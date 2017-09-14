|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:51
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи.
І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.
Ясно
Є маленькі люди які не прикладають зусиль по Кіосакі для себе, з яких виростуть виликі люди які покладуть себе на плаху історії тільки для того щоб маленькі люди почали думати про себе..
Самому не смішно?
Смішно з того, що ти якоїсь чухні нагородив.
Є факти: рузвельти-бальцеровичі і т.д. проводили реформи.
Ти знов, як завжди, будуєш на своїх якихось вигаданих дурницях.
Бо більше ні на чому..
Оце дійсно смішно.
Факти є різні
Ось тобі парочка фактів які вщент розносять твою теорію
1 Факт - 95% часу існування країни проводять в ЕВОЛЮЦІЙНОМУ розвитку без реформаторів
2 Факт - В одній і тій самій країні можуть бути як позитивні так і негативні наслідки дій реформаторів
Гітлер-Аденауер
Мао - Ден
3 Факт - Як правило стрибок розвитку під впливом реформації -виснажує країну і приторможує потім подальшу швидкість розвитку ....
Греція Македонського
Італія-Священної римської імперії
Турчеччина - Османська імперія
Іран-Персія
Португалія - часи колонізації Південної Америки і Африки
Франція - Наполеон
4 Факт - чим більше готове суспільство до реформ-тим швидше і безболісніше ці реформи проходять
Релігія, як правило має еволюційний розвиток, отже якщо в країні переважає певна релігія то успіхи країни як би більше залежать від релігії ніж від реформаторів..
Просто глянь - де найбільше розповсюджене християнство протестантиСША, Велику Британію, Німеччину, Нідерланди, країни Скандинавії (Швеція, Данія, Норвегія), а також Канаду, Австралію, Швейцарію та Нову Зеландію
Тому
Є фантазії , е гіпотези і є фактиФантазія
це щось типу-я придумав і навіть не перевірив на логічністьГіпотеза
- це перевірив своє припущення на логічну відповідністьФакт
- це перевірив гіпотезу на відповідність фактичним результатам експерименту...
твоя фантазія де
можновладці ПОВИННІ і ВІДПОВІДАЛЬНІ на 90% за результат (навіть через десятки років відходу від влади) - не витримує ніякої критики при побудові логічного ланцюжка...
Моя гіпотеза -
- якщо 5% змогли чогось досягнути на протязі одного покоління ( а 5% від загальної кількості це 10% від працездатного населення) - то умови для тих в кого доходи нижче середнього по країні-були створені щоб можна було досягнути цього середнього рівня
- якщо 90% працездатного населення шукає чарівну паличку у вигляді можновладців - це суспільство НЕ ГОТОВЕ до того щоб були проведені ДЕМОКРАТИЧНИМ шляхом реформи ( шляхом ломки а-ля ленін/сталін/мао - можна піти , але ж історія показує що кількість успішних реформ силовим методом-менша від кількості провальних реформ проведених силовим методом)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27177
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:06
ЛАД написав:
......
Если это произойдёт, то цены на нефть заметно упадут. Соответственно, и доходы РФ. Это может оказаться существеннее всех бесчисленных санкций.
Но это процесс долгий.
Це фактично єдиний успішний варіант для України більш-менш реальний.
Процес не обов'язково має бути довгий. Може і різко впасти.
Тут інша проблема - немає куди сильно падати.
Падіння до 50$ може бути не достатнім для "закінчення війни".
Падіння до 40$ на довгий період малоймовірне тому що багато виробників нафти не зможуть витримати такої ціни(зокрема в США).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6802
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:08
ЛАД написав:
Но если в стране имеем ВВП условно 1000 долл. на человека, то для того, чтобы у кого-то стало больше, у кого-то должно стать меньше.
Другое дело, что тут как в пословице: "С миру по нитке - голому рубаха". Тут, правда, немного наоборот рубашка не голому.
Если в стране 40 млн человек, и у 39 млн. забрать из этой 1000 по 10 долл., то у них останется по 990 долл., а у остального миллиона появится "дополнительные" 390 млн. или 390 долл. на чел., т.е. 1390 долл.
Это, конечно сильное упрощение, но суть отражает.
Безусловно, что не все эти "дополнительные" деньги багатші тратят на личное потребление. Какая-то часть идёт на развитие производства. Говорю именно о производстве, т.к. услуги, торговля это обмен, при котором не создаются новые ценности.
Можно ждать, когда эволюционным путём путём эти "дополнительные" доходы будут расти и вместе с ними будут расти вложения в производство и, соответственно, суммарное богатство всего общество. Но это процесс достаточно медленный и длительный.
А можно за счёт реформ этот процесс ускорить.
А хто каже що не можна?
