Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:37

  budivelnik написав:
А от еволюційний рух НІКОЛИ не приводив ні до геноциду ні до фуфлолідерів з фуфлофантазіями.....
......

В очередной раз повторю - незнание не освобождает от ответственности.
Сколько раз в истории чисто эволюционным путём люди умирали от голода?
Без всяких лидеров и геноцида.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:38

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
А от еволюційний рух НІКОЛИ не приводив ні до геноциду ні до фуфлолідерів з фуфлофантазіями.....
......

В очередной раз повторю - незнание не освобождает от ответственности.
Сколько раз в истории чисто эволюционным путём люди умирали от голода?
Без всяких лидеров и геноцида.

Приведи примеры, сколько раз ...
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Користуючись п"ятницею ... коли інші патужно пишуть оффтоп ...

Хав"єр Мілей ... скільки тут йому писали діфірамбів ... який він патужний, як зупинив інфляцію та девальвацію ...

Але є одне але ...
У Буенос-Айресі президент Аргентини дав концерт на тлі протестів і скандалів – фото
Президент Аргентини та колишній фронтмен триб'ют-гурту Rolling Stones Хав’єр Мілей дав концерт в Буенос-Айресі, щоб підняти свій рейтинг на тлі економічної кризи й протестів в Аргентині. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Клоун, вибачаюсь, шоумен - завжди шоумен.
Криза, протести - пофіг, концерт

З якого дива, багатьом тут подобався Мілей і не подобається наш Бубочка ? )
Я вже не кажу про рудого клоуна, вибачаюсь, шоумена )

США здійснили безпрецедентну валютну інтервенцію в Аргентині, щоб підтримати Мілея
Міністерство фінансів США у четвер вийшло на аргентинський валютний ринок, здійснивши напередодні парламентських виборів в Аргентині пряму купівлю песо через американські банки. Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент.
...
Втручання відбулось у критичний момент: за п'ять торгових днів Аргентина витратила $1,7 млрд резервів, намагаючись підтримати курс. За десять днів до президентських виборів, призначених на 26 жовтня, країна опинилась на межі валютного колапсу.

Ось і все лібертаріанство ... )

PS. Коли вже перестануть в Україні захоплюватись популістами ? З їхніми простими рішеннями ...
Powered by phpBB.