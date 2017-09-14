|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:04
Бетон написав:
Ну шо там блэкаут на москве от зели будет?
Ах да, как обычно, трепло
Торопиться не надо
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41126
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:05
ЛАД
В "компенсацію за втрачене житло", позволяющую приобрести новое, простите, не верю.
Та і не потрібно в неї вірити. Не буде стільки. Але отримавши певну суму, люди хіба поїдуть саме на старе місце? З чого б це? Хіба що там хтось безкоштовно щось буде надавати
Але з оглядкою, а що там робити? Де там заробляти?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16698
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:05
fox767676 написав: flyman написав:
ричому тут однокласниці
а ти всім всунув палець в рота яким хотів ?
в 12 років?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41126
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:05
flyman написав:
хіба позьори виставляють на показ успішний успіх
що за ханжество
це ж мотивація
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4499
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:06
Hotab написав:
«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
) чому не 60?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3641
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:06
Hotab написав:
«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
40 чего?
А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
А если не по 1 грн, а по 10? А если больше?
Вы, возможно, потянете, а остальные?
Колись же має в Україні стати вигідно мати власну СЕС, батареї, і не залежати від держави і її е/е. На сьогодні - ні!
Это зависит не от Украины, а от технологии. Достигнет ли она такого. Сильно сомневаюсь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36731
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5364 раз.
- Подякували: 4863 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:07
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
ричому тут однокласниці
а ти всім всунув палець в рота яким хотів ?
в 12 років?
філіпінки - ефіопки в 12 вже бувають ого-го
в мене перша любов ефіопка
ну замовиш з випускного альбома
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4499
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:07
fox767676 написав: flyman написав:
ричому тут однокласниці
а ти всім всунув палець в рота яким хотів ?
Всі всунули, хто йому хотів. Більше нема що там ловити
Ти віриш, що Флуман це той, хто сам би хотів побути , чи інші б хотіли його побачити на зустрічі однокласників? Хіба поржати.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16698
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:09
Banderlog написав: Hotab написав:
«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
) чому не 60?
Ринок може і так нарішати. А ми додамо по 2 грн за квтгод в місячну платьожку
Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?
40 чего?
Так треба посилання Бандерлога відкрити
Это зависит не от Украины, а от технологии. Достигнет ли она такого. Сильно сомневаюсь.
Технології вже прийшли
Просто ціна для населення не ринкова, тому і не вигідно все ще
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 жов, 2025 20:14, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16698
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:13
ЛАД написав:
Это зависит не от Украины, а от технологии. Достигнет ли она такого. Сильно сомневаюсь.
Яких технологій особисто вам не вистарчає для власного енергозабезпечення?
Так в багатоквартирних вуликах трошки складнувато
а в приватних будинках вже все давно готове
Батереї 80 доларів кіловат*година
фотопанелі 100 доларів кіловат генерації ( це при 20% ККД , а в космосі літають ті що мають 40% ККД)
вітряки 300 доларів кіловат генерації
Так що втікаєте з Харкова на південь , купуєте хатинку з вишневим садком ... і ви в дупі бачили вартість енергоресурсів для опалення і освітлення вашої хатинки..
ПС
і не треба переживати за інших
Є Хотаб , яким МОЖЕ і не плачеться
Є ви який постійно переживає за інших... така собі професійна плакальщиця на похоронах... так ридає , так ридає... але тільки за відповідну винагороду.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27187
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|131793
|
|
|1493
|317907
|
|
|6076
|1003830
|
|