можно за счёт реформ этот процесс ускорить.
Кстати, поэтому я считаю дорожное строительство, которое развернул Зеленский до войны, положительным явлением. Можно спорить правильно ли было выбрано направление. Возможно, выбор другой отрасли был бы более эффективен, но это уже другой вопрос.

P.s. Добавлю ещё, что в современных условиях эти дополнительные доходы расходуются на личное потребление (яхты, дворцы и т.д) и вкладываются за границей, а не в "домашнее" производство. В результате богатство элиты растёт, а благосостояние остальных меняется очень слабо.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:01

  andrijk777 написав:Так ви оприділіться що у вас означає реваншизм, імперіалізм і відродження імперії. Це звучить дуже пафосно, але по факту навіть Білорусь не анексована а просто "под полным контролем", хоча який там повний контроль якщо Білорусь прямо не воює з Україною.
Якось я по-іншому уявляю собі відродження імперії. :D :D
Наполеон і Гітлер нервово курять в стороні, споглядаючи як великий путнін відроджує імперію. :D :D :D

Я думаю, що йому потрібні "сфери впливу". Не хоче він утримувати ще мільйони населення. Білорусь знаходиться у сфері впливу і культурно і економічно і політично.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:12

  АндрейМ написав:Я думаю, що йому потрібні "сфери впливу". Не хоче він утримувати ще мільйони населення. Білорусь знаходиться у сфері впливу і культурно і економічно і політично.

Так і є. Їм потрібні додатково десь 30 млн не чеченців та не таджиків для більш менш сталого автономного економічного розвитку.
