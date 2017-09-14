Hotab написав:Ринок може і так нарішати. А ми додамо по 2 грн за квтгод в місячну платьожку Скільки там зараз найдешевша е/е в Європі? грн 10 і то в сонячних країнах? Так чому у нас 4 і 2 вночі?
Не знаю скільки в сонячних, но якщо по сусідам то в нас вже все європейське , особо розганятись нема куди, максимум до 7 грн) прикол ж в тім що електрики не були повністю зайнятими за офіційну зарплату. Робота не зовсім як в пожарника, но є дещо общє) А тепер прийшов час пожару за ту саму зарплату, даж не особо враховуючи поправку на іфляцію.
в Німеччині скільки вартість е/енергія - 30-40 євроцентів? так що нам ще далеко.
а якого ти міряєшся з німцями? А не мадярами? болгарами? Чи словаками? Мож ти і зарплати будеш платити німецькі в Україні? Німці з своїм переходом з атомної на вітряки дибіли.
по Хорватії цікавий для нас досвід: https://forbes.ua/svit/shkoli-elektrost ... 2024-24029 Ще додам, в Данії невеличке містечко біля Копенгагену має обігрів та гарячу воду с каналізаційних колекторів біля очисних споруд. Встановлені спеціальні теплові насоси данського виробництва.
UPD: «Хочемо, щоб кожен громадянин міг легко інвестувати у виробництво власної електроенергії. І найпростіше для цього – сонячні електростанції», – каже один із засновників кооперативу ZEZ Горан Качіч.
Сонячну електростанцію ZEZ встановили на даху Центру технологій та розвитку у 2018 році, потужність – 30 кВт. 80% виробленої електроенергії йде на забезпечення будівлі, 20% – продається в державну електромережу. За шість років електростанція компенсувала 289 т CO2.
У кооперативі ZEZ 22 члени, всі – фізичні особи. Інвестиція кожного не мала перевищувати €1000, щоб ніхто не отримав занадто великий вплив на рішення кооперативу. Окупність станції – 10 років.
В принципі, я готовий вкладать власні гроші в такі проекти з якоюсь гарантією. Зараз самому можливо вкластись, але це потрібна власна земля. В мене була земля, зараз існує на папері.
.....средняя цена для бытовых потребителей в первой половине 2024 года была около 28.89 евроцентов за кВт·ч. Важно отметить, что эта цена может значительно варьироваться в зависимости от региона и провайдера, а также от того, о промышленном или бытовом потреблении идет речь.
це була відповідь декому, до якого рівня модна підняти ціну скільки зараз промисловість платить 8-9 грн? якщо усереднити з населенням, то може 7 й вийде. але не тому що є якийсь рівень - просто є вартість е/енергії яку й треба платити...
нічого, зараз німці передивляться військову доктрину - а там й атомка знадобиться
Предлагаете нам рыночные? За 100 кВтч получится 30-40 евро - 1500-2000 грн. Так это очень скромное потребление. Если дом полностью на электрике, 100 кВтч никак не выйдет. Если человек один - минимум в 1,5 раза больше. На семью в расчёте на человека выйдет поменьше - где-то порядка 80 кВтч (если не роскошествовать).
так, ринкові українські ціни - написав вище в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Власна СЕС, Hotab вам про це казав шо зараз не дуже вигідно.
За останній рік в твердих валютах дуже просіла вартість СЕС. Включно з аккумами . І це при загальному знецінені самих твердих валют. Ще кілька років і кожен халамидник з 2-3 тисячами доларів зможе бути повністю автономним по е/е