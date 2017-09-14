RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15434154351543615437>
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:25

  jump написав:«Я перестала голосувати за продовження ВП, як тільки зрозуміла, що нашій владі вигідна війна», - нардеп Ганна Скороход :shock:

й після таких цитат треба додавати
Топ-5 українських нардепів, яких любить російська пропаганда

щоб критично сприймати інформацію...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10042
З нами з: 29.09.19
Подякував: 784 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:58

  Shaman написав:
  jump написав:«Я перестала голосувати за продовження ВП, як тільки зрозуміла, що нашій владі вигідна війна», - нардеп Ганна Скороход :shock:

й після таких цитат треба додавати
Топ-5 українських нардепів, яких любить російська пропаганда

щоб критично сприймати інформацію...

Достатньо просто написати про партію "за майбутнє" і все буде зрозуміло.
Джамп дуже цікавий львів'янин ) версія чоловічої ганни герман )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6009
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:17

  UA написав:Блекаут в Москві та Владивостоці. Вам мало?


РФ атакувала енергетику Одеси та області – пів сотні міст та сіл без світла.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/11/8002290/

Росія цього тижня нанесла значні руйнування ГЕС — експерт.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosija-tsoh ... a-hes.html

Модифіковані ракети РФ легше обходять Patriot — генерал.
Patriot не встигають реагувати через складні траєкторії.
https://zn.ua/ukr/war/modifikovani-rake ... neral.html

Росія внесла програмні зміни до програмного забезпечення своїх ракет балістичних, внаслідок чого ефективність протиповітряних батарей Patriot уражати модифіковані цілі знизилася з близько 42% до 6%.

Дрони масовано атакували Волгоград, у низці аеропортів РФ оголошено план "Ковер".
Внаслідок атаки безпілотників в аеропорту Волгограду були запроваджені тимчасові обмеження. Рейси затримувались або перенаправлялись до інших міст.
https://censor.net/ua/n3579111
jump
 
Повідомлень: 5117
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:14

К вопросу об экзистенциальной войне.
И возрастах призыва в Союзе во время ВОВ.
Попалось о порядке демобилизации в Советской армии после окончания войны.
В первую очередь (с июля по 30 ноября 1945) увольнялись те, кто родился с 1883 по 1905 годы.

Во вторую очередь (согласно указу Президиума Верховного совета СССР от 25 сентября 1945 года) увольнялись те, кто родился в 1906 – 1915 годах, а также те, кто родился в 1925 году, но был не годен к строевой службе.
Все они ушли к 1 января 1946 года.
В том же сентябре 1945-го Президиум Верховного совета СССР принял решение в связи с окончанием войны с Японией распространить действие закона «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии» от 23 июня 1945 года на войска, находившиеся на Дальнем Востоке. Все попавшие под этот закон ушли в сентябре – ноябре 1945-го.

Третья очередь демобилизации осуществлялась на основании указа Президиума Верховного совета СССР от 20 марта 1946 года. Он разрешал уволить к концу сентября 1946-го тех, кто родился в 1916 – 1921 годах.

Четвертая очередь демобилизации проводилась по указу Президиума Верховного совета СССР от 22 октября 1946 года. Согласно ему были уволены (с ноября 1946 по январь 1947) военнослужащие 1922 года рождения, а также больные и годные лишь к нестроевой службе 1923 – 1925 года рождения.

Пятая очередь демобилизации проводилась по указу Президиума Верховного совета СССР от 4 февраля 1947 года. С марта по июль 1947 ушли те, кто родился в 1923 – 1925 годах (годные к строевой службе).

В шестую очередь (в феврале – марте 1948 года) были уволены все люди (по 1925 год рождения включительно), кто ранее был задержан по каким-либо причинам.
Таким образом, к апрелю 1948 года в Вооруженных силах (из числа призванных в период войны) остались служить только те, кто родился в 1926 и 1927 годах.
https://istorya.pro/demobilizatsiya-i-prizyv-posle-okonchaniya-vov.-t.html
В каком возрасте их призывали можно прикинуть. И можно посчитать возраст демобилизации.
И ещё:
fan1945 пишет:
Так в Трудовую Армию призывали
с 16 лет...
Не только. Осенью 1944 года начали призывать и в возрасте 16-17 лет. Вот, смотрите:
"... Призванные в возрасте 16 — 17 лет проходили военную службу в подразделениях, не входивших в состав действующей армии, шли следом за фронтом. Как связисты, саперы, пограничники и другие военные специалисты выполняли боевые задачи, получая при этом ранения. Солдаты и офицеры этого последнего военного призыва обеспечили обороноспособность страны до 1953 года..."
https://istorya.pro/demobilizatsiya-i-prizyv-posle-okonchaniya-vov.-t4.html
Ещё попалась такая цифра:
Численность Красной Армии в 1945 году на:
В строю В госпиталях
1 июня 10 788 153 1 038 945
https://paul-atrydes.livejournal.com/172992.html
Это 6% населения (довоенного).
Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34476700 советских военнослужащих. В Армию и на Флот было призвано 490000 женщин.
https://cyberleninka.ru/article/n/statistika-o-velikoy-otechestvennoy-voyne#:
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 жов, 2025 15:56, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:30

