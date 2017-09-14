budivelnik написав:

detroytred написав: budivelnik написав: Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи.

І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.

Ясно

Є маленькі люди які не прикладають зусиль по Кіосакі для себе, з яких виростуть виликі люди які покладуть себе на плаху історії тільки для того щоб маленькі люди почали думати про себе..

Є факти: рузвельти-бальцеровичі і т.д. проводили реформи.

Ти знов, як завжди, будуєш на своїх якихось вигаданих дурницях.

Бо більше ні на чому..

Факти є різніОсь тобі парочка фактів які вщент розносять твою теорію1 Факт - 95% часу існування країни проводять в ЕВОЛЮЦІЙНОМУ розвитку без реформаторів2 Факт - В одній і тій самій країні можуть бути як позитивні так і негативні наслідки дій реформаторівГітлер-АденауерМао - Ден3 Факт - Як правило стрибок розвитку під впливом реформації -виснажує країну і приторможує потім подальшу швидкість розвитку ....Греція МакедонськогоІталія-Священної римської імперіїТурчеччина - Османська імперіяІран-ПерсіяПортугалія - часи колонізації Південної Америки і АфрикиФранція - Наполеон4 Факт - чим більше готове суспільство до реформ-тим швидше і безболісніше ці реформи проходятьРелігія, як правило має еволюційний розвиток, отже якщо в країні переважає певна релігія то успіхи країни як би більше залежать від релігії ніж від реформаторів..Просто глянь - де найбільше розповсюджене християнство протестантиСША, Велику Британію, Німеччину, Нідерланди, країни Скандинавії (Швеція, Данія, Норвегія), а також Канаду, Австралію, Швейцарію та Нову ЗеландіюТомуЄ фантазії , е гіпотези і є фактице щось типу-я придумав і навіть не перевірив на логічність- це перевірив своє припущення на логічну відповідність- це перевірив гіпотезу на відповідність фактичним результатам експерименту...твоя фантазія деможновладці ПОВИННІ і ВІДПОВІДАЛЬНІ на 90% за результат (навіть через десятки років відходу від влади) - не витримує ніякої критики при побудові логічного ланцюжка...Моя гіпотеза -- якщо 5% змогли чогось досягнути на протязі одного покоління ( а 5% від загальної кількості це 10% від працездатного населення) - то умови для тих в кого доходи нижче середнього по країні-були створені щоб можна було досягнути цього середнього рівня- якщо 90% працездатного населення шукає чарівну паличку у вигляді можновладців - це суспільство НЕ ГОТОВЕ до того щоб були проведені ДЕМОКРАТИЧНИМ шляхом реформи ( шляхом ломки а-ля ленін/сталін/мао - можна піти , але ж історія показує що кількість успішних реформ силовим методом-менша від кількості провальних реформ проведених силовим методом)