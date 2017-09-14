RSS
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:05

  jump написав:Зеленський розкритикував захист київських ТЕЦ від атак дронами

“Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які загалом не здатні щось зробити”, — заявив голова держави.

Зеленський також наголосив, що там, де місцева влада неспроможна налагодити ефективний захист, будуть "все робити" центральні органи влади.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... skiy-video

розписався у власному безсиллі і перевів стрілки на віталю :oops:

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація запропонує США угоду щодо купівлі систем протиповітряної оборони, артилерійської системи HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.
Зеленський назвав ці домовленості щодо закупівлі озброєння у США "Mega Deal".

черговий діл :lol: який уже за рахунком :lol:

Зеленський обговорить з премʼєром Британії зустріч "коаліції рішучих"
"Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції охочих". І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", – сказав глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що зустріч відбудеться "протягом двох тижнів чи цього місяця".

"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", – додав він.

Президент також сказав, що запропонує Британії приєднатись до програми PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.

пора скумбрію везти на закупи-незабаром зима :P

це натяк на те, що кожне місто/ОТГ повинно мати було свою маленьку армію із космічними силами?
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:08

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Это они чтобы нецензурно не выражаться?..
Майже кожен другий український біженець готовий повернутися в Україну, якщо Київ відновить кордони 1991 року і вступить до НАТО та ЄС, — УНІАН
выражаться?..

короче надо всем сдохнуть чтобы бегунцы соизволили вернуться :mrgreen:

А якщо ще Кубань візьмемо, то повернуться нащадки емігрантів початку 20-го століття
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  The_Rebel написав:А якщо ще Кубань візьмемо, то повернуться нащадки емігрантів початку 20-го століття


не, кубань уже пусть репатриированые новобегунци берут, нынешних жителей не останется на тот момент, а перші хвилі міграції підуть Зелений Клин з Хабарою зачищати для китайців :)
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но интересно, кто и как будет восстанавливать эти разрушенные города, когда мы вернём их?
И кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов, далеко не у всех из которых есть десятки тысяч долларов на приобретение квартир, которые бурно строятся в том же Ивано-Франковске?
1 Донбас був ПОТРІБНИЙ в Україні виключно як резерв власної енергозабезпеченості.
2 Те шо в сусідній з Донбасом Ростовській області були ЗАКРИТІ майже всі шахти і це при тому що залежі антрациту в Ростовській більші ніж в Донецькій -донецькі шахтарі які вирішили підтримати російську агресію - чомусь не подумали і вийшло те саме що в Ростовській - шахти або закриті або приведені в стан непрацездатності.
3 Але в нас є приклад Теччер, яка змушена була покласти свою політичну карєру заради закриття Британських шахт...
Тобто пуйло це зробило замість нас
4 На рахунок відновлення
У нас буде ДЕФІЦИТ робочих рук після війни , бо велика кількість населення НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ , і от саме цей дефіцит і зіграє нам на руку.
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:19

  pesikot написав: продовжувати ? ...
шо ти хочеш продовжити? Шо люди за копійки життям ризикують?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:22

коли рак свисне

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Это они чтобы нецензурно не выражаться?..
Майже кожен другий український біженець готовий повернутися в Україну, якщо Київ відновить кордони 1991 року і вступить до НАТО та ЄС, — УНІАН
выражаться?..

короче надо всем сдохнуть чтобы бегунцы соизволили вернуться :mrgreen:

що строяло в опитуванні, то і відповіли, якби було "коли рак свисне", результат був би аналогічний
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:22

А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.


Доречі зараз пригадаю, що в тих областях влітку 14-го все було засаджено зерновими і соняшником . (Настільки, що болісно було відстрілювати АСО-2 , які неодмінно підпалювали поля. Хоча я до цього ніколи не чув їх в лідерах с/г виробництва.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:23

"для" чи "від"

  fox767676 написав:
  The_Rebel написав:А якщо ще Кубань візьмемо, то повернуться нащадки емігрантів початку 20-го століття


не, кубань уже пусть репатриированые новобегунци берут, нынешних жителей не останется на тот момент, а перші хвилі міграції підуть Зелений Клин з Хабарою зачищати для китайців :)

"для" чи "від"?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:24

  Banderlog написав:
  pesikot написав: продовжувати ? ...
шо ти хочеш продовжити? Шо люди за копійки життям ризикують?


Чого ти ляпнув про бронь, як своїми дирявими труселями об асфальт

Моя тобі порада - навчись спершу читати і розуміти прочитане, ніж потім писати, святоша йо...ний
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:27

  flyman написав:[
що строяло в опитуванні, то і відповіли, якби було "коли рак свисне", результат був би аналогічний

Ти дійсно обмежено придатний думати і вважаєш, що варіант «ніколи» не пропонувався?
