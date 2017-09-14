ЛАД написав:
Но суть не меняется.
Недороды и голод в истории бывали. В разное время и в разных странах.
Були звичайно
От тільки якщо взяти табличку і в табличці прописати
з одного боку втрати які понесло населення від експериментів своїх лідерів
а навпроти втрати які те ж населення понесло від недородів і голодів
І при цьому цю ж табличку розбити на три періода
до нашої ери
від 1000 до 1800 року
від 1800 і по сьогодні....
То 99% голоду/знущань за останні 200 років - будуть виключно внаслідок дій спричинених можновладцями..
Тому
Ви можете робити те саме що робить воєнпенс,
на підставі того що є 1% прикладів від загальної кількості прикладів які підтверджують його фуфлофантазію - стверджувати що це ПРАВИЛО
Але чисто по науковому - ОДИН % це ВИКЛЮЧЕННЯ з правила.
Стандартне правило яким користуються люди цеВиключення з правил тільки підтверджує загальне правило...
ПС
ми ніколи не чули про те що французи ганили Наполеона..
Але те що вони стали статистично нижчими в порівнянні з німцями/англійцями навіть через 70 років ПІСЛЯ Наполеона - говорить про те що його реформи дались їм немалою кровью.... і при цьому та сама Британія/Німеччина/Австрія - без зменшення росту своїх громадян добились ТОГО САМОГО щой французи з їх 50 річною революцією.