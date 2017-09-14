|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:16
Shaman написав:
так, ринкові українські ціни - написав вище
в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:18
ЛАД написав: Shaman написав:
так, ринкові українські ціни - написав вище
в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:20
Hotab написав:
За останній рік в твердих валютах дуже просіла вартість СЕС. Включно з аккумами . І це при загальному знецінені самих твердих валют. Ще кілька років і кожен халамидник з 2-3 тисячами доларів зможе бути повністю автономним по е/е
І це не про мрійливі пісні Флаймана на DOU 10 років тому про роботів . Це реальність
Подивимось.
А то так-то здесь уже и о компактных ядерных реакторах рассказывают.
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:22
ЛАД написав: Shaman написав:
так, ринкові українські ціни - написав вище
в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
В південних країнах. Де 300 сонячних днів. Німці не серед них
2 Вотер про Африку:
Африка настільки бідна, що вона нижче межі здатності платити навіть 1 цент за 1 кВт в масовому сегменті (без олігархів)
Тому масового використання СЕС нема,
Хоча, всі розрахунки показують, що при ціні 1.5 дол за літр дизеля чи бензину, і 300+ сонячних днях в рік, там СЕС мають бути всюди. А не генератори, які де інде чутно. Але по факту люди живуть повністю без е/е. Без ніякої. В масі,
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:24
Hotab написав: ЛАД написав: Shaman написав:
так, ринкові українські ціни - написав вище
в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво
А зачем виключати?
И сейчас в некоторых странах строятся.
Кстати, в Германии уже виключили.
Пример Water
в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:48
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной.
Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво
А зачем виключати?
И сейчас в некоторых странах строятся.
Кстати, в Германии уже виключили.
Пример Water
в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.
Шо на 30 кВт? У вас власна СЕС, обмежена площею даху, південних стін. Ви не залежите від Харківобленерго, в вас власна Енерго. Звісно у мене буде якась бізнес-модель, скільки буде коштувать кіловатт- не знаю, не рахував. Зараз держава шось компенсує, але чи готові люди на рівні ОСББ вкладать власні гроші в такі проекти?
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:51
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав:
А здесь то за шо тереть?
1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти
Дивно шо такой патриот Батьківщини і досі не дійшов окопа,
Флайман 11 років не знайде клітор.
Ти тему «питання до модераторів» не знайшов, а це значно простіше, чим знайти окоп.
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:53
Тобто ти наразі перед усіма ПІДТВЕРДИВ шо ти із модераторів ?
Додано: Суб 11 жов, 2025 22:05
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
Пока что во всём мире "зелёная энергия" дороже старой.
Или у вас другие данные?
Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.
Не уверен, но мы не в південних.
Я народився людиною - людиною й помру
А ти народився людиною - а подохнеш совком.
І тепер про енергію
А що там в комуністичному Китаї ?
Теччер - закрила шахти Британії в 1980+роках
Китайці до 2030 року планують вдвічі скоротити вугільну генерацію і замінити її зеленою енергетикою...
і тільки в трухлявих парторгів в голові індустріалізація і зобовязання тих хто боровся з педерацією відновити життя тих хто закликав і закликає педераційників на свої землі.
Додано: Суб 11 жов, 2025 22:51
Hotab написав: pesikot написав:
Ввечері 10 жовтня бригада енергетиків поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. У цей час ворог атакував їх ударними дронами, ймовірно типу “ланцет”.
Після першого вибуху, коли енергетики кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, російські війська завдали повторного, цілеспрямованого удару.
Внаслідок атаки водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від отриманих поранень у лікарні
Це і є військовий злочин ...
А не те, що намагаються натягнути на "військові злочини" на цьому форумі ...
І для долярека: ці люди не отримують 100к, вони не стануть УБД, їх дружини не будуть вдовами загиблих захисників з відповідними пільгами , а діти напівсиротами загиблих героїв. Хай продовжує писати про геройство писання журналу комбата заритим наглухо в землю за хз скільки від ЛБЗ , недостатню оплату за це і надривно верещати «як так»
Спеціально для Хотеба - зрозуміло що в військовому училищі для таких як ти ні основи права, ні навіть дроби та пропорції не вчать...
Цивільні енергетики самі обрали таку роботу (навіть якщо бронь була основним критерієм вибору) - погугли ст.627 ЦК, умови праці та оплата в них відповідно ТК а не перейменованих уставів окупаційної РККА СС. За свою роботу вони явно отримували не 20грн/год як цивільні мобілізовані яким пощастило служити служити в тилу, і навіть не 120/год які інколи платять мобілізованим які знаходяться безпосередньо на ЛБЗ. А ймовірно 150 чи навіть 200.
