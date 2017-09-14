В очередной раз повторю - незнание не освобождает от ответственности.
Сколько раз в истории чисто эволюционным путём люди умирали от голода?
Без всяких лидеров и геноцида.
|
|
|
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:37
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:38
Приведи примеры, сколько раз ...
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Користуючись п"ятницею ... коли інші патужно пишуть оффтоп ...
Хав"єр Мілей ... скільки тут йому писали діфірамбів ... який він патужний, як зупинив інфляцію та девальвацію ...
Але є одне але ...
Клоун, вибачаюсь, шоумен - завжди шоумен.
Криза, протести - пофіг, концерт
З якого дива, багатьом тут подобався Мілей і не подобається наш Бубочка ? )
Я вже не кажу про рудого клоуна, вибачаюсь, шоумена )
Ось і все лібертаріанство ... )
PS. Коли вже перестануть в Україні захоплюватись популістами ? З їхніми простими рішеннями ...
|