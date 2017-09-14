jump написав:Зеленський розкритикував захист київських ТЕЦ від атак дронами
“Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити”, — заявив голова держави.
розписався у власному безсиллі і перевів стрілки на віталю
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація запропонує США угоду щодо купівлі систем протиповітряної оборони, артилерійської системи HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS. Зеленський назвав ці домовленості щодо закупівлі озброєння у США "Mega Deal".
черговий діл який уже за рахунком
Зеленський обговорить з премʼєром Британії зустріч "коаліції рішучих" "Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції охочих". І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", – сказав глава держави.
Зеленський висловив сподівання, що зустріч відбудеться "протягом двох тижнів чи цього місяця".
"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", – додав він.
Президент також сказав, що запропонує Британії приєднатись до програми PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.
пора скумбрію везти на закупи-незабаром зима
це натяк на те, що кожне місто/ОТГ повинно мати було свою маленьку армію із космічними силами?
ЛАД написав:Но интересно, кто и как будет восстанавливать эти разрушенные города, когда мы вернём их? И кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов, далеко не у всех из которых есть десятки тысяч долларов на приобретение квартир, которые бурно строятся в том же Ивано-Франковске?
1 Донбас був ПОТРІБНИЙ в Україні виключно як резерв власної енергозабезпеченості. 2 Те шо в сусідній з Донбасом Ростовській області були ЗАКРИТІ майже всі шахти і це при тому що залежі антрациту в Ростовській більші ніж в Донецькій -донецькі шахтарі які вирішили підтримати російську агресію - чомусь не подумали і вийшло те саме що в Ростовській - шахти або закриті або приведені в стан непрацездатності. 3 Але в нас є приклад Теччер, яка змушена була покласти свою політичну карєру заради закриття Британських шахт... Тобто пуйло це зробило замість нас 4 На рахунок відновлення У нас буде ДЕФІЦИТ робочих рук після війни , бо велика кількість населення НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ , і от саме цей дефіцит і зіграє нам на руку. Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток... А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Доречі зараз пригадаю, що в тих областях влітку 14-го все було засаджено зерновими і соняшником . (Настільки, що болісно було відстрілювати АСО-2 , які неодмінно підпалювали поля. Хоча я до цього ніколи не чув їх в лідерах с/г виробництва.