Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:[quote="5897149:detroytred"Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи.
І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.[/quote
Ясно
Є маленькі люди які не прикладають зусиль по Кіосакі для себе, з яких виростуть виликі люди які покладуть себе на плаху історії тільки для того щоб маленькі люди почали думати про себе..
Самому не смішно?
Смішно з того, що ти якоїсь чухні нагородив.

Є факти: рузвельти-бальцеровичі і т.д. проводили реформи.
Ти знов, як завжди, будуєш на своїх якихось вигаданих дурницях.
Бо більше ні на чому..
Оце дійсно смішно.
Факти є різні
Ось тобі парочка фактів які вщент розносять твою теорію
1 Факт - 95% часу існування країни проводять в ЕВОЛЮЦІЙНОМУ розвитку без реформаторів
2 Факт - В одній і тій самій країні можуть бути як позитивні так і негативні наслідки дій реформаторів
Гітлер-Аденауер
Мао - Ден
3 Факт - Як правило стрибок розвитку під впливом реформації -виснажує країну і приторможує потім подальшу швидкість розвитку ....
Греція Македонського
Італія-Священної римської імперії
Турчеччина - Османська імперія
Іран-Персія
Португалія - часи колонізації Південної Америки і Африки
Франція - Наполеон
4 Факт - чим більше готове суспільство до реформ-тим швидше і безболісніше ці реформи проходять
Релігія, як правило має еволюційний розвиток, отже якщо в країні переважає певна релігія то успіхи країни як би більше залежать від релігії ніж від реформаторів..
Просто глянь - де найбільше розповсюджене християнство протестанти
США, Велику Британію, Німеччину, Нідерланди, країни Скандинавії (Швеція, Данія, Норвегія), а також Канаду, Австралію, Швейцарію та Нову Зеландію

Тому
Є фантазії , е гіпотези і є факти
Фантазія це щось типу-я придумав і навіть не перевірив на логічність
Гіпотеза - це перевірив своє припущення на логічну відповідність
Факт - це перевірив гіпотезу на відповідність фактичним результатам експерименту...

твоя фантазія де
можновладці ПОВИННІ і ВІДПОВІДАЛЬНІ на 90% за результат (навіть через десятки років відходу від влади) - не витримує ніякої критики при побудові логічного ланцюжка...
Моя гіпотеза -
- якщо 5% змогли чогось досягнути на протязі одного покоління ( а 5% від загальної кількості це 10% від працездатного населення) - то умови для тих в кого доходи нижче середнього по країні-були створені щоб можна було досягнути цього середнього рівня
- якщо 90% працездатного населення шукає чарівну паличку у вигляді можновладців - це суспільство НЕ ГОТОВЕ до того щоб були проведені ДЕМОКРАТИЧНИМ шляхом реформи ( шляхом ломки а-ля ленін/сталін/мао - можна піти , але ж історія показує що кількість успішних реформ силовим методом-менша від кількості провальних реформ проведених силовим методом)

Ти дійсно ту...
Мною наведених фактів цілком достатньо.
А твої факти ну ніяким чином не спростовують моєї (точніше не моєї а всесвітньо визнаної думки про реформи, як інструмент пришвидшення розвитку ринку-країни-суспільства).

Це намагаєшся спростувати тільки ти. Своїми єралашиками. Зараз отакими -- урівнювання Сяопіна з Мао, Бальцеровича зі сталіним; і т.д.
______________
Не згоден, то й не згоден.
Навіщо ти свою місіонерську муйню мені пхаєш. Я ж тобі по лобі стукав - мені побоку вона.
Ти не згоден з загальноприйнятим баченням, а я з твоїм єралашечним підходом до дзеркала кожного.
Все з'ясовано.
Але ти ніяк не можеш вистрибнути з кортеньких штанців несамостійності.. Пхаєш свою відсеб'ятину за рахунок мене.

