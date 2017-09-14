RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 154421544315444154451544615447>
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:36

  Hotab написав:ЛАД
Пока что во всём мире "зелёная энергия" дороже старой.
Или у вас другие данные?


Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.
Не уверен, но мы не в південних.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:36

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:«Риночок підрегулює»
Значить з/п буде не 20 , а 40
А ми додамо по 1 грн за кожний кВт купленої е/е..
) чому не 60? :lol:

Ринок може і так нарішати. А ми додамо по 2 грн за квтгод в місячну платьожку
Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?



Не знаю скільки в сонячних, но якщо по сусідам то в нас вже все європейське , особо розганятись нема куди, максимум до 7 грн)
прикол ж в тім що електрики не були повністю зайнятими за офіційну зарплату. Робота не зовсім як в пожарника, но є дещо общє)
А тепер прийшов час пожару за ту саму зарплату, даж не особо враховуючи поправку на іфляцію.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3643
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:38

  Hotab написав:Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.

В південних це яких? В Африці там вроді розвинута сонячна, бо там і не було, або мало атомної або вугільної.
UPD: Південний Судан- 1% населення з електрикою.
Востаннє редагувалось Water в Суб 11 жов, 2025 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:43

  Water написав:
  Hotab написав:Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?

За кіловатт у ойро для населення:
Bulgaria 0,09
Hungary 0,09
Poland 0,09
Albania 0,08
Montenegro 0,08
Bosnia and Herzegovina 0,07
Serbia 0,07
Kosovo 0,06

й що це за цифри ви навели? це ціна чого? просто я вже з цими маніпуляціями по ціні е/е неодноразово стикався 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10049
З нами з: 29.09.19
Подякував: 784 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:44

  Shaman написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?

За кіловатт у ойро для населення:
Bulgaria 0,09
Hungary 0,09
Poland 0,09
Albania 0,08
Montenegro 0,08
Bosnia and Herzegovina 0,07
Serbia 0,07
Kosovo 0,06

й що це за цифри ви навели? це ціна чого? просто я вже з цими маніпуляціями по ціні е/е неодноразово стикався 8)

https://alteco.in.ua/economics/statistika-tarifov
Water
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:45

  Water написав:
  Hotab написав:Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.

В південних це яких? В Африці там вроді розвинута сонячна, бо там і не було, або мало атомної або вугільної.

Ну в тій самій Хорватії 0.136 євро денний , ще додай 3 + - євро до платіжки -абонплату
У Флаймана 100 квтгод в місяць коли Ізольда Павлівна приходила і він вмикав холодильник для 1л Жигулівського.
Тобто за 100 кВт він заплатив би 16 євро
Це 8 грн за кВт в сонячній Хорватії? В несонячній Фінляндії дивитись не будемо, та все погано

.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16711
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:49

Hotab ИИ говорит такое:
.....средняя цена для бытовых потребителей в первой половине 2024 года была около 28.89 евроцентов за кВт·ч. Важно отметить, что эта цена может значительно варьироваться в зависимости от региона и провайдера, а также от того, о промышленном или бытовом потреблении идет речь.

Можете посмотреть на https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/germany/. Цифры около 10 евроцкнтов.
Там же можно посмотреть, например, Испанию - 0,079 €. Италия - 0,120 €.
Франция - 0,059 € - дешевле, видимо, благодаря АЭС.
Но эти данные не знаю о чём - наверное, оптовые цены.
По ссылке Water "Рейтинг стран по стоимости электроэнергии для населения
Данные по стоимости электроэнергии в европейских странах по итогам 2-го полугодия 2023 года." К сожалению, за 2023 год.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 жов, 2025 20:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:55

І абонплату не забудьте

  ЛАД написав:Hotab ИИ говорит такое:
.....средняя цена для бытовых потребителей в первой половине 2024 года была около 28.89 евроцентов за кВт·ч. Важно отметить, что эта цена может значительно варьироваться в зависимости от региона и провайдера, а также от того, о промышленном или бытовом потреблении идет речь.

Можете посмотреть на https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/germany/. Цифры около 10 евроцкнтов.
Там же можно посмотреть, например, Испанию - 0,079 €. Италия - 0,120 €.
Франция - 0,059 € - дешевле, видимо, благодаря АЭС.

Може ви дивитись якісь оптові ціни Франції
Нема по 5 центів

https://finance.novyny.live/komunalni-p ... 31567.html
Hotab
 
Повідомлень: 16711
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:55

  Hotab написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.

В південних це яких? В Африці там вроді розвинута сонячна, бо там і не було, або мало атомної або вугільної.

Ну в тій самій Хорватії 0.136 євро денний , ще додай 3 + - євро до платіжки -абонплату
У Флаймана 100 квтгод в місяць коли Ізольда Павлівна приходила і він вмикав холодильник для 1л Жигулівського.
Тобто за 100 кВт він заплатив би 16 євро
Це 8 грн за кВт в сонячній Хорватії? В несонячній Фінляндії дивитись не будемо, та все погано.

Купляють.
внутренняя выработка электроэнергии в Хорватии значительно отстает от потребления. За последнее десятилетие потребление электроэнергии в стране составляло около 16–17 ТВт·ч, а производство — около 10–14 ТВт·ч. Однако за последние три года наблюдался ежегодный рост выработки электроэнергии, в основном из возобновляемых источников.

https://aenert.com/ru/strany/evropa/ehn ... khorvatii/
Water
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:56

  ЛАД написав:Hotab ИИ говорит такое:
.....средняя цена для бытовых потребителей в первой половине 2024 года была около 28.89 евроцентов за кВт·ч. Важно отметить, что эта цена может значительно варьироваться в зависимости от региона и провайдера, а также от того, о промышленном или бытовом потреблении идет речь.

Можете посмотреть на https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/germany/. Цифры около 10 евроцкнтов.
Там же можно посмотреть, например, Испанию - 0,079 €. Италия - 0,120 €.
Франция - 0,059 € - дешевле, видимо, благодаря АЭС.

То оптова.
Water
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 154421544315444154451544615447>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 131870
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 317981
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1003916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4379)
11.10.2025 22:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.