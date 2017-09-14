Додано: Суб 11 жов, 2025 19:40

ЛАД написав: budivelnik написав: ..........

Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...

А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території. Понятно.

Серая зона. Дикое поле.

Львов столица.

кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов? Бараки.

Понятно.

Те що не хоче розуміти парторг і воєнпенс...За все в житті треба буде відповідати, але вони нічого не робили , тому з відповідальністю не знайомі....ДобреА що пропонує начальник транспортного цеху?Сьогодні здати Львів- щоб Донецьк був менш знищений, і щоб це привело до знищення як Львова так і України в подальшому?Виселемо з хатів Галичини батьків загинувших за свободу України під Донецьком в Донецькі степи , і вселимо тих хто підтримував агресора?Якось не коректноТомуГовориш російською на четвертому році війни = даєш підставу пуйлу вірити що він тебе захищає від мене.Те що його захист це каби... ти вірити не хочешРаз не хочеш - то він тобі це буде доводити все більше і більше...Я тут при чому?Львів тут при чому?Під час війни ми втратили не менше, а тому ПІСЛЯ війни в першу чергу будемо відновлювати СВОЇ втрати і тільки після цього ПОДУМАЄМО що робитиВислати 800 осіб не здавших екзамен по мові як зробили Прибалти і здавшим допомогти?Чи взагалі ДОЗВОЛИМО тобі відновлювати свою квартиру без нашої допомоги...Ми ж селюки , підприємств не будуємо..От ти й покажеш свій розмахТільки тих 2 млн селян яких сталін заморив голодомором щоб тобі підприємство побудувати - вже нема.І у вікні кожної нашої хати вже стирчить кулемет.