По суті тоді ти просто моє анті.
Пустишка...
Існуєш лише в якості анті. Антіспівом про хфантастичне "якщо кожен..." та кеп-очевидним еволюціним розвитком.
На відміну від кейнсіанства та інших визнаних інструментів впливу-регулювання ринку.
________________
Реформи - це інструмент.
Ножем, як інструментом, можна що людей вбивати (вбивці), що людей лікувати (хірурги).
Ти ж єралашечно посилаєшся на негативні приклади. Це дурість...
Така ж, як твоя виборка часу.
Така ж, як 3 млн. смертей =...
І т.д.

А от п.4 - кеп-очевидний. Який ніхто не спростовує. Навпаки.
Але він лише ускладнює проведення реформ. І не більше.
В школу шуруй. Там трохи логіки навчать.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 жов, 2025 18:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25797
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:
Понятно, что человек своими заработанными деньгами может распоряжаться, как ему хочется.
Я говорил только о результатах для общества.
Вложение денег в производство увеличивает суммарный капитал общества.
"будинок за кордоном і парочку елітних авто" увеличивают только личное богатство владельца.
Смысл реформ в том, чтобы богатым захотелось не "будинок за кордоном і парочку елітних авто", а вложить деньги в производство. Понятно, что заставить их это сделать невозможно, да и бессмысленно.
Так в тому то і прикол
1 Перших 10 років -погіршуєш своє життя ( свідомо витрачаючи менше ніж можеш собі дозволити )
2 Других 10 років - нарощуєш свою капіталізацію за рахунок заощаджень в перші 10 років і витрачаєш все що заробляєш на поточний момент
3 Після відходу від діяльності - витрачаєш все що маєш ( і можеш це робити до нуля ) щоб в ладів не виникло бажання експропрійювати..

Бо у Вас
Труси-Хрестик
З одного боку Ви ХОЧЕТЕ ( бо так вигідно для суспільства) щоб все зароблене вкладалось у виробництво
З другого Ви проти щоб людина яка все вклала у виробництво - вільно розпоряджалась отриманими відсотками на вкладене і вимагаєте ще й ці доходи оподаткувати по прогресивній шкалі.
От і виходить
Щоб під шкалу не потрапляти - багатий витрачає на яхти..... і інші товари/послуги які так муляють вихованцям комуністично/соціалістичної ідеології.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27179
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:08

  stm написав:
  UA написав:

Ніякого розвитку. У вас навіть краще, вже пенсійне життя. Ви вже не вирішуєте і скоро і оркостан вже не буде. "Всё по плану" )

халва, халва ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41108
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:08

Музична пауза))

Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 10 жов, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8719
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:08

Тут недавно давали ссылку на статью Омельченко годичной давности с прогнозом, что это был последний день рождения Путина - https://censor.net/ua/blogs/3513627/den_narodjennya_putna
Такого маразма давно не встречал. И это публикует, вроде как, уважаемое и, как минимум, популярное издание.
Если наша элита таким пользуется, то грустно. Надеюсь, что это не так.
Когда почитал это - https://surl.li/gtjgqd - совсем грустно стало.
Единственная надежда, что это последствия полученной в 2007 черепно-мозговой травмы в результате ДТП.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36712
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:10

  ЛАД написав:
Уж насколько "экзистенциальные" враги, которые точно не представляют себе совместное существование и нацелены исключительно на полное уничтожение врага.
Тем не менее, сумели договориться, причём условия не особо выгодны обеим сторонам.
Израиль не полностью выводит войска из Газы - это "-" для Хамаса. Но зато прекращается огонь и открываются гуманитарные поставки в Газу.
ХАМАС освободит 20 живых израильских заложников в течение 72 часов, после чего Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения в израильских тюрьмах, и 1700 других лиц, задержанных в Газе во время войны.
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-hamas-agree-gaza-ceasefire-return-hostages-2025-10-09/ Для Израиля "+" в том, что наконец будут освобождены заложники (а позже вернут трубы погибших заложников), что было очень болезненным вопросом. Но за это они освободят 250 человек, которые были осуждены за преступления и 1700, задержанных в Газе, тоже вряд ли ангелочки. Это враги, которые завтра могут опять сражаться с Израилем. Это не израильские гражданские заложники разных возрастов и разного пола. А соотношение 20 к почти 2000 как-то не очень.
И всё же согласились.
Понятно, что это пока не конец войны.
Ещё слишком многое осталось не согласованным и легко может сорваться, как уже срывалось перемирие в марте. Но всё же. И недоверие друг к другу у них точно больше, чем у нас.

