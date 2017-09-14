RSS
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:06

Зеленський розкритикував захист київських ТЕЦ від атак дронами

“Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити”, — заявив голова держави.

Зеленський також наголосив, що там, де місцева влада неспроможна налагодити ефективний захист, будуть "все робити" центральні органи влади.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... skiy-video

розписався у власному безсиллі і перевів стрілки на віталю :oops:

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація запропонує США угоду щодо купівлі систем протиповітряної оборони, артилерійської системи HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.
Зеленський назвав ці домовленості щодо закупівлі озброєння у США "Mega Deal".

черговий діл :lol: який уже за рахунком :lol:

Зеленський обговорить з премʼєром Британії зустріч "коаліції рішучих"
"Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції охочих". І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", – сказав глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що зустріч відбудеться "протягом двох тижнів чи цього місяця".

"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", – додав він.

Президент також сказав, що запропонує Британії приєднатись до програми PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.

пора скумбрію везти на закупи-незабаром зима :P
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:09

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но суть не меняется.
Недороды и голод в истории бывали. В разное время и в разных странах.

ПС
ми ніколи не чули про те що французи ганили Наполеона..
Але те що вони стали статистично нижчими в порівнянні з німцями/англійцями навіть через 70 років ПІСЛЯ Наполеона - говорить про те що його реформи дались їм немалою кровью.... і при цьому та сама Британія/Німеччина/Австрія - без зменшення росту своїх громадян добились ТОГО САМОГО щой французи з їх 50 річною революцією.

Эту фантазию нужно бы как-то доказать ;)
-- взять где-то Францию тех годов _без_ Бонапарта - и показать как она Британию на всех парах обходит :lol:
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:10

  _hunter написав:[
Так _захватывать_ его и не планировали. Но, вышло - как вышло...


Це так як опинитись в Німеччині, не плануючи перетинати кордон України?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:16

  Hotab написав:
  _hunter написав:[
Так _захватывать_ его и не планировали. Но, вышло - как вышло...


Це так як опинитись ......

Нет: это примерно как Крым.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:23

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:[
Так _захватывать_ его и не планировали. Но, вышло - как вышло...


Це так як опинитись ......

Нет: это примерно как Крым.

Це «как»?
Стояти під Авдіївкою з боями 8 років, а потім «хочу як Крим»?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:41

  jump написав:Зеленський розкритикував захист київських ТЕЦ від атак дронами

“Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити”, — заявив голова держави.

Зеленський також наголосив, що там, де місцева влада неспроможна налагодити ефективний захист, будуть "все робити" центральні органи влади.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... skiy-video

розписався у власному безсиллі і перевів стрілки на віталю :oops:

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація запропонує США угоду щодо купівлі систем протиповітряної оборони, артилерійської системи HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.
Зеленський назвав ці домовленості щодо закупівлі озброєння у США "Mega Deal".

черговий діл :lol: який уже за рахунком :lol:

Зеленський обговорить з премʼєром Британії зустріч "коаліції рішучих"
"Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції охочих". І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", – сказав глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що зустріч відбудеться "протягом двох тижнів чи цього місяця".

"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", – додав він.

Президент також сказав, що запропонує Британії приєднатись до програми PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.

пора скумбрію везти на закупи-незабаром зима :P

Так збили ж більшість цілей, як завжди.
Чи не більшість? Чи не збили?
