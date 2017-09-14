Понятно.
Серая зона. Дикое поле.
Львов столица.
Бараки.кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов?
А настоящие украинцы, которым повезло жить подальше, будут сдавать квартиры по бешеным ценам.
Суб 11 жов, 2025 19:30
Суб 11 жов, 2025 19:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
яка різниця - як геополітична кон'юктура складеться
українців справа маленька, детройта спитай
АІ філіпіночка скоро підуть в продаж на алі експресі
Суб 11 жов, 2025 19:31
Суб 11 жов, 2025 19:32
Недолго ЛАДа хватило на понимание, что Московия хочет тупо разрушать Донбасс
Что-то там про лозунги говорил и навешивал ярлыки на других
ЛАДа снова перемкнуло на Львов ...
PS. Видно птицу по помёту, пардон, полёту ...
Суб 11 жов, 2025 19:34
Але якщо (а я думаю так і буде на підставі інформації про херсонців) самим жителям бамбаса оті розвалини будуть непотрібні, то кому вони будуть потрібні ?? Люди знаходять себе в інших місцях, включно з закордоном. А навіть якщо і зароблять гроші щоб повернутись і купити щось в Україні, то це ж зовсім не обовʼязково буде бамбас.
Суб 11 жов, 2025 19:34
сам навчись думати. ) засунь свою пораду собі глибоко в нутро
Суб 11 жов, 2025 19:37
Нема 100к??
«Як так?» (с) (успіх)
Суб 11 жов, 2025 19:37
Суб 11 жов, 2025 19:39
Суб 11 жов, 2025 19:40
Те що не хоче розуміти парторг і воєнпенс...
За все в житті треба буде відповідати, але вони нічого не робили , тому з відповідальністю не знайомі....
Добре
А що пропонує начальник транспортного цеху?
Сьогодні здати Львів- щоб Донецьк був менш знищений, і щоб це привело до знищення як Львова так і України в подальшому?
Виселемо з хатів Галичини батьків загинувших за свободу України під Донецьком в Донецькі степи , і вселимо тих хто підтримував агресора?
Якось не коректно
Тому
Говориш російською на четвертому році війни = даєш підставу пуйлу вірити що він тебе захищає від мене.
Те що його захист це каби... ти вірити не хочеш
Раз не хочеш - то він тобі це буде доводити все більше і більше...
Я тут при чому?
Львів тут при чому?
Під час війни ми втратили не менше, а тому ПІСЛЯ війни в першу чергу будемо відновлювати СВОЇ втрати і тільки після цього ПОДУМАЄМО що робити
Вислати 800 осіб не здавших екзамен по мові як зробили Прибалти і здавшим допомогти?
Чи взагалі ДОЗВОЛИМО тобі відновлювати свою квартиру без нашої допомоги...
Ми ж селюки , підприємств не будуємо..
От ти й покажеш свій розмах
Тільки тих 2 млн селян яких сталін заморив голодомором щоб тобі підприємство побудувати - вже нема.
І у вікні кожної нашої хати вже стирчить кулемет.
|