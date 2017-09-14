RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:00

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Ринок може і так нарішати. А ми додамо по 2 грн за квтгод в місячну платьожку
Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?

Не знаю скільки в сонячних, но якщо по сусідам то в нас вже все європейське , особо розганятись нема куди, максимум до 7 грн)
прикол ж в тім що електрики не були повністю зайнятими за офіційну зарплату. Робота не зовсім як в пожарника, но є дещо общє)
А тепер прийшов час пожару за ту саму зарплату, даж не особо враховуючи поправку на іфляцію.

в Німеччині скільки вартість е/енергія - 30-40 євроцентів? так що нам ще далеко.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:05

  Water написав:
  Shaman написав:
  Water написав:За кіловатт у ойро для населення:
Bulgaria 0,09
Hungary 0,09
Poland 0,09
Albania 0,08
Montenegro 0,08
Bosnia and Herzegovina 0,07
Serbia 0,07
Kosovo 0,06

й що це за цифри ви навели? це ціна чого? просто я вже з цими маніпуляціями по ціні е/е неодноразово стикався 8)

https://alteco.in.ua/economics/statistika-tarifov

ви б тоді навели всю таблицю - й найменше - Україна, й найбільші - по 40 євроцентів ;)

й все одно не зрозуміло що це за ціна. з ПДВ, без ПДВ, з доставкою чи чиста ціна еенергії...
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:06

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Ринок може і так нарішати. А ми додамо по 2 грн за квтгод в місячну платьожку
Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі?
грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?

Не знаю скільки в сонячних, но якщо по сусідам то в нас вже все європейське , особо розганятись нема куди, максимум до 7 грн)
прикол ж в тім що електрики не були повністю зайнятими за офіційну зарплату. Робота не зовсім як в пожарника, но є дещо общє)
А тепер прийшов час пожару за ту саму зарплату, даж не особо враховуючи поправку на іфляцію.

в Німеччині скільки вартість е/енергія - 30-40 євроцентів? так що нам ще далеко.
а якого ти міряєшся з німцями? А не мадярами? болгарами? Чи словаками? Мож ти і зарплати будеш платити німецькі в Україні?
Німці з своїм переходом з атомної на вітряки дибіли.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

по Хорватії цікавий для нас досвід:
https://forbes.ua/svit/shkoli-elektrost ... 2024-24029
Ще додам, в Данії невеличке містечко біля Копенгагену має обігрів та гарячу воду с каналізаційних колекторів біля очисних споруд. Встановлені спеціальні теплові насоси данського виробництва.
UPD: «Хочемо, щоб кожен громадянин міг легко інвестувати у виробництво власної електроенергії. І найпростіше для цього – сонячні електростанції», – каже один із засновників кооперативу ZEZ Горан Качіч.

Сонячну електростанцію ZEZ встановили на даху Центру технологій та розвитку у 2018 році, потужність – 30 кВт. 80% виробленої електроенергії йде на забезпечення будівлі, 20% – продається в державну електромережу. За шість років електростанція компенсувала 289 т CO2.

У кооперативі ZEZ 22 члени, всі – фізичні особи. Інвестиція кожного не мала перевищувати €1000, щоб ніхто не отримав занадто великий вплив на рішення кооперативу. Окупність станції – 10 років.

В принципі, я готовий вкладать власні гроші в такі проекти з якоюсь гарантією.
Зараз самому можливо вкластись, але це потрібна власна земля. В мене була земля, зараз існує на папері.
Востаннє редагувалось Water в Суб 11 жов, 2025 21:12, всього редагувалось 2 разів.
  Water написав:
  ЛАД написав:Hotab ИИ говорит такое:
.....средняя цена для бытовых потребителей в первой половине 2024 года была около 28.89 евроцентов за кВт·ч. Важно отметить, что эта цена может значительно варьироваться в зависимости от региона и провайдера, а также от того, о промышленном или бытовом потреблении идет речь.

Можете посмотреть на https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/germany/. Цифры около 10 евроцкнтов.
Там же можно посмотреть, например, Испанию - 0,079 €. Италия - 0,120 €.
Франция - 0,059 € - дешевле, видимо, благодаря АЭС.

То оптова.

