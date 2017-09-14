Вам громадянство дадуть за інвестиції у Чорногорії?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:37
це одностороння гра, на жаль...
Росія спорядила літаки: Україні загрожує новий масований обстріл, — монітори (мапа)
Споряджені 8 бортів стратегічної авіації — бомбардувальників Ту-95МС.
Особливо уважними треба бути західним областям та Києву
Загалом відомо про щонайменше 8 літаків, завантажених "під завʼязку" — 7-8 ракет на борт. За даними DailyLviv, ще 3 борти Ту-95МС перебувають на аеродромі "Енгельс", і 1 — на аеродромі "Олєнья".
+ калібри
+шанеди...
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бо 1 західний виріб за ціною умовно дорівнює 10 кндрівським
Трамп дійсно може щось дати , щоб "дітки нарешті награлись, перепробувавши все до ядерки" і заспокоїлись
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:50
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:59
Во-первых, "багатший пересікається у витратах з бідним". В очень многом.
Согласен, что "багатший СТВОРЮЄ платоспроможний попит на товари/послуги які до цього в країні не були присутні". Хотя у бедных тоже появляется такой спрос. Проблема в том, что он чаще решается за счёт импорта, а не за счёт создания производств в Украине. Это легче и быстрее. Но не способствует росту экономики. Если это не импорт средств производства и технологий.
Но если в стране имеем ВВП условно 1000 долл. на человека, то для того, чтобы у кого-то стало больше, у кого-то должно стать меньше.
Другое дело, что тут как в пословице: "С миру по нитке - голому рубаха". Тут, правда, немного наоборот рубашка не голому.
Если в стране 40 млн человек, и у 39 млн. забрать из этой 1000 по 10 долл., то у них останется по 990 долл., а у остального миллиона появится "дополнительные" 390 млн. или 390 долл. на чел., т.е. 1390 долл.
Это, конечно сильное упрощение, но суть отражает.
Безусловно, что не все эти "дополнительные" деньги багатші тратят на личное потребление. Какая-то часть идёт на развитие производства. Говорю именно о производстве, т.к. услуги, торговля это обмен, при котором не создаются новые ценности.
Можно ждать, когда эволюционным путём путём эти "дополнительные" доходы будут расти и вместе с ними будут расти вложения в производство и, соответственно, суммарное богатство всего общество. Но это процесс достаточно медленный и длительный.
А можно за счёт реформ этот процесс ускорить.
Кстати, поэтому я считаю дорожное строительство, которое развернул Зеленский до войны, положительным явлением. Можно спорить правильно ли было выбрано направление. Возможно, выбор другой отрасли был бы более эффективен, но это уже другой вопрос.
P.s. Добавлю ещё, что в современных условиях эти дополнительные доходы расходуются на личное потребление (яхты, дворцы и т.д) и вкладываются за границей, а не в "домашнее" производство. В результате богатство элиты растёт, а благосостояние остальных меняется очень слабо.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 жов, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:01
Я думаю, що йому потрібні "сфери впливу". Не хоче він утримувати ще мільйони населення. Білорусь знаходиться у сфері впливу і культурно і економічно і політично.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:12
Так і є. Їм потрібні додатково десь 30 млн не чеченців та не таджиків для більш менш сталого автономного економічного розвитку.
