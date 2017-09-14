RSS
  #<1 ... 15444154451544615447>
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:16

  Shaman написав:...........
так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу

Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:18

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу

Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)

Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:20

  Hotab написав:.........
За останній рік в твердих валютах дуже просіла вартість СЕС. Включно з аккумами . І це при загальному знецінені самих твердих валют. Ще кілька років і кожен халамидник з 2-3 тисячами доларів зможе бути повністю автономним по е/е

І це не про мрійливі пісні Флаймана на DOU 10 років тому про роботів . Це реальність

Подивимось.
А то так-то здесь уже и о компактных ядерных реакторах рассказывают.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу

Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)

В південних країнах. Де 300 сонячних днів. Німці не серед них

2 Вотер про Африку:
Африка настільки бідна, що вона нижче межі здатності платити навіть 1 цент за 1 кВт в масовому сегменті (без олігархів)
Тому масового використання СЕС нема,
Хоча, всі розрахунки показують, що при ціні 1.5 дол за літр дизеля чи бензину, і 300+ сонячних днях в рік, там СЕС мають бути всюди. А не генератори, які де інде чутно. Але по факту люди живуть повністю без е/е. Без ніякої. В масі,
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:24

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу

Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)

Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво

А зачем виключати?
И сейчас в некоторых странах строятся.
Кстати, в Германии уже виключили.
Пример Water в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:39

А здесь то за шо тереть?

п.с. може усіх видалити? і будет спакойно?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 11 жов, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:41

  Vadim_ написав:А здесь то за шо тереть?

1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:44

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:А здесь то за шо тереть?

1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти

Падлиза не устал?
смотрел такой мультик?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:47

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  Vadim_ написав:А здесь то за шо тереть?

1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти

Падлиза не устал?
смотрел такой мультик?

Так ти б писав, що питання до всіх крім мене. Що мені не треба відповідати. 😅
Я б мовчав
Бо питання саме до модерів ставлять в окремій гілці. Знайдеш її сам, чи «кто на ком стояв» знову? :lol:
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:47

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:А здесь то за шо тереть?

1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти

Дивно шо такой патриот Батьківщини і досі не дійшов окопа, при дуже потужному бажанні , его держалі троє