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Це так як опинитись ......

Нет: это примерно как Крым.

Це «как»?
Стояти під Авдіївкою з боями 8 років, а потім «хочу як Крим»?

Я же говорил: этих 8ми лет не должно было быть.
_hunter
 
Повідомлень: 10725
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:42

а вот и официальное подтверждение подъехало
Ефективність ППО Patriot впала з 42% до 6%, — генерал-лейтенант Романенко

Це стосується збиття балістичних ракет. Причина — модифікації, що дозволяють російським ракетам маневрувати на кінцевому етапі польоту.
_hunter
 
Повідомлень: 10725
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 16:33

Від джавелінів, до хаймарсів/петріотів/ф-16/томагавків...

То що там томагавки?
Вже в дорозі?
Чи вже, навіть, стоять в наших лісах?

Зробимо московії блекаут вже з понеділка, чи трохи пАпіжжже?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8721
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:34

К вопросу об оружии у населения.
Конфликт между тремя мужчинами произошел вечером 10 октября, сообщила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

«Во время спора 48-летний мужчина достал, вероятно, гранату РГО, привел ее в действие, отсоединив предохранительную чеку и бросил в сторону оппонентов», — отметили правоохранители.

В результате взрыва ранения получили 17-летний парень и 39-летний мужчина. Последний – умер в больнице.

«Правоохранители задержали нападающего. Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в прокуратуре.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/11/v-lozovoj-muzhchina-vo-vremya-ssory-brosil-granatu-est-pogibshij-prokuratura/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:36

Мэр Харькова Игорь Терехов выступил с предложением создать фонд оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Он объяснил, что это такое, и зачем это нужно.

«Мы прекрасно понимаем, что чрезвычайные ситуации будут, нам необходимо создать такой фонд, в котором будут резервные трансформаторы для быстрого восстановления и разное энергетическое когенерационное оборудование. Потому что мы имели, к сожалению, случаи, когда целенаправленно на энергетическое оборудование попадали ракеты. И потом это отстраивали, переоборудовали все. Очень важно создать такой фонд для мгновенного оперативного реагирования. Поэтому это мое предложение, и я уверен, что вместе мы выдержим эту зиму», — пояснил мэр.

Он также напомнил, что в 2023 году в Харькове восемь раз перезапускали систему отопления. Терехов акцентирует внимание: это мировой рекорд.

«Такого опыта нет ни у кого и очень хотелось, чтобы ни у кого не было. Но мы понимаем, что зима будет тяжелой, что будут испытания. Что касается перекладки тепловых сетей, в условиях войны мы переложили 500 км тепловых сетей, сделали их новыми, теплоизоляция новая, новые трубы. Кроме этого, – котельные, так называемые «острова котельных». Работаем, очень хотелось бы пройти отопительный сезон стабильно», — сказал Терехов.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/11/ochen-vazhno-kakoj-fond-predlagaet-sozdat-mer-harkova-terehov-video/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5362 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новгород-Сіверський оговтується після нічної атаки (Фото)
Місто вночі знову зазнало атаки БпЛА. Для ліквідації пошкоджень, завданих внаслідок нічних ударів, мешканці отримали необхідні матеріали.


Вдарили «ланцетами»: подробиці загибелі енергетиків на Чернігівщині
Ввечері 10 жовтня бригада енергетиків поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. У цей час ворог атакував їх ударними дронами, ймовірно типу “ланцет”.
...
Після першого вибуху, коли енергетики кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, російські війська завдали повторного, цілеспрямованого удару.
...
Внаслідок атаки водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від отриманих поранень у лікарні

Це і є військовий злочин ...

А не те, що намагаються натягнути на "військові злочини" на цьому форумі ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12254
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15434154351543615437>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 131718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 317830
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1003743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.