Можна
От тільки як?
Ленін - перестріляв Буржуїв , два роки промурлижив країну в системі воєнного комунізму і повернувся до НЕПу
Сталін - заморив голодом селян.. і провів індустріалізацію
Гітлер -спалив кількасот тисяч євреїв і за вкрадені в спалених гроші -побудував автобани...
Мао - тут без коментарів бо що цей натворив ми не знаємо
Пол-пот - знищив чи то 1,5 чи то 3 млн громадян своєї Держави з 10+/-млн наявного населення...
Тобто реформи це справа двосічна...
якщо ти зверху - то хай проводять
а якщо маєш зварити молодшого щоб нагодувати старших - то як би це вже не реформа...
Тепер про доходи..
Якщо створені доходи менше 1000 доларів в місяць ( з яких 300 доларів комуналка, 300 доларів податки) - то людина споживає ПРИМІТИВНІ товари/послуги...
І збільшення доходів ЦІЄЇ людини за рахунок
а - збільшення обємів праці
або
б - покращення ефективності
Не приводять до імпорту... бо ця людина фактично зїсть ВСЕ що САМА створить.
Таким чином
крокодилові сльози про надприбутки - це маразм.
Якщо людина яка в господарстві голодає бо виростила одну свиню , хоча могла виростити пять
або
в неї відмерзає дупа бо вона взимку ходить 20 метрів на вулицю в туалет типу деревяна будка
або
в неї відсутня вода в приміщенні(30% житлового фонду України) ( тобто вона не захотіла прокопати 50 метрів від колодязя в який НЕ ОПУСТИЛА насос )- то це проблема ЦІЄЇ людини.
І якщо ця людина ці речі ЗРОБИТЬ для себе сама ( відмовившись від 10 ящиків горілки) - то це збільшить ОБЄМ ринку нв ці труби/насоси, також підніме споживання електроенергії і так далі і тому подібна..
І найсмішніше те , що зробивши це в себе - вона ДЛЯ СЕБЕ створить ринок збуту подібних рішень виконуючи замовлення своїх сусідів. А сусіди в свою чергу, щоб мати ЧИМ ОПЛАТИТИ замовлення-також піднімуть дупи і почнуть рухатись ( збирати мед чи консервувати варення, чи гриби в лісі... чи тракторець яким за 10 годин можна обробити 10 гектарів, замість того щоб копати лопатою 1 сотку в годину)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27177
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:16
Добавлю ещё, что в современных условиях эти дополнительные доходы расходуются на личное потребление (яхты, дворцы и т.д) и вкладываются за границей, а не в "домашнее" производство. В результате богатство элиты растёт, а благосостояние остальных меняется очень слабо.
1 Якщо з отриманих доходів СПЛАЧЕНО 45%
податків (18ПДФО +5Військовий +22ЄСВ) - то може не варто пробувати вимагати в того хто сплатив 45%
( дякую за уточнення
) -як він має право витрачати свої кошти?
2 Якщо є можливість для будь-кого в країні скориставшись Єдиним податком , провести операцій на 6,6 млн грн в рік і заробити нехай всього 20% (тобто створити 20% від обороту своєї доданої вартості=100 000+ грн/місяць) і сплатити при цьому 50000 грн /рік
То може варто спочатку скористатись ЦИМ шансом
, а вже потім тому хто ним користався 30 років і купив собі наприклад будинок за кордоном і парочку елітних авто - виставляти претензії що він не так і не там заробляв?
3 І про багатства...Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало споживає
Багатий той хто заробляє більше ніж споживає...
Яка б у Вас не була зарплата - Багатим ви станете тільки тоді коли почнете заощаджувати..
Просто теоретична ситуація
Ви заробляєте 1000 - витарчаєте 1100 ,
Через 30 років праці виявиться що ви
а - заробили 360 000
б - витратили 396 000
в - змушені продати нирку з легенею і частиною печінки
В той час коли хтось заробляв 900 , витрачав 800
Через 30 років праці -купить у Вас те ще ви змушені продавати
Хоча заробив на 10% менше.
В противному випадку , ви постійно будете залежати від своєї праці... і як тільки ситуація на ринку праці зміниться в гіршу сторону - ви відразу перетворитесь в бідного ( а кризи -зміна в гіршу сторону щоб вибити з ринку слабких і залишити тільки сильних - справи періодичні і відбуваються з певної інтенсивністю по глибині кожних +/-10років
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 10 жов, 2025 15:27, всього редагувалось 4 разів.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27177
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:19
budivelnik написав:...Якщо з отриманих доходів СПЛАЧЕНО 43% податків (18ПДФО +5Військовий +22ЄСВ)...
=45%?
