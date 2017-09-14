RSS
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:44

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:1 Донбас був ПОТРІБНИЙ в Україні виключно як резерв власної енергозабезпеченості.
2 Те шо в сусідній з Донбасом Ростовській області були ЗАКРИТІ майже всі шахти і це при тому що залежі антрациту в Ростовській більші ніж в Донецькій -донецькі шахтарі які вирішили підтримати російську агресію - чомусь не подумали і вийшло те саме що в Ростовській - шахти або закриті або приведені в стан непрацездатності.
3 Але в нас є приклад Теччер, яка змушена була покласти свою політичну карєру заради закриття Британських шахт...
Тобто пуйло це зробило замість нас
4 На рахунок відновлення
У нас буде ДЕФІЦИТ робочих рук після війни , бо велика кількість населення НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ , і от саме цей дефіцит і зіграє нам на руку.
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Ясно.
Енергонезалежність вже не потрібна.
Потрібна
От тільки нюанс
Якщо не треба дотувати добичу вугілля щоб відшкодовувати ПДВ продавцям металу...
То ті хто дотував і платив ПДВ - якось видихнуть з полегшенням....
І на них вистарчить зеленої енергетики + атомної генерації+ГідроЕлектро+ Волинського басейну.

Так що тепер ТИ будеш думати як СЕБЕ міняти
А ми будемо робити те що вміємо і те що робили і без тебе.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:45

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.

Понятно. Серая зона. Дикое поле.
Львов столица.

Але якщо (а я думаю так і буде на підставі інформації про херсонців) самим жителям бамбаса оті розвалини будуть непотрібні, то кому вони будуть потрібні ?? Люди знаходять себе в інших місцях, включно з закордоном. А навіть якщо і зароблять гроші щоб повернутись і купити щось в Україні, то це ж зовсім не обовʼязково буде бамбас.

:shock:
Интересно, вам были бы потрібні развалины дома хоть в Харькове, хоть в Херсоне, хоть в Киеве?
Особенно, если бы у вас не было денег на новое жильё?
А термин "бамбас"... Не ожидал.
Может, тогда не будем удивляться реакции "жителей бамбаса"?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:45

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: шо ти хочеш продовжити? Шо люди за копійки життям ризикують?


Чого ти ляпнув про бронь, як своїми дирявими труселями об асфальт

Моя тобі порада - навчись спершу читати і розуміти прочитане, ніж потім писати, святоша йо...ний
сам навчись думати. ) засунь свою пораду собі глибоко в нутро :lol:

Як і ти засунь свого брехливого язика собі в сраку ... святоша йо...ний
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:46

  Hotab написав:
  flyman написав:що строяло в опитуванні, то і відповіли, якби було "коли рак свисне", результат був би аналогічний

і вважаєш, що варіант «ніколи» не пропонувався?

Та и пофиг - пропонувався или нет. Там дальше - еще интереснее:
Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з перерахованих вище умов тільки 3% українських біженців готові повернутися додому.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:47

  fox767676 написав:
  flyman написав:"для" чи "від"?

яка різниця - як геополітична кон'юктура складеться
українців справа маленька, детройта спитай
АІ філіпіночка скоро підуть в продаж на алі експресі
https://www.youtube.com/watch?v=Vmtw0jF ... 9Q&index=2

то вже можна і не їхати на острови

зі
а їй більше 12р.?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:50

ЛАД

Интересно, вам были бы потрібні развалины дома хоть в Харькове, хоть в Херсоне, хоть в Киеве?


Тут контекст не в самих розвалинах, а (раптом) отримавши компенсацію за втрачене житло , повертатись туди ж, чи в інший регіон?? Я вже бачу, що кілька років поживши в інших регіонах, люди не мріють повернутись на старе місце. Ті, з ким я тримаю прямий звʼязок, або просто віртуальні знайомі, які відписують свою думку,


А термин "бамбас"... Не ожидал.
Может, тогда не будем удивляться реакции "жителей бамбаса"?


Так бамбас же дамбілі 8 років? Чи кого?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:50

  budivelnik написав:.........
Під час війни ми втратили не менше, а тому ПІСЛЯ війни в першу чергу будемо
.....

Приедьте посмотрите на Изюм, Купянск. Бахмут сегодня посмотреть не удастся.
Потом будете рассказывать о "втратили не менше".
И при таком подходе кто-то рассчитывает на возвращение беженцев?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:то вже можна і не їхати на острови

скомпілиш, костюм з відливом, убер і в ̶Я̶л̶т̶у̶, Гідропарк
хай всі заздрять
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:53

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:"для" чи "від"?

яка різниця - як геополітична кон'юктура складеться
українців справа маленька, детройта спитай
АІ філіпіночка скоро підуть в продаж на алі експресі
https://www.youtube.com/watch?v=Vmtw0jF ... 9Q&index=2

то вже можна і не їхати на острови

зі
а їй більше 12р.?

Коли це зупиняло того, кому взагалі ніхто , крім Ізольди Павлівни, не дає.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:54

  Hotab написав:
«Як так?» (с) (успіх)

) та так шо якби відкриті кордони або не давали бронь то люди б порозбігались з енергетики. Побачим хто буде відновлювати енергетику якщо війна закінчиться.
https://robota.ua/company1139493/vacanc ... ar_profile
