Під час війни ми втратили не менше, а тому ПІСЛЯ війни в першу чергу будемо

..... .........Під час війни ми втратили не менше, а тому ПІСЛЯ війни в першу чергу будемо..... Приедьте посмотрите на Изюм, Купянск. Бахмут сегодня посмотреть не удастся.

Потом будете рассказывать о "втратили не менше".

Ще раз1 Є обмеженість ресурсів2 Знищення територій населених переважно тими хто ПІДТРИМУВАВ агресора - є КАРМОЮ яка настигла тих хто підтримував3 Для тих в кого нормальне відношення до України як Держави - Україна написала Закони які допомагають ( це про тимчасово переміщених осіб).Так ми не можемо на 100% компенсувати те що знищив агресор... але вина мешканців знищених територій ВИЩА ніж вина середньостатистичного українця за напад.І нормально коли той хто більше винуватий-більше потрепає.4 Заявка що є ті хто нейтрально відносився, або навітиь позитивно відносився до Державності України - не прокатить , бо якби Ви особисто вігнали ніс в переносицю москаликам розмахуючим аквафрешами в 2014 - то зараз би не плакались російською що по вас стріляють.ВисновокМИ переможемоВи як програвший, бо втратите все на що молились комуністичному богу(рАссейський мІр і кУльтУрА ) змушені будете або примиритись ( а це прискорить вашу смерть , бо перебування в некомфортних умовах - погіршує психо/фізичний стан) , або пересилитись в якийсь з кавалків педерації ... той самий Бєлгород... але після розвалу педерації в оточуючих Україну областях відбудеться те що називається закон МАЯТНИКА , так як зараз в припедераційних територіях України було багато прихильників педерації , так само ПІСЛЯ розвалу педерації в приукраїнських територіях обломків педерацію зявляться проукраїнські сили...