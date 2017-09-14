budivelnik написав:[quote="5897149:detroytred"Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи. І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.[/quote Ясно Є маленькі люди які не прикладають зусиль по Кіосакі для себе, з яких виростуть виликі люди які покладуть себе на плаху історії тільки для того щоб маленькі люди почали думати про себе.. Самому не смішно?
Смішно з того, що ти якоїсь чухні нагородив.
Є факти: рузвельти-бальцеровичі і т.д. проводили реформи. Ти знов, як завжди, будуєш на своїх якихось вигаданих дурницях. Бо більше ні на чому.. Оце дійсно смішно.
Факти є різні Ось тобі парочка фактів які вщент розносять твою теорію 1 Факт - 95% часу існування країни проводять в ЕВОЛЮЦІЙНОМУ розвитку без реформаторів 2 Факт - В одній і тій самій країні можуть бути як позитивні так і негативні наслідки дій реформаторів Гітлер-Аденауер Мао - Ден 3 Факт - Як правило стрибок розвитку під впливом реформації -виснажує країну і приторможує потім подальшу швидкість розвитку .... Греція Македонського Італія-Священної римської імперії Турчеччина - Османська імперія Іран-Персія Португалія - часи колонізації Південної Америки і Африки Франція - Наполеон 4 Факт - чим більше готове суспільство до реформ-тим швидше і безболісніше ці реформи проходять Релігія, як правило має еволюційний розвиток, отже якщо в країні переважає певна релігія то успіхи країни як би більше залежать від релігії ніж від реформаторів.. Просто глянь - де найбільше розповсюджене християнство протестанти США, Велику Британію, Німеччину, Нідерланди, країни Скандинавії (Швеція, Данія, Норвегія), а також Канаду, Австралію, Швейцарію та Нову Зеландію
Тому Є фантазії , е гіпотези і є факти Фантазія це щось типу-я придумав і навіть не перевірив на логічність Гіпотеза - це перевірив своє припущення на логічну відповідність Факт - це перевірив гіпотезу на відповідність фактичним результатам експерименту...
твоя фантазія де можновладці ПОВИННІ і ВІДПОВІДАЛЬНІ на 90% за результат (навіть через десятки років відходу від влади) - не витримує ніякої критики при побудові логічного ланцюжка... Моя гіпотеза - - якщо 5% змогли чогось досягнути на протязі одного покоління ( а 5% від загальної кількості це 10% від працездатного населення) - то умови для тих в кого доходи нижче середнього по країні-були створені щоб можна було досягнути цього середнього рівня - якщо 90% працездатного населення шукає чарівну паличку у вигляді можновладців - це суспільство НЕ ГОТОВЕ до того щоб були проведені ДЕМОКРАТИЧНИМ шляхом реформи ( шляхом ломки а-ля ленін/сталін/мао - можна піти , але ж історія показує що кількість успішних реформ силовим методом-менша від кількості провальних реформ проведених силовим методом)
Ти дійсно ту... Мною наведених фактів цілком достатньо. А твої факти ну ніяким чином не спростовують моєї (точніше не моєї а всесвітньо визнаної думки про реформи, як інструмент пришвидшення розвитку ринку-країни-суспільства).
Це намагаєшся спростувати тільки ти. Своїми єралашиками. Зараз отакими -- урівнювання Сяопіна з Мао, Бальцеровича зі сталіним; і т.д. ______________ Не згоден, то й не згоден. Навіщо ти свою місіонерську муйню мені пхаєш. Я ж тобі по лобі стукав - мені побоку вона. Ти не згоден з загальноприйнятим баченням, а я з твоїм єралашечним підходом до дзеркала кожного. Все з'ясовано. Але ти ніяк не можеш вистрибнути з кортеньких штанців несамостійності.. Пхаєш свою відсеб'ятину за рахунок мене.
По суті тоді ти просто моє анті. Пустишка... Існуєш лише в якості анті. Антіспівом про хфантастичне "якщо кожен..." та кеп-очевидним еволюціним розвитком. На відміну від кейнсіанства та інших визнаних інструментів впливу-регулювання ринку. ________________ Реформи - це інструмент. Ножем, як інструментом, можна що людей вбивати (вбивці), що людей лікувати (хірурги). Ти ж єралашечно посилаєшся на негативні приклади. Це дурість... Така ж, як твоя виборка часу. Така ж, як 3 млн. смертей =... І т.д.
А от п.4 - кеп-очевидний. Який ніхто не спростовує. Навпаки. Але він лише ускладнює проведення реформ. І не більше. В школу шуруй. Там трохи логіки навчать.
ЛАД написав:А я и не выдвигаю никаких претензий. Понятно, что человек своими заработанными деньгами может распоряжаться, как ему хочется. Я говорил только о результатах для общества. Вложение денег в производство увеличивает суммарный капитал общества. "будинок за кордоном і парочку елітних авто" увеличивают только личное богатство владельца. Смысл реформ в том, чтобы богатым захотелось не "будинок за кордоном і парочку елітних авто", а вложить деньги в производство. Понятно, что заставить их это сделать невозможно, да и бессмысленно.