може тому що там гражданьські не "поставка ресурсу"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41108
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:
.....
Реформи - це інструмент.
Ножем, як інструментом, можна що людей вбивати (вбивці), що людей лікувати (хірурги).
Фуфлофантазер тому й висуває багато фуфлофантазій ... бо жодного разу не ніс персональної відповідапльності за ці фантазії.
Той хто нічого не робив - ніколи не помилявся, а значить і не знає що таке відповідальність..

Твої фуфлофантазії про можновладців з сильною рукою - не дають відповіді
Як ДО ТОГО визначити кого обрали?
правильного Аденауера чи фуфлижного Гітлера
правильного Ден сяо піна чи фуфлижного Мао-дзе -дуна...

А от еволюційний рух НІКОЛИ не приводив ні до геноциду ні до фуфлолідерів з фуфлофантазіями.....

ПС
і ще раз
Є три рівні
Нижче 1000 доларів ВВП на особу
1000 доларів ВВП на особу
Вище 1000 ВВП доларів на особу

Якщо в країні НИЖЧЕ 1000 доларів ВВП , то це говорить про те , що суспільство ще не має капіталістичного мишлення, бо 1000 ВВП на особу - це обєм виробництва яке в технологічно/організаційному плані є настільки низьким що не потрібні НІЯКІ спеціальні закони від можновладців щоб людина персонально для себе (для своєї сімї) змогла вийти на цей рівень
Вище 1000 доларів ВВП на особу - вже потрібні певні зусилля не тільки простого пересічного..

Тому в світі , рівень 12000 доларів в рік ВВП на особу - це якраз та межа яка відрізняє життя по Кіосакі ( де кожен коваль свого щастя) від більш складних форм суспільного устрою.
При чому
Поки в країні не створиться маса людей які виконали кіосаківські принципи ( чим признали їх необхідність) доти НІЯКІ зусилля можновладців не перетворять цю країну на кращу.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27179
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
.....
Реформи - це інструмент.
Ножем, як інструментом, можна що людей вбивати (вбивці), що людей лікувати (хірурги).
Фуфлофантазер тому й висуває багато фуфлофантазій ... бо жодного разу не ніс персональної відповідапльності за ці фантазії.
Той хто нічого не робив - ніколи не помилявся, а значить і не знає що таке відповідальність..

Твої фуфлофантазії про можновладців з сильною рукою - не дають відповіді
Як ДО ТОГО визначити кого обрали?
правильного Аденауера чи фуфлижного Гітлера
правильного Ден сяо піна чи фуфлижного Мао-дзе -дуна...

А от еволюційний рух НІКОЛИ не приводив ні до геноциду ні до фуфлолідерів з фуфлофантазіями.....

ПС
і ще раз
Є три рівні
Нижче 1000 доларів ВВП на особу
1000 доларів ВВП на особу
Вище 1000 ВВП доларів на особу

Якщо в країні НИЖЧЕ 1000 доларів ВВП , то це говорить про те , що суспільство ще не має капіталістичного мишлення, бо 1000 ВВП на особу - це обєм виробництва яке в технологічно/організаційному плані є настільки низьким що не потрібні НІЯКІ спеціальні закони від можновладців щоб людина персонально для себе (для своєї сімї) змогла вийти на цей рівень
Вище 1000 доларів ВВП на особу - вже потрібні певні зусилля не тільки простого пересічного..

Тому в світі , рівень 12000 доларів в рік ВВП на особу - це якраз та межа яка відрізняє життя по Кіосакі ( де кожен коваль свого щастя) від більш складних форм суспільного устрою.
При чому
Поки в країні не створиться маса людей які виконали кіосаківські принципи ( чим признали їх необхідність) доти НІЯКІ зусилля можновладців не перетворять цю країну на кращу.

Кому визначити? Тобі?
І навіщо?
Які дитяче дурненькі категорії - правильний неправильний (можновладець)?

