Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Технології вже прийшли
Просто ціна для населення не ринкова, тому і не вигідно все ще
Якщо рахувати вартість підключення до енергомереж ( а це мінімум 500 доларів помешкання) і абонплату за ніщо...
То ціна у нас ВЖЕ ринкова
Просто населення чекає поки прийде чарівний можновладець і все вирішить.
budivelnik
Повідомлень: 27187
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:15

  fox767676 написав:філіпінки - ефіопки в 12 вже бувають ого-го
в мене перша любов ефіопка
ну замовиш з випускного альбома

звичайна школа, звичайні носії і носійки R1a гаплогрупи, а не інтернаціональний клас інтернаціональної школи на Печерську ім. Лумумби з виприсками партійної та нкаведешної еліти що сексотили з ясельної групи
flyman
Повідомлень: 41126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:22

  flyman написав:
  fox767676 написав:філіпінки - ефіопки в 12 вже бувають ого-го
в мене перша любов ефіопка
ну замовиш з випускного альбома

звичайна школа, звичайні носії і носійки R1a гаплогрупи, а не інтернаціональний клас інтернаціональної школи на Печерську ім. Лумумби з виприсками партійної та нкаведешної еліти що сексотили з ясельної групи


ну і шо
значить не 12 а 14

Зображення

я ще в роки коли на печероську було багато гостинок, комуналок
був пролетаріат
і мажори
я сину депутата вру купоно-карбованці до рота запхав
може жорстко, але і він був надто духовно незрілий
цінував людей скільки у кого модної техніки
а мене дівчата цінували за талановиті коментарі з приводу укр.літератури
fox767676
Повідомлень: 4499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 414 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:22

Війна буде десь до весни - літа 2027 року
Повідомлень: 9771
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:23

  Hotab написав:ЛАД
В "компенсацію за втрачене житло", позволяющую приобрести новое, простите, не верю.
Та і не потрібно в неї вірити. Не буде стільки. Але отримавши певну суму, люди хіба поїдуть саме на старе місце? З чого б це? Хіба що там хтось безкоштовно щось буде надавати

Але з оглядкою, а що там робити? Де там заробляти?

Я именно об этом выше написал - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5897872#p5897872
А при таком делении, как у прапорщика, на МЫ и вы, вообще говорить не о чем.
ЛАД
Повідомлень: 36731
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А при таком делении, как у прапорщика, на МЫ и вы, вообще говорить не о чем.
Слухай старий парторг
1 Ти розвалив Державу яку я відбудовую
2 ТИ як нехлюй який все просрав дивуєшся що я від тебе відокремлююсь?

В тебе з мозгами все нормально...
ПС
мій молодший зустрічається з дівчинкою з Тимчасово Переселених , так вона чому російську не використовує...
Вона чомусь у Львові подала заявку на Грант щоб якось відновити свій бізнес який в неї був на тимчасово окупованих територіях.

І ця її ДІЯЛЬНІСТЬ - викликкає ПОВАГУ
а твоя поведінка - тільки гидотний рефлекс на тебе.

Це все що тобі треба знати.
budivelnik
Повідомлень: 27187
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:31

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
) чому не 60? :lol:

Ринок може і так нарішати. А ми додамо по 2 грн за квтгод в місячну платьожку
Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?
«Риночок підрегулює».
Только в этом случае 90-е покажутся раем.

Это зависит не от Украины, а от технологии. Достигнет ли она такого. Сильно сомневаюсь.

Технології вже прийшли
Просто ціна для населення не ринкова, тому і не вигідно все ще
Пока что во всём мире "зелёная энергия" дороже старой.
Или у вас другие данные?
ЛАД
Повідомлень: 36731
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:34

  Hotab написав:Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?

За кіловатт у ойро для населення:
Bulgaria 0,09
Hungary 0,09
Poland 0,09
Albania 0,08
Montenegro 0,08
Bosnia and Herzegovina 0,07
Serbia 0,07
Kosovo 0,06
Повідомлень: 3421
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:34

ЛАД
Пока что во всём мире "зелёная энергия" дороже старой.
Или у вас другие данные?


Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.
Hotab
 
Повідомлень: 16699
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
