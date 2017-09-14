Вы увлекаетесь.
Баранина звичайнісінька прорашиська сволота. Доречі принципово ігноруюча українську мову, проживши всі свої 52 роки в Україні. Не ставали б ви поряд з такою наволоччю.
Щодо питань голодоморів , зараз в Україні відкриті всі архіви. Було б бажання цікавитись питанням.
Але я памʼятаю, що у вас це «самі українці себе загеноцидили, бо це ж не з Москви проводили продрозверстку». (Хоча я впевнений, ви бачите що розпорядження хоч і виконувались на місцях (моде і українцями) але йшли вони з самого верху по всій вертикалі влади дублюючись )