/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:54

never ever

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:що строяло в опитуванні, то і відповіли, якби було "коли рак свисне", результат був би аналогічний

і вважаєш, що варіант «ніколи» не пропонувався?

Та и пофиг - пропонувався или нет. Там дальше - еще интереснее:
Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з перерахованих вище умов тільки 3% українських біженців готові повернутися додому.


Зазначається, що майже кожен другий український біженець заявив, що був би готовий повернутися, якби Україна відновила кордони 1991 року, а також вступила в НАТО і отримала перспективу вступу до Європейського Союзу. Також більшість респондентів відповіла, що для них обов’язковими умовами повернення в Україну є поліпшення ситуації на ринку праці та боротьба з корупцією.

Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з перерахованих вище умов тільки 3% українських біженців готові повернутися додому.

https://tsn.ua/ukrayina/kinets-viyny-ne-holovne-try-kliuchovi-umovy-za-iakykh-bizentsi-hotovi-povernutysia-do-ukrayiny-2932292.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:56

  pesikot написав: свого брехливого язика собі в ... святоша йо...ний

:lol: і де я збрехав?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:зі
а їй більше 12р.?


яку фото однокласниці зі щкільного альбома надаш під таку і зроблять, якщо на замовлення :)
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 11 жов, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 414 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:57

позьори

позьори

  fox767676 написав:
  flyman написав:то вже можна і не їхати на острови

скомпілиш, костюм з відливом, убер і в ̶Я̶л̶т̶у̶, Гідропарк
хай всі заздрять

хіба позьори виставляють на показ успішний успіх
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:57

  Banderlog написав:
  Hotab написав:
«Як так?» (с) (успіх)

) та так шо якби відкриті кордони або не давали бронь то люди б порозбігались з енергетики. Побачим хто буде відновлювати енергетику якщо війна закінчиться.
https://robota.ua/company1139493/vacanc ... ar_profile

«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
Колись же має в Україні стати вигідно мати власну СЕС, батареї, і не залежати від держави і її е/е. На сьогодні - ні!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16698
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:58

  Hotab написав:ЛАД

Интересно, вам были бы потрібні развалины дома хоть в Харькове, хоть в Херсоне, хоть в Киеве?


Тут контекст не в самих розвалинах, а (раптом) отримавши компенсацію за втрачене житло , повертатись туди ж, чи в інший регіон?? Я вже бачу, що кілька років поживши в інших регіонах, люди не мріють повернутись на старе місце. Ті, з ким я тримаю прямий звʼязок сюди просто віртуальні знайомі, які відписують свою думку,
Это естественно.
За несколько лет люди приживаются и обустраиваются на новом месте.
Возвращение на руины своего дома и старой жизни такое себе удовольствие.
В "компенсацію за втрачене житло", позволяющую приобрести новое, простите, не верю.


А термин "бамбас"... Не ожидал.
Может, тогда не будем удивляться реакции "жителей бамбаса"?

Так бамбас же дамбілі 8 років? Чи кого?
No comments.
Хотя, вообще-то, война (точнее АТО) 8 лет таки шла на территории Донбасса.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36731
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:00

  fox767676 написав:
  flyman написав:зі
а їй більше 12р.?


яку фото однокласниці зі щкільного альбома надаш під таку і зроблять, якщо на замовлення :)

причому тут однокласниці
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:01

flyman
причому тут однокласниці

Там теж гнобили?
Hotab
 
Повідомлень: 16698
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:01

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
Під час війни ми втратили не менше, а тому ПІСЛЯ війни в першу чергу будемо
.....
Приедьте посмотрите на Изюм, Купянск. Бахмут сегодня посмотреть не удастся.
Потом будете рассказывать о "втратили не менше".
И при таком подходе кто-то рассчитывает на возвращение беженцев?
Ще раз
1 Є обмеженість ресурсів
2 Знищення територій населених переважно тими хто ПІДТРИМУВАВ агресора - є КАРМОЮ яка настигла тих хто підтримував
3 Для тих в кого нормальне відношення до України як Держави - Україна написала Закони які допомагають ( це про тимчасово переміщених осіб).
Так ми не можемо на 100% компенсувати те що знищив агресор... але вина мешканців знищених територій ВИЩА ніж вина середньостатистичного українця за напад.
І нормально коли той хто більше винуватий-більше потрепає.
4 Заявка що є ті хто нейтрально відносився, або навітиь позитивно відносився до Державності України - не прокатить , бо якби Ви особисто вігнали ніс в переносицю москаликам розмахуючим аквафрешами в 2014 - то зараз би не плакались російською що по вас стріляють.

Висновок
МИ переможемо
Ви як програвший, бо втратите все на що молились комуністичному богу(рАссейський мІр і кУльтУрА ) змушені будете або примиритись ( а це прискорить вашу смерть , бо перебування в некомфортних умовах - погіршує психо/фізичний стан) , або пересилитись в якийсь з кавалків педерації ... той самий Бєлгород... але після розвалу педерації в оточуючих Україну областях відбудеться те що називається закон МАЯТНИКА , так як зараз в припедераційних територіях України було багато прихильників педерації , так само ПІСЛЯ розвалу педерації в приукраїнських територіях обломків педерацію зявляться проукраїнські сили...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27187
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ричому тут однокласниці

а ти всім всунув палець в рота яким хотів ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 414 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
