Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:10

  _hunter написав:[
Так _захватывать_ его и не планировали. Но, вышло - как вышло...


Це так як опинитись в Німеччині, не плануючи перетинати кордон України?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:23

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:[
Так _захватывать_ его и не планировали. Но, вышло - как вышло...


Це так як опинитись ......

Нет: это примерно как Крым.

Це «как»?
Стояти під Авдіївкою з боями 8 років, а потім «хочу як Крим»?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:41

  jump написав:Зеленський розкритикував захист київських ТЕЦ від атак дронами

“Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити”, — заявив голова держави.

Зеленський також наголосив, що там, де місцева влада неспроможна налагодити ефективний захист, будуть "все робити" центральні органи влади.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... skiy-video

розписався у власному безсиллі і перевів стрілки на віталю :oops:

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація запропонує США угоду щодо купівлі систем протиповітряної оборони, артилерійської системи HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.
Зеленський назвав ці домовленості щодо закупівлі озброєння у США "Mega Deal".

черговий діл :lol: який уже за рахунком :lol:

Зеленський обговорить з премʼєром Британії зустріч "коаліції рішучих"
"Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції охочих". І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", – сказав глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що зустріч відбудеться "протягом двох тижнів чи цього місяця".

"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", – додав він.

Президент також сказав, що запропонує Британії приєднатись до програми PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.

пора скумбрію везти на закупи-незабаром зима :P

Так збили ж більшість цілей, як завжди.
Чи не більшість? Чи не збили?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 11:05

«Я перестала голосувати за продовження ВП, як тільки зрозуміла, що нашій владі вигідна війна», - нардеп Ганна Скороход :shock:
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:«Я перестала голосувати за продовження ВП, як тільки зрозуміла, що нашій владі вигідна війна», - нардеп Ганна Скороход


результатом ПСВ стало падіння 4 тиранічних режимів у Європі
у цій війні перший здобуток - падіння воук-фашистського режиму в Вашингтоні
далі чекаємо на новини з пекіну,тегерану,москви,Києва


Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 11 жов, 2025 11:41, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:

Как хорошо в оккупации ... и денег много, и всё восстановят ...
А воно хоч починалось?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 11:43

Ахрєнєть...

Непризначений командувач не створених штурмових військ при ще існуючих ДШВ Валентин Манько заявив, що щодо нього нема кримінальних справ. Він мені теж так казав, обіцяв надати докази, але зник після розмови:) Натомість став роздавати інтерв’ю про те, як важливо створити штурмові війська і який він молодець.

Ну що ж, публікую довідку про його кримінальні справи. Також зазначу, що з ГУР МОУ його вигнали після того, як він почав мутити проти керівництва спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken».

За моєю інформацією, Валентин Манько має підроблене офіцерське звання.

Нагадаю, що в особистих штурмових полках Головкома, окрім Манька, є такі персонажі, як Ширяєв і Коротких (Боцман, Малюта). Штурмові полки ціною людських життів виправляють помилки Сирського: туди забирають людей з бригад, їх поповнюють у першу чергу з полігонів, часто гинуть прикомандировані, яких кидають у «м’ясні штурми» і потім подають як втрати бригад.

Взагалі, чим цей підхід відрізняється від російського? Нічим.

За даними ВСК ГУНП в Дніпропетровській області, номер 70079151 СА УМВС в Дніпропетровській області був засуджений за ст. 190 (шахрайство) ч. 2 (шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому), ч. 3 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) КК України та взятий під варту.

На підставі рішення суду Бабушкінського району Дніпропетровської області від 28.03.2008 року, на підставі ст. 296 КПК України, запобіжний захід, тримання під вартою, було замінено на підписку про невиїзд.

10.12.2008 року, на підставі ухвали Бабушкінського районного суду Дніпропетровської області за ст. 190 (шахрайство) ч. 2, ст. 358 ч. 3 (підроблення документів або іншого офіційного документу, інших офіційних печаток та бланків), ст. 70 (призначення покарання за сукупністю злочинів) КК України, призначено штраф 1 000 грн. Вирок набув законної сили 26.12.2008 року.

За даними ВСК ГУНП в Дніпропетровській області, номер 70121136 СА УМВС в Дніпропетровській області був засуджений за ст. 190 ч. 4 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ст. 191 ч. 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 366 ч. 2 (службові підроблення, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) КК України та взятий під варту.

Кримінальні справи №№ 70111210, 70121136, 70121063, 70121098, 70121276, 70121275 об’єднані в одне провадження під загальним номером 70121136.

На підставі рішення Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 06.02.2013 року, на підставі ст. 165, 165-1, 296 КПК України, запобіжний захід, тримання під вартою, було замінено на підписку про невиїзд.

24.11.2014 року державним обвинуваченням було зроблено заміну обвинувачення зі ст. 191 ч. 5, ст. 190 ч. 4, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 3, ст. 358 ч. 4 КК України на ст. 366 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4 КК України. 10.03.2015 року, на підставі ухвали Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, на підставі ст. 366 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4 КК України, громадянина Манька В. М. було визнано винним.

На підставі ст. 49 ч. 1, ст. 12 ч. 2, 3 КК України громадянина Манька В. М. було звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням термінів давності. Запобіжний захід, підписка про невиїзд, відмінено. Вирок набув законної сили 18.03.2015 року.

За даними Державної судової адміністрації, Манько В. М. брав участь у п’яти судових справах (м. Київ, м. Суми, Дніпропетровська обл.).

11 травня 2015 року Інтерпол оголосив Манька В. М. у міжнародний розшук за підозрою у ст. 187 ч. 4 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Цікава й політична діяльність Валентина. Видно нестримне бажання, так сказати. Починав з «Партії регіонів» (продовження нижче):
https://t.me/s/marybezuhla?before=5048
Безкутня, що Жанна Д'арк, жжьоть((
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:01

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок ......

А смысл восстанавливать глубоко дотационный регион? 🤔

А смисл був його захоплювати?

сенс в захопленні як в 2014 - якийсь був. зараз, коли міста знищують - немає жодного. є лише хвора маячня в голові однієї старої людини й населення, якому повністю промили мізки...
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:05

  ЛАД написав:Спасибо.
ПризнаЮ свою ошибку.
Хотя в 1946 действительно была сильная засуха, которая привела к низкому урожаю.
Да и остальное, о чём писал Барабашов.
Как-то о 1946 мало знаю, больше читал о 1932-33.
Но суть не меняется.
Недороды и голод в истории бывали. В разное время и в разных странах.

але випадки, коли при недороді держава все одно свідомо забирає їжу - тут Раша/срср поза конкуренцією. про Голодомор знають всі. а де за кордоном такі випадки були?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:06

  Schmit написав:
  jump написав:Зеленський розкритикував захист київських ТЕЦ від атак дронами

“Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити”, — заявив голова держави.

Зеленський також наголосив, що там, де місцева влада неспроможна налагодити ефективний захист, будуть "все робити" центральні органи влади.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... skiy-video

розписався у власному безсиллі і перевів стрілки на віталю :oops:


По перше, Кличко з його зростом та минулими міг би збивати шахеди кулаками.
а в трете, трансформатори можно було забронювати... через Резерв+
Блекаут в Москві та Владивостоці. Вам мало?
