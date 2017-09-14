RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:04

Торопиться не надо

  Бетон написав:Ну шо там блэкаут на москве от зели будет?
Ах да, как обычно, трепло


Торопиться не надо

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:05

ЛАД
В "компенсацію за втрачене житло", позволяющую приобрести новое, простите, не верю.



Та і не потрібно в неї вірити. Не буде стільки. Але отримавши певну суму, люди хіба поїдуть саме на старе місце? З чого б це? Хіба що там хтось безкоштовно щось буде надавати

Але з оглядкою, а що там робити? Де там заробляти?
Hotab
 
Повідомлень: 16698
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:05

  fox767676 написав:
  flyman написав:ричому тут однокласниці

а ти всім всунув палець в рота яким хотів ?

в 12 років?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:хіба позьори виставляють на показ успішний успіх

що за ханжество
це ж мотивація
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 414 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:06

  Hotab написав:«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
) чому не 60? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:06

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:
«Як так?» (с) (успіх)

) та так шо якби відкриті кордони або не давали бронь то люди б порозбігались з енергетики. Побачим хто буде відновлювати енергетику якщо війна закінчиться.
https://robota.ua/company1139493/vacanc ... ar_profile

«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
40 чего? :)

А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
А если не по 1 грн, а по 10? А если больше?
Вы, возможно, потянете, а остальные?

Колись же має в Україні стати вигідно мати власну СЕС, батареї, і не залежати від держави і її е/е. На сьогодні - ні!
Это зависит не от Украины, а от технологии. Достигнет ли она такого. Сильно сомневаюсь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36731
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:07

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:ричому тут однокласниці

а ти всім всунув палець в рота яким хотів ?

в 12 років?

філіпінки - ефіопки в 12 вже бувають ого-го
в мене перша любов ефіопка
ну замовиш з випускного альбома
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 414 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:07

  fox767676 написав:
  flyman написав:ричому тут однокласниці

а ти всім всунув палець в рота яким хотів ?

Всі всунули, хто йому хотів. Більше нема що там ловити
Ти віриш, що Флуман це той, хто сам би хотів побути , чи інші б хотіли його побачити на зустрічі однокласників? Хіба поржати.
Hotab
 
Повідомлень: 16698
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:09

  Banderlog написав:
  Hotab написав:«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
) чому не 60? :lol:

Ринок може і так нарішати. А ми додамо по 2 грн за квтгод в місячну платьожку
Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?


40 чего? :)

Так треба посилання Бандерлога відкрити
Это зависит не от Украины, а от технологии. Достигнет ли она такого. Сильно сомневаюсь.


Технології вже прийшли
Просто ціна для населення не ринкова, тому і не вигідно все ще
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16698
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это зависит не от Украины, а от технологии. Достигнет ли она такого. Сильно сомневаюсь.
Яких технологій особисто вам не вистарчає для власного енергозабезпечення?
Так в багатоквартирних вуликах трошки складнувато
а в приватних будинках вже все давно готове
Батереї 80 доларів кіловат*година
фотопанелі 100 доларів кіловат генерації ( це при 20% ККД , а в космосі літають ті що мають 40% ККД)
вітряки 300 доларів кіловат генерації

Так що втікаєте з Харкова на південь , купуєте хатинку з вишневим садком ... і ви в дупі бачили вартість енергоресурсів для опалення і освітлення вашої хатинки..

ПС
і не треба переживати за інших
Є Хотаб , яким МОЖЕ і не плачеться
Є ви який постійно переживає за інших... така собі професійна плакальщиця на похоронах... так ридає , так ридає... але тільки за відповідну винагороду.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27187
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
