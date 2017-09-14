“Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити”, — заявив голова держави.
Зеленський також наголосив, що там, де місцева влада неспроможна налагодити ефективний захист, будуть "все робити" центральні органи влади.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація запропонує США угоду щодо купівлі систем протиповітряної оборони, артилерійської системи HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.
Зеленський назвав ці домовленості щодо закупівлі озброєння у США "Mega Deal".
Зеленський обговорить з премʼєром Британії зустріч "коаліції рішучих"
"Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції охочих". І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", – сказав глава держави.
Зеленський висловив сподівання, що зустріч відбудеться "протягом двох тижнів чи цього місяця".
"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", – додав він.
Президент також сказав, що запропонує Британії приєднатись до програми PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.