Так в тому то і прикол 1 Перших 10 років -погіршуєш своє життя ( свідомо витрачаючи менше ніж можеш собі дозволити ) 2 Других 10 років - нарощуєш свою капіталізацію за рахунок заощаджень в перші 10 років і витрачаєш все що заробляєш на поточний момент 3 Після відходу від діяльності - витрачаєш все що маєш ( і можеш це робити до нуля ) щоб в ладів не виникло бажання експропрійювати..
Бо у Вас Труси-Хрестик З одного боку Ви ХОЧЕТЕ ( бо так вигідно для суспільства) щоб все зароблене вкладалось у виробництво З другого Ви проти щоб людина яка все вклала у виробництво - вільно розпоряджалась отриманими відсотками на вкладене і вимагаєте ще й ці доходи оподаткувати по прогресивній шкалі. От і виходить Щоб під шкалу не потрапляти - багатий витрачає на яхти..... і інші товари/послуги які так муляють вихованцям комуністично/соціалістичної ідеології.
Тут недавно давали ссылку на статью Омельченко годичной давности с прогнозом, что это был последний день рождения Путина - https://censor.net/ua/blogs/3513627/den_narodjennya_putna Такого маразма давно не встречал. И это публикует, вроде как, уважаемое и, как минимум, популярное издание. Если наша элита таким пользуется, то грустно. Надеюсь, что это не так. Когда почитал это - https://surl.li/gtjgqd - совсем грустно стало. Единственная надежда, что это последствия полученной в 2007 черепно-мозговой травмы в результате ДТП.
ЛАД написав:Кстати говоря, никто почему-то не пишет о подписанном перемирии Израиль-Хамас. Уж насколько "экзистенциальные" враги, которые точно не представляют себе совместное существование и нацелены исключительно на полное уничтожение врага. Тем не менее, сумели договориться, причём условия не особо выгодны обеим сторонам. Израиль не полностью выводит войска из Газы - это "-" для Хамаса. Но зато прекращается огонь и открываются гуманитарные поставки в Газу.
ХАМАС освободит 20 живых израильских заложников в течение 72 часов, после чего Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения в израильских тюрьмах, и 1700 других лиц, задержанных в Газе во время войны.
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-hamas-agree-gaza-ceasefire-return-hostages-2025-10-09/ Для Израиля "+" в том, что наконец будут освобождены заложники (а позже вернут трубы погибших заложников), что было очень болезненным вопросом. Но за это они освободят 250 человек, которые были осуждены за преступления и 1700, задержанных в Газе, тоже вряд ли ангелочки. Это враги, которые завтра могут опять сражаться с Израилем. Это не израильские гражданские заложники разных возрастов и разного пола. А соотношение 20 к почти 2000 как-то не очень. И всё же согласились. Понятно, что это пока не конец войны. Ещё слишком многое осталось не согласованным и легко может сорваться, как уже срывалось перемирие в марте. Но всё же. И недоверие друг к другу у них точно больше, чем у нас.
може тому що там гражданьські не "поставка ресурсу"
Кому визначити? Тобі? І навіщо? Які дитяче дурненькі категорії - правильний неправильний (можновладець)?
Чудило. Тобі в лоба приклад Куаня. Один і той же. Предметом - є інструмент пришвидшення розвитку ринку-країни-суспільства. Такий інструмент - реформи.
Взагалі тоді нікого не обирай 😁😁😁😁😁 Отже невідомо "правильний" чи "неправильний".
Ти дійсно тугий... Сконцентруйся на предметі обговорення, якщо лізеш. А вибори то вже інший предмет.
Факт: порахуй ВВП Кореї в 1962. На початку реформ. І проспівай, як забиті (майже суцільні холопи-раби пересічні корейці) були готові до капіталістичного милшлення. А через 20 років в них же було... З цукра-муки компанії Самсунг до електроніки...
І до чого ти і Ко (5%) домислився за 30+ років: з космосу до курей-зерна-махазин.
Ще в 90-ті давно створилася ота маса людей з капіталістичним мишленням... А дійсно капіталістичного мишлення стосовно розвитку країни-ринку-суспільства да нема -- у тебе і Ко (5%) найбагатших... В тебе з-за нестачі елементарних знань. В інших - з власної мотивації.
Ну вот как с вами разговаривать, если вы всё перекручиваете? Я где-то писал, что вас надо заставить "все зароблене вкладати у виробництво"?Я говорил о том, что надо заинтересовать вкладывать деньги в производство. При этом никто не запрещает тратить деньги на своё благосостояние. Распоряжайтесь, пожалуйста, "вільно отриманими відсотками" и любыми доходами, полученными законным путём. А прогрессивная шкала... Я давно говорил, что вы отстали от жизни, минимум, лет на 100. Не буду ручаться, но, по-моему, нет ни одной развитой капстраны с пропорциональным налогообложением с независимой от величины дохода ставкой налога. Украина, наверное, единственная. Если нас можно отнести к развитым.