Hotab написав:«Риночок підрегулює» Значить з/п буде не 20 , а 40 А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
) чому не 60?
Ринок може і так нарішати. А ми додамо по 2 грн за квтгод в місячну платьожку Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі? грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?
Не знаю скільки в сонячних, но якщо по сусідам то в нас вже все європейське , особо розганятись нема куди, максимум до 7 грн) прикол ж в тім що електрики не були повністю зайнятими за офіційну зарплату. Робота не зовсім як в пожарника, но є дещо общє) А тепер прийшов час пожару за ту саму зарплату, даж не особо враховуючи поправку на іфляцію.
Hotab написав:Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.
В південних це яких? В Африці там вроді розвинута сонячна, бо там і не було, або мало атомної або вугільної.
Ну в тій самій Хорватії 0.136 євро денний , ще додай 3 + - євро до платіжки -абонплату У Флаймана 100 квтгод в місяць коли Ізольда Павлівна приходила і він вмикав холодильник для 1л Жигулівського. Тобто за 100 кВт він заплатив би 16 євро Це 8 грн за кВт в сонячній Хорватії? В несонячній Фінляндії дивитись не будемо, та все погано
.....средняя цена для бытовых потребителей в первой половине 2024 года была около 28.89 евроцентов за кВт·ч. Важно отметить, что эта цена может значительно варьироваться в зависимости от региона и провайдера, а также от того, о промышленном или бытовом потреблении идет речь.
Можете посмотреть на https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/germany/. Цифры около 10 евроцкнтов. Там же можно посмотреть, например, Испанию - 0,079 €. Италия - 0,120 €. Франция - 0,059 € - дешевле, видимо, благодаря АЭС. Но эти данные не знаю о чём - наверное, оптовые цены. По ссылке Water "Рейтинг стран по стоимости электроэнергии для населения Данные по стоимости электроэнергии в европейских странах по итогам 2-го полугодия 2023 года." К сожалению, за 2023 год.
Купляють.
внутренняя выработка электроэнергии в Хорватии значительно отстает от потребления. За последнее десятилетие потребление электроэнергии в стране составляло около 16–17 ТВт·ч, а производство — около 10–14 ТВт·ч. Однако за последние три года наблюдался ежегодный рост выработки электроэнергии, в основном из возобновляемых источников.
