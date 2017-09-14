jump написав:

Зеленський розкритикував захист київських ТЕЦ від атак дронами“Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити”, — заявив голова держави.Зеленський також наголосив, що там, де місцева влада неспроможна налагодити ефективний захист, будуть "все робити" центральні органи влади.розписався у власному безсиллі і перевів стрілки на віталюПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація запропонує США угоду щодо купівлі систем протиповітряної оборони, артилерійської системи HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.Зеленський назвав ці домовленості щодо закупівлі озброєння у США "Mega Deal".черговий ділякий уже за рахункомЗеленський обговорить з премʼєром Британії зустріч "коаліції рішучих""Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції охочих". І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", – сказав глава держави.Зеленський висловив сподівання, що зустріч відбудеться "протягом двох тижнів чи цього місяця"."Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", – додав він.Президент також сказав, що запропонує Британії приєднатись до програми PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.пора скумбрію везти на закупи-незабаром зима