точніше сказати, вартість самої е/енергія без доставки. в Україні немає терміну оптова ціна - сама е/енергія коштує однаково хоч для споживачів 1 класу, хоч 2.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:11

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Не знаю скільки в сонячних, но якщо по сусідам то в нас вже все європейське , особо розганятись нема куди, максимум до 7 грн)
прикол ж в тім що електрики не були повністю зайнятими за офіційну зарплату. Робота не зовсім як в пожарника, но є дещо общє)
А тепер прийшов час пожару за ту саму зарплату, даж не особо враховуючи поправку на іфляцію.

в Німеччині скільки вартість е/енергія - 30-40 євроцентів? так що нам ще далеко.
а якого ти міряєшся з німцями? А не мадярами? болгарами? Чи словаками? Мож ти і зарплати будеш платити німецькі в Україні?
Німці з своїм переходом з атомної на вітряки дибіли.

це була відповідь декому, до якого рівня модна підняти ціну 8) скільки зараз промисловість платить 8-9 грн? якщо усереднити з населенням, то може 7 й вийде. але не тому що є якийсь рівень - просто є вартість е/енергії яку й треба платити...

нічого, зараз німці передивляться військову доктрину - а там й атомка знадобиться 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 11 жов, 2025 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:11

  Shaman написав:..........
в Німеччині скільки вартість е/енергія - 30-40 євроцентів? так що нам ще далеко.
Предлагаете нам рыночные?
За 100 кВтч получится 30-40 евро - 1500-2000 грн.
Так это очень скромное потребление. Если дом полностью на электрике, 100 кВтч никак не выйдет. Если человек один - минимум в 1,5 раза больше. На семью в расчёте на человека выйдет поменьше - где-то порядка 80 кВтч (если не роскошествовать).
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:13

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
в Німеччині скільки вартість е/енергія - 30-40 євроцентів? так що нам ще далеко.
Предлагаете нам рыночные?
За 100 кВтч получится 30-40 евро - 1500-2000 грн.
Так это очень скромное потребление. Если дом полностью на электрике, 100 кВтч никак не выйдет. Если человек один - минимум в 1,5 раза больше. На семью в расчёте на человека выйдет поменьше - где-то порядка 80 кВтч (если не роскошествовать).

так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:15

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
в Німеччині скільки вартість е/енергія - 30-40 євроцентів? так що нам ще далеко.
Предлагаете нам рыночные?
За 100 кВтч получится 30-40 евро - 1500-2000 грн.
Так это очень скромное потребление. Если дом полностью на электрике, 100 кВтч никак не выйдет. Если человек один - минимум в 1,5 раза больше. На семью в расчёте на человека выйдет поменьше - где-то порядка 80 кВтч (если не роскошествовать).

Власна СЕС, Hotab вам про це казав шо зараз не дуже вигідно.
  Water написав:по Хорватії цікавий для нас досвід:
https://forbes.ua/svit/shkoli-elektrost ... 2024-24029
Ще додам, в Данії невеличке містечко біля Копенгагену має обігрів та гарячу воду с каналізаційних колекторів біля очисних споруд. Встановлені спеціальні теплові насоси данського виробництва.
UPD: «Хочемо, щоб кожен громадянин міг легко інвестувати у виробництво власної електроенергії. І найпростіше для цього – сонячні електростанції», – каже один із засновників кооперативу ZEZ Горан Качіч.

Сонячну електростанцію ZEZ встановили на даху Центру технологій та розвитку у 2018 році, потужність – 30 кВт. 80% виробленої електроенергії йде на забезпечення будівлі, 20% – продається в державну електромережу. За шість років електростанція компенсувала 289 т CO2.

У кооперативі ZEZ 22 члени, всі – фізичні особи. Інвестиція кожного не мала перевищувати €1000, щоб ніхто не отримав занадто великий вплив на рішення кооперативу. Окупність станції – 10 років.

В принципі, я готовий вкладать власні гроші в такі проекти з якоюсь гарантією.
Зараз самому можливо вкластись, але це потрібна власна земля. В мене була земля, зараз існує на папері.

За останній рік в твердих валютах дуже просіла вартість СЕС. Включно з аккумами . І це при загальному знецінені самих твердих валют. Ще кілька років і кожен халамидник з 2-3 тисячами доларів зможе бути повністю автономним по е/е

І це не про мрійливі пісні Флаймана на DOU 10 років тому про роботів .
https://dou.ua/forums/topic/9119/

Це реальність
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 22:04, всього редагувалось 2 разів.
