Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:12

  Hotab написав:
  pesikot написав:
Как хорошо в оккупации ... и денег много, и всё восстановят ...

Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок і безкоштовно їх передавати тим власникам , що втратили житло? У кого є такі гроші? А ще треба знести оте все, вивезти тисячі тон бетона кудись..

така собі іронія долі - під лозунгами захисту російськомовного населення регіон найбільш компактного їх проживання - просто знищено. того Донбасу, який був в 2012 році ми вже не побачимо. це на десятиріччя - таке собі сомалі...
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:25

  jump написав:«Я перестала голосувати за продовження ВП, як тільки зрозуміла, що нашій владі вигідна війна», - нардеп Ганна Скороход :shock:

й після таких цитат треба додавати
Топ-5 українських нардепів, яких любить російська пропаганда

щоб критично сприймати інформацію...
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:58

  Shaman написав:
  jump написав:«Я перестала голосувати за продовження ВП, як тільки зрозуміла, що нашій владі вигідна війна», - нардеп Ганна Скороход :shock:

й після таких цитат треба додавати
Топ-5 українських нардепів, яких любить російська пропаганда

щоб критично сприймати інформацію...

Достатньо просто написати про партію "за майбутнє" і все буде зрозуміло.
Джамп дуже цікавий львів'янин ) версія чоловічої ганни герман )
