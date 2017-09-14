RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:22

ночью по Голосу Америки слышал
старая гвардия КПК ориентированная на Хуцзиньтао готовит реванш
снимут Си с Поста, выведут из состава Политбюро
а может и расстреляют
за волюнтаризм, нарушение ленинских норм и принципа мирного сосуществования
поэтому и Трамп встречу отменил
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:31

  pesikot написав:

Как хорошо в оккупации ... и денег много, и всё восстановят ...

Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок і безкоштовно їх передавати тим власникам , що втратили житло? У кого є такі гроші? А ще треба знести оте все, вивезти тисячі тон бетона кудись..
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:35

  fox767676 написав:ночью по Голосу Америки слышал
старая гвардия КПК ориентированная на Хуцзиньтао готовит реванш
снимут Си с Поста, выведут из состава Политбюро
а может и расстреляют
за волюнтаризм, нарушение ленинских норм и принципа мирного сосуществования
поэтому и Трамп встречу отменил


Поделись такими же веществами )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:37

  Hotab написав:Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок ......

А смысл восстанавливать глубоко дотационный регион? 🤔
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:38

  fox767676 написав:поэтому и Трамп встречу отменил

Там економіка


Трамп грозит поднять тарифы на импорт из Китая на 100 процентных пунктов и отменить встречу с Си Цзиньпином

В посте на сайте Truth Social президент США отреагировал на ужесточение правил экспорта редкоземельных металлов из Китая на этой неделе. Он написал, что Китай становится «очень враждебным» и пытается держать весь мир «в плену».

💬«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринимаемых Китаем) Соединенные Штаты Америки будут применять к Китаю тариф в 100% сверх иных тарифов, которые они платят в настоящее время», - написал Дональд Трамп.

Также он написал, что сейчас «нет причин» для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, которая планировалась в конце октября, и пригрозил ввести экспортный контроль на «критическое программное обеспечение». Трамп не расшифровал это понятие.

Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:39

  _hunter написав:
  Hotab написав:Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок ......

А смысл восстанавливать глубоко дотационный регион? 🤔

А смисл був його захоплювати?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:43
Schmit

Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но суть не меняется.
Недороды и голод в истории бывали. В разное время и в разных странах.
Були звичайно
От тільки якщо взяти табличку і в табличці прописати
з одного боку втрати які понесло населення від експериментів своїх лідерів
а навпроти втрати які те ж населення понесло від недородів і голодів
І при цьому цю ж табличку розбити на три періода
до нашої ери
від 1000 до 1800 року
від 1800 і по сьогодні....

То 99% голоду/знущань за останні 200 років - будуть виключно внаслідок дій спричинених можновладцями..

Тому
Ви можете робити те саме що робить воєнпенс,
на підставі того що є 1% прикладів від загальної кількості прикладів які підтверджують його фуфлофантазію - стверджувати що це ПРАВИЛО
Але чисто по науковому - ОДИН % це ВИКЛЮЧЕННЯ з правила.

Стандартне правило яким користуються люди це
Виключення з правил тільки підтверджує загальне правило...

ПС
ми ніколи не чули про те що французи ганили Наполеона..
Але те що вони стали статистично нижчими в порівнянні з німцями/англійцями навіть через 70 років ПІСЛЯ Наполеона - говорить про те що його реформи дались їм немалою кровью.... і при цьому та сама Британія/Німеччина/Австрія - без зменшення росту своїх громадян добились ТОГО САМОГО щой французи з їх 50 річною революцією.
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Там економіка

поэтому и фронда в КПК
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:05

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок ......

А смысл восстанавливать глубоко дотационный регион? 🤔

А смисл був його захоплювати?

Так _захватывать_ его и не планировали. Но, вышло - как вышло...