Чудило. Тобі в лоба приклад Куаня. Один і той же.
Предметом - є інструмент пришвидшення розвитку ринку-країни-суспільства.
Такий інструмент - реформи.

Взагалі тоді нікого не обирай 😁😁😁😁😁
Отже невідомо "правильний" чи "неправильний".

Ти дійсно тугий...
Сконцентруйся на предметі обговорення, якщо лізеш.
А вибори то вже інший предмет.

Факт: порахуй ВВП Кореї в 1962. На початку реформ.
І проспівай, як забиті (майже суцільні холопи-раби пересічні корейці) були готові до капіталістичного милшлення.
А через 20 років в них же було...
З цукра-муки компанії Самсунг до електроніки...

І до чого ти і Ко (5%) домислився за 30+ років: з космосу до курей-зерна-махазин.

Ще в 90-ті давно створилася ота маса людей з капіталістичним мишленням...
А дійсно капіталістичного мишлення стосовно розвитку країни-ринку-суспільства да нема -- у тебе і Ко (5%) найбагатших...
В тебе з-за нестачі елементарних знань.
В інших - з власної мотивації.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 жов, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25797
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:29

  Бетон написав:
Ах да, как обычно, трепло


Рашисти навчилися збивати українські далекобійні БПЛА FP-1, "Лютий" і E-300 зенітними дронами і це проблема

Так, під удар вже встигли потрапити найпопулярніші зразки "діпстрайк" безпілотників, як от FP-1 та "Лютий", а також дрон на базі легомоторного літака (вказується індекс Е-300). Водночас тут було виявлено і тактику зі збиття, коли декілька дронів-перехоплювачів запускаються на ціль як і навздогін, так і на зустріч цілі.
https://defence-ua.com/news/rosijani_na ... 20494.html
jump
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:30

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
Понятно, что человек своими заработанными деньгами может распоряжаться, как ему хочется.
Я говорил только о результатах для общества.
Вложение денег в производство увеличивает суммарный капитал общества.
"будинок за кордоном і парочку елітних авто" увеличивают только личное богатство владельца.
Смысл реформ в том, чтобы богатым захотелось не "будинок за кордоном і парочку елітних авто", а вложить деньги в производство. Понятно, что заставить их это сделать невозможно, да и бессмысленно.
Так в тому то і прикол
1 Перших 10 років -погіршуєш своє життя ( свідомо витрачаючи менше ніж можеш собі дозволити )
2 Других 10 років - нарощуєш свою капіталізацію за рахунок заощаджень в перші 10 років і витрачаєш все що заробляєш на поточний момент
3 Після відходу від діяльності - витрачаєш все що маєш ( і можеш це робити до нуля ) щоб в ладів не виникло бажання експропрійювати..

Бо у Вас
Труси-Хрестик
З одного боку Ви ХОЧЕТЕ ( бо так вигідно для суспільства) щоб все зароблене вкладалось у виробництво
З другого Ви проти щоб людина яка все вклала у виробництво - вільно розпоряджалась отриманими відсотками на вкладене і вимагаєте ще й ці доходи оподаткувати по прогресивній шкалі.
От і виходить
Щоб під шкалу не потрапляти - багатий витрачає на яхти..... і інші товари/послуги які так муляють вихованцям комуністично/соціалістичної ідеології.
Ну вот как с вами разговаривать, если вы всё перекручиваете?
Я где-то писал, что вас надо заставить "все зароблене вкладати у виробництво"?Я говорил о том, что надо заинтересовать вкладывать деньги в производство. При этом никто не запрещает тратить деньги на своё благосостояние.
Распоряжайтесь, пожалуйста, "вільно отриманими відсотками" и любыми доходами, полученными законным путём.
А прогрессивная шкала...
Я давно говорил, что вы отстали от жизни, минимум, лет на 100. Не буду ручаться, но, по-моему, нет ни одной развитой капстраны с пропорциональным налогообложением с независимой от величины дохода ставкой налога. Украина, наверное, единственная. Если нас можно отнести к развитым.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36712
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