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:22
andrijk777 написав: ЛАД написав:
......
Если это произойдёт, то цены на нефть заметно упадут. Соответственно, и доходы РФ. Это может оказаться существеннее всех бесчисленных санкций.
Но это процесс долгий.
Це фактично єдиний успішний варіант для України більш-менш реальний.
Процес не обов'язково має бути довгий. Може і різко впасти.
Тут інша проблема - немає куди сильно падати.
Падіння до 50$ може бути не достатнім для "закінчення війни".
Падіння до 40$ на довгий період малоймовірне тому що багато виробників нафти не зможуть витримати такої ціни(зокрема в США).
різко впасти можуть.
Я имел ввиду, что это не приведёт к моментальному падению РФ.
И в 2020 цена падала даже ниже 30, а до 40 долл. держалась с февраля до октября.
Такое падение, не приведёт к краху РФ, но ущерб нанесет существенный.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36705
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5362 раз.
- Подякували: 4863 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:26
ЛАД написав:
И в 2020 цена падала даже ниже 30, а до 40 долл. держалась с февраля до октября.
1 В 2020 році існував ФНБ який збирався 20 років, тому перекрити падіння на пару місяців тим що збиралось 240 місяців - як би не проблематично
2 В 2020 - таких витрат на війну не було
3 Сьогодні при ціні в 65 - є дефіцит в педерації розміром в 3-5 трлн фублів..
кожен долар мінус - збільшить цей дефіцит що при відсутності фнб приведе до цугундера, з тим вищою йомвірність чим сильніше і надовше опуститься.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27177
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:49
ЛАД написав:
А до чого тут долучатися?
На думку політика, тиск на москву — це єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Мова про економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції.
«путін має відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він має відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим», — додав глава МЗС.
Мы повторяем это уже 3,5 года. Такие же красивые слова повторяют некоторые западные лидеры.
И что?
Неужели до сих пор не убедились, что никакой "повної ізоляції" нет и не будет.
Наоборот, даже некоторая изоляция, которая была, постепенно ослабляется.
Тиск тоже уже не очень понятно, как увеличивать.
То, что может реально повлиять от нас и от партнёров слабо зависит, но, возможно, будет существенным. Буквально на днях прочитал, что в этом году избыток нефти на мировых рынках 600 с лишним тыс. баррелей в сутки, а на следующий год в связи с наращиванием добычи странами ОПЕК ожидается в 3 млн. баррелей. Рост потребления отстаёт от роста добычи. Если это произойдёт, то цены на нефть заметно упадут. Соответственно, и доходы РФ. Это может оказаться существеннее всех бесчисленных санкций.
Но это процесс долгий.
сьогодні Crude Oil WTI - NYMEX (CL.F) $60.5
потрохи донизу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41106
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:51
budivelnik написав:
Добавлю ещё, что в современных условиях эти дополнительные доходы расходуются на личное потребление (яхты, дворцы и т.д) и вкладываются за границей, а не в "домашнее" производство. В результате богатство элиты растёт, а благосостояние остальных меняется очень слабо.
1 Якщо з отриманих доходів СПЛАЧЕНО 43% податків (18ПДФО +5Військовий +22ЄСВ) - то може не варто пробувати вимагати в того хто сплатив 45%
( дякую за уточнення
) -як він має право витрачати свої кошти?
2 Якщо є можливість для будь-кого в країні скориставшись Єдиним податком , провести операцій на 6,6 млн грн в рік і заробити нехай всього 20% (тобто створити 20% від обороту своєї доданої вартості=100 000+ грн/місяць) і сплатити при цьому 50000 грн /рік
То може варто спочатку скористатись ЦИМ шансом
, а вже потім тому хто ним користався 30 років і купив собі наприклад будинок за кордоном і парочку елітних авто - виставляти претензії що він не так і не там заробляв?
А я и не выдвигаю никаких претензий.
Понятно, что человек своими заработанными деньгами может распоряжаться, как ему хочется.
Я говорил только о результатах для общества.
Вложение денег в производство увеличивает суммарный капитал общества.
"будинок за кордоном і парочку елітних авто" увеличивают только личное богатство владельца.
Смысл реформ в том, чтобы богатым захотелось не "будинок за кордоном і парочку елітних авто", а вложить деньги в производство. Понятно, что заставить их это сделать невозможно, да и бессмысленно.
3 І про багатства...
Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало споживає
Багатий той хто заробляє більше ніж споживає...
Это уже обсуждалось, повторяться не буду.
У вас элементарная логическая ошибка - путаете необходимое и достаточное условие.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36705
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5362 раз.
- Подякували: 4863 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|131160
|
|
|1493
|317267
|
|
|6076
|1003111
|
|